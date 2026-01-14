¡Ú¸µ¥Ð¥¤¥¯²°¤¬¸·Áª¡Û2025Ç¯ÈÇ¡ÖÇã¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¥Ð¥¤¥¯ÍÑÉÊ¥é¥ó¥¥ó¥°TOP11¡ª¡ÈËºî¤Î1Ç¯¡É¤òÀ©¤·¤¿ºÇ¶¯¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤Ï
AI¥é¥¤¥¿¡¼¼«Æ°¼¹É®µ»ö
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¸µ¥Ð¥¤¥¯²°¤Ç¼«¿È¤â¥Ð¥¤¥¯ÍÑÉÊ¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¼ê¤¬¤±¤ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥Ð¥¤¥¯Âç¹¥¤¥Õ¥©¥¢¥°¥é¤µ¤ó¡×¤¬¡¢¡Ö¡Ú2025Ç¯ÈÇ¡ÛÅÂÆ²Æþ¤ê¥Ð¥¤¥¯ÍÑÉÊTOP11+1!!¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¡£2025Ç¯¤ËÈ¯Çä¡¦»ÈÍÑ¤·¤¿À½ÉÊ¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¼«Ê¢¹ØÆþÉÊ¤È´ë¶È¤«¤é¤ÎÄó¶¡ÉÊ¤ò´Þ¤á¡¢×ÖÅÙ¤Ê¤·¤Ç¡ÖËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È´¶¤¸¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÁí¹ç¥é¥ó¥¥ó¥°·Á¼°¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¡£
2025Ç¯¤ò¡ÖËÜÅö¤Ë¥Ð¥¤¥¯ÍÑÉÊ¤¬Ëºî¡×¤À¤Ã¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¥Õ¥©¥¢¥°¥é»á¡£º£²ó¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï¡¢2025Ç¯1·î¤«¤é11·î¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤¬»ÈÍÑ¤·¤¿Á´¤Æ¤Î¥Ð¥¤¥¯ÍÑÉÊ¤òÂÐ¾Ý¤ËÁªÄê¤·¤¿¡ÖÁí¹ç¥é¥ó¥¥ó¥°¤ÎºÇ¶¯ÈÇ¡×¤Ç¤¢¤ë¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Æ°²èÀ©ºî¤Ë¤¢¤¿¤êÄÉ²Ã¤Î¶âÁ¬¼ø¼õ¤Ï¤Ê¤¯¡¢Íø³²´Ø·¸¤òÇÓ¤·¤¿ËÜ²»¤ÎÉ¾²Á¤Ç¤¢¤ë¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¥é¥ó¥¥ó¥°¤ÎÃæ¤«¤éÆÃ¤ËÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢Âè1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿RIDE IRON¤Î¡ÖÅÅÇ®¥°¥íー¥Ö¡×¤À¡£¥°¥íー¥Ö¤È¤·¤Æ¤Î´°À®ÅÙ¤Î¹â¤µ¤òÀä»¿¤·¡¢¹âµ¡Ç½ÁÇºà¤Ë¤è¤ëÊÝ²¹À¤Ë²Ã¤¨¡¢¥·¥ã¥ïー¤ò10Ê¬´ÖÅö¤ÆÂ³¤±¤Æ¤âÆâÉô¤Ë¿»¿å¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¶Ã°ÛÅª¤ÊËÉ¿åÀÇ½¤ò¼Â¾Ú¡£»á¤Ï¡Ö3Ëü±ß°Ê¾å¤¹¤ë¹ñÆâÍÌ¾¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÀ½ÉÊ¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¤âÂ½¿§¤Ê¤¯¡¢¤à¤·¤íÆ±¤¸ÃÍÃÊ¤Ê¤é¤³¤Á¤é¤òÁª¤Ö¡×¤È¡¢¤½¤Î¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ÈÀÇ½¤ò¹â¤¯É¾²Á¤·¤¿¡£
