【ユニクロ】カシミヤヒートテック、買うべきはコレ一択だった。全3型比較で見えた「正解」とは

YouTubeチャンネル「【アラフィフ世代プチプラ】ゆかりんチャンネル」が「【ユニクロ】全型徹底比較！カシミヤヒートテックが期間限定価格で一番買いなのはどれ？」と題した動画を公開。ユニクロで人気の「極暖ヒートテックカシミヤブレンドT」について、クルーネック、Uネック、タートルネックの全3型を徹底比較し、最も実用的な一枚を解説している。



動画で紹介されたのは、カシミヤを9%配合し、「通常のヒートテックの1.5倍のあたたかさ」と「なめらかな肌ざわり」を両立した人気インナー。ゆかりん氏は同商品を「冬のインナーはこれしか着てない」と絶賛するほど愛用しているという。



しかし、定番のクルーネックには「（トップスの首元から）はみ出ちゃうんだよね」という唯一の難点があったと指摘。コーディネートによってはインナーが見えてしまい、「ダサく」なるのが悩みだったと語る。その悩みを解決するアイテムとして登場したのが、新たに発売された「Uネック」タイプ。クルーネックよりも首元の開きが広く設計されており、トップスのデザインを邪魔しない。「ありがとうユニクロ」と、その完成度を高く評価した。



動画の最後では、全3型を比較した上で「一番買いなのはUネック」と結論付けた。インナーとして見えにくい汎用性の高さを最も重要な評価軸とし、「いろんなトップスに合わせるなら、Uネックさえ買っておけば間違いない」と断言。冬のインナー選びに悩む視聴者に向けて、実用的な視点からの選び方を提示した。