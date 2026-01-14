¤â¤¦Ž¢¤Þ¤¤¤Ð¤¹¤±¤Ã¤ÈŽ£¤Ë¤Ê¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤«¡ÄŽ¢60²¯±ß¤ÎÀÖ»úŽ£¥ß¥Ë¥¹¥È¥Ã¥×¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë"Å¹ÆâÄ´Íý"¤Î¥¸¥ì¥ó¥Þ
Âç¼ê¥³¥ó¥Ó¥Ë¡Ö¥ß¥Ë¥¹¥È¥Ã¥×¡×¤Î±¿±Ä²ñ¼Ò¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥ß¥Ë¥¹¥È¥Ã¥×¡Ë¤¬¡¢2026Ç¯2·î´ü¡Ê2025Ç¯ÅÙ¡Ë¤Î¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤ò¡Ö7000Ëü±ß¤Î¹õ»ú¡×¤«¤é¡Ö60²¯±ß¤ÎÀÖ»ú¡×¤Ë²¼Êý½¤Àµ¤·¤¿¡£¥³¥ó¥Ó¥ËÂç¼ê3¼Ò¤Î¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥ó¡¦¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¡¦¥í¡¼¥½¥ó¤«¤é°ú¤Î¥¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¹ñÆâ¤Ç1796Å¹¡Ê2025Ç¯11·îËö»þÅÀ¡Ë¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥ß¥Ë¥¹¥È¥Ã¥×¤Î¶ÈÀÓ¤¬¤³¤³¤Þ¤ÇµÞÍî¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Á°ÂåÌ¤Ê¹¤Î»öÂÖ¤À¡£
º£²ó¤Î¶ÈÀÓµÞÍî¤Î¸¶°ø¤Ï¡¢2025Ç¯8·î¤ËÈ¯³Ð¤·¤¿¡Ö¿©ÉÊ¤Î¾ÃÈñ´ü¸Âµ¶Áõ¡×¤Ë¤¢¤ë¡£¥ß¥Ë¥¹¥È¥Ã¥×¤ÎÅ¹Æâ¿ßË¼¤ÇÀ½Â¤¤·¤¿¡Ö¼ê¤Å¤¯¤ê¤ª¤Ë¤®¤ê¡×¤Ç¡Ö19»þ¡¦20»þ¤¬´ü¸Â¤Î¥é¥Ù¥ë¤Ë¡¢23»þ¤¬´ü¸Â¤Î¥é¥Ù¥ë¤ò½Å¤ÍÅ½¤ê¡×¤È¤¤¤Ã¤¿½éÊâÅª¤Êµ¶Áõ¤ò»Ü¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Çä¤ì»Ä¤ê¤Ë¤è¤ë¥í¥¹¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¡¢´ü¸ÂÀÚ¤ì¤Î¤Þ¤Þ°Õ¿ÞÅª¤ËÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¤½¤Î¸å¤Î¼ÒÆâÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢ÅâÍÈ¤²¡¦¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥É¥Ã¥¯¤Ê¤É¤ÎÁíºÚ¤Ç¤â´ü¸Â¤Îµ¶Áõ¤¬È¯³Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡ÖÅ¹¤°¤ë¤ß¤Î°ÅÌÛ¤ÎÎ»²ò¡×¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£µ¶Áõ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ï1796Å¹Ãæ25Å¹¤Ç¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿µ¶Áõ¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤¿¥ß¥Ë¥¹¥È¥Ã¥×¤Î´ÉÍýÂÎÀ©¤Ë¤âÌäÂê¤¬¤¢¤ê¡¢·è¤·¤Æµö¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
°ìÏ¢¤Îµ¶Áõ¤ËÂÐ¤·¤Æ¥ß¥Ë¥¹¥È¥Ã¥×¤ÎÈ¿±þ¤Ï¶Ë¤á¤ÆÁÇÁá¤¯¡¢Á´Å¹¤Ç¤Î¤ª¤Ë¤®¤ê¡¦ÁíºÚÎà¤ÎÈÎÇä¤òÄä»ß¤·¤¿¾å¤Ç¡¢ÆâÉô¤Ø¤Î´Æ»ë¥«¥á¥éÆ³Æþ¤ä¡¢¡Ö·è¤á¤é¤ì¤¿»þ´Ö³°¤Î¥é¥Ù¥ëÈ¯¹Ô¤ÇËÜ¼Ò¤Ë¥¢¥é¡¼¥È¤¬ÆÏ¤¯µ¡´ï¤ÎÀßÃÖ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÂÐºö¤Ë11²¯±ß¤òÅê¤¸¡¢È¯³Ð¤·¤¿Å¹¤Ç¤Ï¥ª¡¼¥Ê¡¼¤â¸òÂå¡£¥ß¥Ë¥¹¥È¥Ã¥×¤È¤·¤Æ¤Î¿®Íê²óÉü¤òµÞ¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¢£ÄãÌÂ¤Ïº£¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
