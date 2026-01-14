この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「【アラフィフ世代プチプラ】ゆかりんチャンネル」が「【ユニクロ】全型徹底比較！カシミヤヒートテックが期間限定価格で一番買いなのはどれ？」と題した動画を公開。ユニクロで人気の「極暖ヒートテックカシミヤブレンドT」について、クルーネック、Uネック、タートルネックの全3型を徹底比較し、最も実用的な一枚を解説している。

動画で紹介されたのは、カシミヤを9%配合し、「通常のヒートテックの1.5倍のあたたかさ」と「なめらかな肌ざわり」を両立した人気インナー。ゆかりん氏は同商品を「冬のインナーはこれしか着てない」と絶賛するほど愛用しているという。

しかし、定番のクルーネックには「（トップスの首元から）はみ出ちゃうんだよね」という唯一の難点があったと指摘。コーディネートによってはインナーが見えてしまい、「ダサく」なるのが悩みだったと語る。その悩みを解決するアイテムとして登場したのが、新たに発売された「Uネック」タイプ。クルーネックよりも首元の開きが広く設計されており、トップスのデザインを邪魔しない。「ありがとうユニクロ」と、その完成度を高く評価した。

動画の最後では、全3型を比較した上で「一番買いなのはUネック」と結論付けた。インナーとして見えにくい汎用性の高さを最も重要な評価軸とし、「いろんなトップスに合わせるなら、Uネックさえ買っておけば間違いない」と断言。冬のインナー選びに悩む視聴者に向けて、実用的な視点からの選び方を提示した。

YouTubeの動画内容

00:38

愛用者が語る、定番クルーネックの「唯一の難点」
01:12

難点を解決？新作「Uネック」が登場
04:10

クルーネック着用レビュー「めっちゃ気持ちいい」
07:06

Uネック着用レビュー「ここが全然違う！」
10:02

【結論】徹底比較して分かった「一番買い」なのはコレ！

チャンネル情報

【アラフィフ世代プチプラ】ゆかりんチャンネル_icon

【アラフィフ世代プチプラ】ゆかりんチャンネル

YouTube チャンネル登録者数 2.88万人 1350 本の動画
ゆかりんが40代50代向けUNIQLOしまむらGU上品カジュアルコーデ配信中！ コメントはすべて返信しますˊᵕˋ⑅ 頑張って更新するのでチャンネル登録お願いします♪
youtube.com/channel/UCLU-vEVEg-X_vNsR1d7NGCw YouTube