Âè2°Ì¤Ë¤Ï¡¢Ì¤Íè¤Î¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°ÂÎ¸³¤ò¼Â¸½¤¹¤ëKaedear¤Î¡Ö¥¹¥Þー¥È¥ì¥³ー¥É¥¢¥¤¡×¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤ËÁõÃå¤¹¤ë¥Ø¥Ã¥É¥¢¥Ã¥×¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡ÊHUD¡Ë¤Ç¡¢¥¹¥Þー¥È¥â¥Ë¥¿ー¤È¹âµ¡Ç½¥¤¥ó¥«¥à¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Apple CarPlay¤äAndroid Auto¤ËÂÐ±þ¤·¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ¥Ê¥Ó²èÌÌ¤ò»ë³¦¤ËÅê±Æ¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¥¹¥Þ¥Û¥Û¥ë¥Àー¤¬»÷¹ç¤ï¤Ê¤¤µì¼Ö¤ä¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥¿¥¤¥×¤Î¥Ð¥¤¥¯¤Ç¤â¥¹¥Þー¥È¤Ë¥Ê¥Ó¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤ëÅÀ¤¬³×¿·Åª¤Ç¤¢¤ë¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Âè8°Ì¤ÎKaedear¡Ö¥Á¥§ー¥ó¥í¥Ã¥¯¡×¤âÆÃÉ®¤¹¤Ù¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤À¡£²áµî¤ÎÆ°²è¤Ç¥Ü¥ë¥È¥«¥Ã¥¿ー¤Ë¤è¤ëÀÚÃÇ¤ËÂÑ¤¨¤¿¤³¤ÎÀ½ÉÊ¤ò¡¢º£²ó¤Ï¤µ¤é¤Ë¶¯ÎÏ¤Ê16t¤ÎÌý°µ¥«¥Ã¥¿ー¤ÇÇË²õ¤·¤è¤¦¤È»î¤ß¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢·ë²Ì¤Ï¥Á¥§ー¥ó¥í¥Ã¥¯¤¬Ìµ½ý¤Î¤Þ¤ÞÌý°µ¥«¥Ã¥¿ー¤Î¿Ï¤¬ÇËÂ»¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¾×·âÅª¤Ê¤â¤Î¤Ë¡£5000±ßÂæ¤È¤¤¤¦²Á³Ê¤«¤é¤ÏÁÛÁü¤â¤Ä¤«¤Ê¤¤¶¯ÅÙ¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°Á´ÂÎ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢½¾Íè¤ÎÍÌ¾¥Ö¥é¥ó¥É¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Kaedear¤äRIDE IRON¤È¤¤¤Ã¤¿¿·¶½¥Ö¥é¥ó¥É¤¬³«È¯¤·¤¿¡¢¹â¤¤µ¡Ç½À¤È¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÎ¾Î©¤·¤¿³×¿·Åª¤ÊÀ½ÉÊ¤¬¾å°Ì¤òÀê¤á¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Õ¥©¥¢¥°¥é»á¤Ï¡¢2025Ç¯¤¬¥é¥¤¥Àー¤ÎÇº¤ß¤ò²ò·è¤¹¤ë²è´üÅª¤ÊÀ½ÉÊ¤¬¿ôÂ¿¤¯ÅÐ¾ì¤·¤¿¡ÖÂçËºî¤Î1Ç¯¡×¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ÈÁí³ç¡£¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼ÂºÝ¤Î¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¥·ー¥ó¤Ç¡ÖËÜÅö¤Ë»È¤¨¤ë¤«¡×¤È¤¤¤¦¼ÂÍÑÅª¤Ê»ëÅÀ¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Î½ÅÍ×À¤ò¼¨¤·¤¿¡£