¤·¤«¤·¡¢¼êºî¤ê¤ª¤Ë¤®¤ê¤ò´Þ¤àÅ¹ÆâÄ´Íý¾¦ÉÊ¡Ê·è»»»ñÎÁ¤Ç¤Î¸Æ¾Î¤Ï¡ÖÅ¹Æâ²Ã¹©FF¡×¡Ë¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤¬Á°Ç¯Èæ6³ä¡Á7³ä¤Þ¤ÇÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¥ß¥Ë¥¹¥È¥Ã¥×¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¡ÖÅ¹ÆâÄ´Íý¾¦ÉÊ¤Î¶¯²½¡×¤È¤¤¤¦ÆÈ¼«¤ÎÈÎÇä¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¡¢´ôÏ©¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¤¿¤À¡¢¥ß¥Ë¥¹¥È¥Ã¥×¤ÎÄãÌÂ¤Ï¤¤¤Þ¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Á°´ü¡Ê2025Ç¯2·î´ü¡Ë¤Ï67²¯±ß¡¢2024Ç¯2·î´ü¤â4²¯6800Ëü±ß¤ÎºÇ½ªÀÖ»ú¡Ê½ãÂ»¼º¡Ë¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¤µ¤«¤Î¤Ü¤Ã¤Æ¤â¡¢ºÇ½ªÀÖ»ú¤ËÅ¾Íî¤·¤¿18Ç¯2·î´ü¤«¤é¤º¤Ã¤È¡¢´Ú¹ñ¥ß¥Ë¥¹¥È¥Ã¥×¤ÎÇäµÑ±×¤¬¤¢¤Ã¤¿2023Ç¯2·î´ü°Ê³°¤¹¤Ù¤Æ¡¢¤º¤Ã¤È¹õ»ú¤¬±ó¤Î¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¼Â¤Ïµ¶ÁõÈ¯³Ð¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢¥ß¥Ë¥¹¥È¥Ã¥×¤Ï¤³¤³¿ôÇ¯¤º¤Ã¤È´ôÏ©¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¥ß¥Ë¥¹¥È¥Ã¥×¤Ï¥³¥ó¥Ó¥Ë¾å°Ì3¼Ò¡Ê¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥ó¡¦¥í¡¼¥½¥ó¡¦¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¡Ë¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¡ÖÅ¹ÆâÄ´Íý¡×¡Ê¥Ñ¥Õ¥§¡¦¥Û¥Ã¥È¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤Ê¤É¡Ë¤È¤¤¤¦ÀäÂç¤ÊÉð´ï¤ò»ý¤Á¡¢¿Æ²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë¥¤¥ª¥ó¤«¤é¤Ï¡¢Íø±×Î¨¤¬ÎÉ¤¤PB¾¦ÉÊ¡Ê¥È¥Ã¥×¥Ð¥ê¥å¡Ë¤ÎÄó¶¡¤â¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¸½ºß¤Î¥¤¥ª¥ó¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÁí¿ã¡¦²¬ÅÄ¸µÌéCEO¤¬1¹æÅ¹¡Ê²£ÉÍ¡¦ÂçÁÒ»³Å¹¡Ë¤ÎÅ¹Ä¹¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÃæ¤Ç¤âÌ¾Ìç´ë¶È¤ÎÉôÎà¤ËÆþ¤ë¡£¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤Ê¤¼¥ß¥Ë¥¹¥È¥Ã¥×¤ÎÄãÌÂ¤ÏÂ³¤¡¢¥³¥ó¥Ó¥ËÂç¼ê3¼Ò¤Îº¹¤Ï³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡¡¤½¤â¤½¤â¡¢ÉÔÀµ¤¬µ¯¤¤¿Å¹ÆâÄ´Íý¤Î¾¦ÉÊ¤Ë¡¢¤Ê¤¼¤³¤À¤ï¤êÂ³¤±¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡£
¼ÂºÝ¤ÎÅ¹ÊÞ¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢ÄãÌÂ¤Î¸¶°ø¤òÃµ¤ê¤Ä¤Ä¡¢¥ß¥Ë¥¹¥È¥Ã¥×¤Î¹Ô¤¯Æ»¤È¤·¤ÆÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤Þ¤¤¤Ð¤¹¤±¤Ã¤ÈÅ¾´¹¡×¤Î²ÄÇ½À¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
