¡ÚÆü·Ð¿·½ÕÇÕ¡¿´í¸±¤Ê¿Íµ¤ÇÏ¡Û¶ìÀï¤ÎÄ¶Âç·¿ÇÏ¡ß¡Ö0.0.0.17¡×¤¬¼¨¤¹Å¬À³°¤Î·ì¶Ú¤Ë³ºÅö¡¡¡ÖÆ¬¤ÇÁÀ¤¦¤Û¤É¤ÎÌ¯Ì£¥Ê¥·¡×
º£½µ¤ÏÅÁÅý¤Î¸ÅÇÏÄ¹µ÷Î¥¥Ï¥ó¥Ç½Å¾Þ¡¢Âè75²ó¡ÊGII¡¢¼Ç2400m¡Ë¤¬µþÅÔ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
º£Ç¯¤Ï¡¢µÆ²Ö¾Þ4Ãå¥²¥ë¥Á¥å¥¿ー¥ë¡¢¥»¥ó¥È¥é¥¤¥ÈµÇ°2Ãå¥ä¥Þ¥Ë¥ó¥Öー¥¯¥ê¥¨¡¢µÆ²Ö¾Þ7Ãå¥³ー¥Á¥§¥é¥Ð¥ìー¤È¤¤¤Ã¤¿¼ã¤ÌÀ¤±4ºÐÀª¤ËÂÐ¤·¡¢¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸CÇÆ¼Ô¥ªー¥ë¥Ê¥Ã¥È¡¢½Å¾Þ2¾¡¥µ¥È¥Î¥°¥é¥ó¥Ä¡¢¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹½÷²¦ÇÕ3Ãå¥é¥¤¥é¥Ã¥¯¤ä¡¢¥Þ¥¤¥Í¥ë¥¯¥ê¥½ー¥é¤È¤¤¤Ã¤¿½Å¾ÞÀïÀþ¤Ç¶¯Å¨¤Ë¤â¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¥á¥ó¥Ðー¤¬·ãÆÍ¡£½Õ¤ÎÄ¹µ÷Î¥GI¤òÀê¤¦¾å¤Ç½ÅÍ×¤Ê°ìÀï¤À¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¾å¤¬¤êÇÏ¥·¥ã¥¤¥Ë¥ó¥°¥½ー¥É¤¬¡¢º£²ó¤Î¡Ö´í¸±¤Ê¿Íµ¤ÇÏ¡×¤ÎÉ¸Åª¤È¤Ê¤ë¡£
¢£¾¡¤ÁÀÚ¤ì¤Ê¤¤¥Çー¥¿¤º¤é¤ê
3ºÐ3·î¤ÈÃÙºé¤¥Ç¥Ó¥åー¤Î¥·¥ã¥¤¥Ë¥ó¥°¥½ー¥É¡£¾¡¤ÁÀ±¤Ï¼Ç2200～2400m¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ëÄ¹µ÷Î¥ÆÃ²½·¿¤Ç¡¢°ìÊâ¤º¤Ä³¬ÃÊ¤ò¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¡£3¾¡¥¯¥é¥¹¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ï4Àï¤òÍ×¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë9Àï4¾¡2Ãå3²ó3Ãå2²ó¤È¡¢ÇÏ·ô·÷Æâ¤ò³°¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤·ø¼ÂÇÉ¡£5ºÐ¤ò·Þ¤¨¤Æ½é¤Î¥ªー¥×¥ó¡¢½Å¾Þ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ê¤¬¤éÌ¤ÃÎ¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê°î¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
²áµî10Ç¯¡¢Á°Áö3¾¡¥¯¥é¥¹¤ÎÇÏ¤Ï¡Ú3.3.3.10¡Û¤È¥Ï¥ó¥ÇÀï¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¶ÔÎÌ¤¬·Ú¤¯¤Ê¤ë±Æ¶Á¤«¡¢°Õ³°¤ÈÇÏ·ô¤ËÍí¤ó¤Ç¤¯¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢Á°Áö3¾¡¥¯¥é¥¹¤ò¾¡¤Ã¤¿ÇÏ¤Ï1¾¡¤Î¤ß¤Ç¡¢¾¡¤Ã¤¿Àª¤¤¤Î¤Þ¤ÞÏ¢¾¡¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢Á±Àï¤ËÎ±¤Þ¤ë·¹¸þ¤¬¶¯¤¤¡£