2025Ç¯¤ò¡ÖËÜÅö¤Ë¥Ð¥¤¥¯ÍÑÉÊ¤¬Ëºî¡×¤À¤Ã¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¥Õ¥©¥¢¥°¥é»á¡£º£²ó¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï¡¢2025Ç¯1·î¤«¤é11·î¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤¬»ÈÍÑ¤·¤¿Á´¤Æ¤Î¥Ð¥¤¥¯ÍÑÉÊ¤òÂÐ¾Ý¤ËÁªÄê¤·¤¿¡ÖÁí¹ç¥é¥ó¥¥ó¥°¤ÎºÇ¶¯ÈÇ¡×¤Ç¤¢¤ë¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Æ°²èÀ©ºî¤Ë¤¢¤¿¤êÄÉ²Ã¤Î¶âÁ¬¼ø¼õ¤Ï¤Ê¤¯¡¢Íø³²´Ø·¸¤òÇÓ¤·¤¿ËÜ²»¤ÎÉ¾²Á¤Ç¤¢¤ë¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¥é¥ó¥¥ó¥°¤ÎÃæ¤«¤éÆÃ¤ËÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢Âè1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿RIDE IRON¤Î¡ÖÅÅÇ®¥°¥íー¥Ö¡×¤À¡£¥°¥íー¥Ö¤È¤·¤Æ¤Î´°À®ÅÙ¤Î¹â¤µ¤òÀä»¿¤·¡¢¹âµ¡Ç½ÁÇºà¤Ë¤è¤ëÊÝ²¹À¤Ë²Ã¤¨¡¢¥·¥ã¥ïー¤ò10Ê¬´ÖÅö¤ÆÂ³¤±¤Æ¤âÆâÉô¤Ë¿»¿å¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¶Ã°ÛÅª¤ÊËÉ¿åÀÇ½¤ò¼Â¾Ú¡£»á¤Ï¡Ö3Ëü±ß°Ê¾å¤¹¤ë¹ñÆâÍÌ¾¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÀ½ÉÊ¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¤âÂ½¿§¤Ê¤¯¡¢¤à¤·¤íÆ±¤¸ÃÍÃÊ¤Ê¤é¤³¤Á¤é¤òÁª¤Ö¡×¤È¡¢¤½¤Î¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ÈÀÇ½¤ò¹â¤¯É¾²Á¤·¤¿¡£
Âè2°Ì¤Ë¤Ï¡¢Ì¤Íè¤Î¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°ÂÎ¸³¤ò¼Â¸½¤¹¤ëKaedear¤Î¡Ö¥¹¥Þー¥È¥ì¥³ー¥É¥¢¥¤¡×¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤ËÁõÃå¤¹¤ë¥Ø¥Ã¥É¥¢¥Ã¥×¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡ÊHUD¡Ë¤Ç¡¢¥¹¥Þー¥È¥â¥Ë¥¿ー¤È¹âµ¡Ç½¥¤¥ó¥«¥à¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Apple CarPlay¤äAndroid Auto¤ËÂÐ±þ¤·¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ¥Ê¥Ó²èÌÌ¤ò»ë³¦¤ËÅê±Æ¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¥¹¥Þ¥Û¥Û¥ë¥Àー¤¬»÷¹ç¤ï¤Ê¤¤µì¼Ö¤ä¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥¿¥¤¥×¤Î¥Ð¥¤¥¯¤Ç¤â¥¹¥Þー¥È¤Ë¥Ê¥Ó¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤ëÅÀ¤¬³×¿·Åª¤Ç¤¢¤ë¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Âè8°Ì¤ÎKaedear¡Ö¥Á¥§ー¥ó¥í¥Ã¥¯¡×¤âÆÃÉ®¤¹¤Ù¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤À¡£²áµî¤ÎÆ°²è¤Ç¥Ü¥ë¥È¥«¥Ã¥¿ー¤Ë¤è¤ëÀÚÃÇ¤ËÂÑ¤¨¤¿¤³¤ÎÀ½ÉÊ¤ò¡¢º£²ó¤Ï¤µ¤é¤Ë¶¯ÎÏ¤Ê16t¤ÎÌý°µ¥«¥Ã¥¿ー¤ÇÇË²õ¤·¤è¤¦¤È»î¤ß¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢·ë²Ì¤Ï¥Á¥§ー¥ó¥í¥Ã¥¯¤¬Ìµ½ý¤Î¤Þ¤ÞÌý°µ¥«¥Ã¥¿ー¤Î¿Ï¤¬ÇËÂ»¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¾×·âÅª¤Ê¤â¤Î¤Ë¡£5000±ßÂæ¤È¤¤¤¦²Á³Ê¤«¤é¤ÏÁÛÁü¤â¤Ä¤«¤Ê¤¤¶¯ÅÙ¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°Á´ÂÎ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢½¾Íè¤ÎÍÌ¾¥Ö¥é¥ó¥É¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Kaedear¤äRIDE IRON¤È¤¤¤Ã¤¿¿·¶½¥Ö¥é¥ó¥É¤¬³«È¯¤·¤¿¡¢¹â¤¤µ¡Ç½À¤È¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÎ¾Î©¤·¤¿³×¿·Åª¤ÊÀ½ÉÊ¤¬¾å°Ì¤òÀê¤á¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Õ¥©¥¢¥°¥é»á¤Ï¡¢2025Ç¯¤¬¥é¥¤¥Àー¤ÎÇº¤ß¤ò²ò·è¤¹¤ë²è´üÅª¤ÊÀ½ÉÊ¤¬¿ôÂ¿¤¯ÅÐ¾ì¤·¤¿¡ÖÂçËºî¤Î1Ç¯¡×¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ÈÁí³ç¡£¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼ÂºÝ¤Î¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¥·ー¥ó¤Ç¡ÖËÜÅö¤Ë»È¤¨¤ë¤«¡×¤È¤¤¤¦¼ÂÍÑÅª¤Ê»ëÅÀ¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Î½ÅÍ×À¤ò¼¨¤·¤¿¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
´ØÏ¢µ»ö
¡Ö2ÅÙ¤ÈÇã¤ï¤Ê¤¤¡×¸µ¥Ð¥¤¥¯²°¤¬¸ú²Ì¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿¥«¥¹¥¿¥à¥Ñー¥Ä¤ò¼ÂÌ¾¤ÇË½Ïª
°Õ³°¤ÈÃÎ¤é¤Ê¤¤¡©¡Ö²áÁö¹Ô¼Ö¡×¤ä¡Ö»ö¸Î¼Ö¡×¤¬¡È¤ªÇã¤¤ÆÀ¡É¤Ê¾ì¹ç¤â¡£¸µ¥Ð¥¤¥¯²°¤¬¶µ¤¨¤ëÃæ¸Å¼ÖÁª¤Ó¤ÎÎ¢Â¦
¸µ¥Ð¥¤¥¯²°¤¬·Ù¾â¡Ö¥Ð¥¤¥¯¤â¡È¤³¤´¤¨¤Æ¤¤¤ë¡É¡×Åß¥Äー¥ê¥ó¥°¤ÇÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¥¿¥¤¥ä¤È¥¦¥§¥¢¤ÎÃÎ¼±
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó
¸µ¥Ð¥¤¥¯²°¡¦¥Õ¥©¥¢¥°¥é¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¥Ð¥¤¥¯ÀìÌç¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤¹¡£¸Ä¿ÍÅ¹¤ÈÊ£¿ôÅ¹ÊÞ·Ð±Ä¤Î¥Ð¥¤¥¯²°¤Ç¡¢À°È÷¡¦ÈÎÇä¤ÎÎ¾Êý¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸µ¥Ð¥¤¥¯²°ÌÜÀþ¤ÇÀ¤³¦°ì¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤²òÀâÆ°²è¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£