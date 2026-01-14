SHIPS×ドラゴンクエストが実現♡冒険心をまとう限定カプセルコレクション

世界を旅するようにファッションを楽しむSHIPSと、世代を超えて愛されるドラゴンクエスト。共通のキーワード「船」を起点に、時を超えた特別なコラボレーションが誕生しました。2026年発売の『ドラゴンクエストⅦ Reimagined』の世界観を、SHIPSならではの洗練されたデザインに落とし込んだカプセル・コレクションは、冒険心と大人の遊び心をくすぐるラインナップ。ゲームファンもファッション好きも、日常にワクワクを添えてくれる注目企画です。

物語を纏う注目コラボアイテム

象徴的なモチーフを随所に散りばめたウェアや小物は、全22アイテム展開。その中でも特に注目なのが『ドラゴンクエストⅦ Reimagined×G-SHOCK』。

名作DW-5600をベースに、SHIPSネイビーのボディへブルーとオレンジを効かせた配色が印象的です。

価格は18,700円。裏蓋にはロゴ刻印、専用缶ケース付きの数量限定仕様となっています。

またロゴTシャツは各6,600円、S～XL展開。SHIPSロゴにスライム、キングスライム、はぐれメタルをあしらい、背面には印象的なステートメントを大胆に配置。

KIDSサイズは100～140cmで5,500円と、親子リンクも楽しめます。

日常使いも楽しい小物ライン

ショップトートは各5,500円。ネイビー、スライムベス、メタルスライムをイメージした3色展開で、A4サイズ対応の実用性も魅力です。裏面には作中の名セリフをレタードデザインで表現。

さらにスケートデッキは16,500円。サイズは8.25×32インチで、迫力ある3Dグラフィックを採用。インテリアとしても存在感を放つ、希少性の高いプロダクトです。

限定特典と販売情報もチェック



1月14日10時より特設サイトが公開され、公式オンラインショップでは予約販売がスタート。通常販売は1月28日よりSHIPS各店舗および公式オンラインショップにて開始されます。

※G-SHOCKはすべて先着予約販売および抽選販売となり、一般販売はございません。

また店頭で5,000円以上購入すると特製ステッカーをプレゼント。

※ノベルティは無くなり次第終了となります。

限定ロゴ仕様のショッピングバッグや、スマホ用壁紙配布、店舗限定スペシャルブースなど、ファン必見の企画が満載です♪

冒険心を日常に連れ出して



海を越え、時を超えて実現したSHIPSとドラゴンクエストの特別な航海。物語性とファッション性を兼ね備えたカプセル・コレクションは、身にまとうたびに新しい一歩を踏み出したくなる存在です。

数量限定アイテムや先着・抽選販売商品も多く、まさに一期一会の出会い。お気に入りの一着や小物で、日常に小さな冒険を取り入れてみてはいかがでしょうか♡