·ìÅýÌÌ¤«¤é¤Ï¡¢µþÅÔ³«ºÅ¤À¤Ã¤¿Ä¾¶á10Ç¯¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Éã¥Îー¥¶¥ó¥À¥ó¥µー·Ï¤Ï¡Ú0.0.0.17¡Û¤ÈÂçÉÔ¿¶¡£¶áÂå¤ÎÆü·Ð¿·½ÕÇÕ¤È¤ÎÁêÀ¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤¤¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¥Õ¥é¥ó¥±¥ë»º¶ð¤Ï¥½¥¦¥ë¥¹¥¿ー¥ê¥ó¥°¤¬2017Ç¯¥ªー¥¯¥¹¤òÀ©¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢µ÷Î¥Å¬À¤ÏÃ»Ãæµ÷Î¥»Ö¸þ¡£¼Ç2000m°Ê¾å¤Î½Å¾Þ¤Ï¡Ú1.1.2.17¡Û¤Ç¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤ÏÁÀ¤¤¤Ë¤¯¤¤¡£
¤Þ¤¿520¥¥í°Ê¾å¤ÎÇÏ¤Ï²áµî10Ç¯¤Ç¡Ú0.2.0.13¡Û¤È¡¢Ä¶Âç·¿ÇÏ¤¬¶ìÀï·¹¸þ¡£Á°ÁöÇÏÂÎ½Å520¥¥í°Ê¾å¤Ç¤â¡Ú0.2.0.11¡Û¡¢Ê£²ó¼ýÃÍ28¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥·¥ã¥¤¥Ë¥ó¥°¥½ー¥É¤ÏÁ°¡¹Áö526¥¥í¡¢Á°Áö522¥¥í¤ÈÂçÊÁ¤ÊÇÏÂÎ¤Ç¡¢²áµî¤Î·¹¸þ¤«¤é¾¡¤ÁÀÚ¤ì¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤Ï¹â¤¤¡£
º£Ç¯¤ÎÆü·Ð¿·½ÕÇÕ¤Ï¶¯¸Ç¤Ê½Å¾ÞÇÏ¤¬¤ª¤é¤º¡¢¼çÌòÉÔºß¤Îº®ÀïÌÏÍÍ¡£·ø¼Â¤Ê¾å¤¬¤êÇÏ¥·¥ã¥¤¥Ë¥ó¥°¥½ー¥É¤ËÇò±©¤ÎÌð¤¬Î©¤Á¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë²ÄÇ½À¤Ï¹â¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢·ø¼Â¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢3¾¡¥¯¥é¥¹¤ÇÂÆ§¤ß¤ò¤·¤¿ÇÏ¤¬½Å¾Þ½éÄ©Àï¤Ç¤¤¤¤Ê¤ê¾¡¤Æ¤ë¤Û¤É´Å¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£·ìÅýÌÌ¤äÇÏÂÎ½Å¤ÎÉÔ°ÂºàÎÁ¤Ê¤É¡¢¾¡¤ÁÀÚ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤ÏÄã¤¯¡¢Ì¯Ì£¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ë¤È¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¡ÖÆ¬¡×¾¡Éé¤ÏÈò¤±¤¿¤¤¡£
¢¡Ãø¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
ÀÐÀîË¡ü¤¤¤·¤«¤ï¤æ¤¿¤«
20Âå¤«¤é¶¥ÇÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë´ó¹Æ¡£¡Ö¥æ¥¿¥«¿Íµ¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿»þÂå¡¢ÉðË¤¬µ³¾è¤¹¤ë²á¾ê¿Íµ¤ÇÏ¤ò¥Ð¥Ã¥µ¥ê¤ÈÀÚ¤ê¼Î¤Æ¤ëÇÏ·ô½Ñ¤ò¶î»È¤·¡¢Ç¯´Ö²ó¼ýÎ¨100¡óÄ¶¤ËÀ®¸ù¡£°ÊÍè¡¢¡Ö1ÈÖ¿Íµ¤¤Î¾¡Î¨¤Ï3³ä¡×¤òÇ°Æ¬¤Ë¡¢»Ä¤ê7³ä¤Î²ÄÇ½À¤òÌÏº÷¤·¡¢¡Ö´í¸±¤Ê¿Íµ¤ÇÏ¡×ÍýÏÀ¤ò¾§¤¨Â³¤±¤ë¡£