¢£Å¹ÆâÄ´Íý¤Ï¡ÖÍø±×³ÍÆÀ¤ÎÌ¿¹Ë¡×
¥ß¥Ë¥¹¥È¥Ã¥×¤Î¿ßË¼¤Çºî¤ë¾¦ÉÊ¤Ï¥Ò¥Ã¥ÈºîÉÊ¤â¿ôÂ¿¤¯¡¢·Ð±Ä¾å¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò²¿ÅÙ¤âµß¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¡ÖÅ¹ÆâÄ´Íý¾¦ÉÊ¿ä¤·¡×¤È¤¤¤¦ÆÈ¼«Ï©Àþ¤ò´Ó¤¤¤Æ¤¤¿¡£
´ôÏ©¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤¬80±ßÂæ¤Þ¤Ç¥Ç¥£¥¹¥«¥¦¥ó¥È¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ë¡¢Åö»þ¤Î¼çÎÏ¾¦ÉÊ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¤ÎÇä¤ê¾å¤²·ã¸º¤À¡£¤³¤³¤Ç¡¢¶ì¶¤òÂÇ³«¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë2000Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡Ö¥×¥ê¥ó¥½¥Õ¥È¡×¤¬Æ³ÆþÅ¹¤Ç1Æü30¸Ä¡¢¡Ö¤ª¹¥¤ß¾Æ¤¡×¤¬1Æü50¸Ä¡¢¡Ö¥Ñ¥Ë¡¼¥Ë¡×¤¬1Æü80¸Ä¤È¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¡Ê2000Ç¯4·î28Æü¡¦ÆüËÜ¿©ÎÈ¿·Ê¹¤è¤ê¡Ë¡£¤Û¤É¤Ê¤¯Á´Å¹¤ÇÆ³Æþ¤¬¿Ê¤ß¡¢·Ð±Ä¾å¤Î¤ª²ÙÊª¤È²½¤·¤Æ¤¤¤¿¥ß¥Ë¥¹¥È¥Ã¥×¤ÎÅ¹Æâ¿ßË¼¤Ï¡¢°ìµ¤¤ËÂ©¤ò¿á¤ÊÖ¤·¤¿¡£
¤³¤³¤«¤é¥ß¥Ë¥¹¥È¥Ã¥×¤Î¡Ö¥³¡¼¥ë¥É¥Ç¥¶¡¼¥È¡¦¥Û¥Ã¥È¥¹¥Ê¥Ã¥¯¿ä¤·¡×Ï©Àþ¤¬Äê¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤¬¡¢¥ß¥Ë¥¹¥È¥Ã¥×¤ÎÇä¤ê¾å¤²¡Ê1ÆüÊ¿¶Ñ40Ëü±ßÂæ¡Ë¤Ï¾å°Ì3¼Ò¤È10Ëü¡Á20Ëü±ß¤Î³«¤¤¬¤¢¤ê¡¢Å¹ÆâÄ´ÍýÊ¬¤Î¿ôËü±ß¤ò¾åÀÑ¤ß¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÄÉ¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¤¡£
¤·¤«¤·¡¢°ìÈÌÅª¤Ë¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç°·¤¦ÊÛÅö¤ÎÁÆÍø¤¬2³ä¡Á3³ä¡¢¤³¤³¤«¤éÇÑ´þ¥í¥¹¤Îº¹¤·°ú¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Å¹ÆâÄ´Íý¾¦ÉÊ¤Ï°ìÈÌÅª¤ËÁÆÍø5³äÄøÅÙ¡£ÃíÊ¸¤ò¼õ¤±¤Æ¤«¤éÀ½Â¤¤¹¤ì¤ÐÇÑ´þ¥í¥¹¤â¾¯¤Ê¤¯¡¢¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ë¤ÏÁê±þ¤ÎÍø±×¤¬»Ä¤ë¡£
¥ß¥Ë¥¹¥È¥Ã¥×¤Ï¡ÖÇä¤ì¤ë¡×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡ÖÍø±×¤¬¼è¤ì¤ë¡×Å¹ÆâÄ´Íý¾¦ÉÊ¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢³Æ¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ï¾å°Ì3¼Ò¤Ë¶á¤¤Íø½á¡¦»ÝÌ£¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤¿¤Î¤À¡£
¢£¶¯¤ß¤ÏÆ±»þ¤Ë¼å¤ß¤Ë
¤½¤·¤Æ¡¢2013Ç¯¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤Æ°Ê¹ß¡¢Å¹ÆâÄ´Íý¾¦ÉÊ¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤ò3³ä¤â²¡¤·¾å¤²¤¿¤Î¤¬¡¢µ¶Áõ¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¼ê¤Å¤¯¤ê¤ª¤Ë¤®¤ê¡×¤À¡£¥Ñ¥Õ¥§¤È°ã¤Ã¤ÆÅß¤Ç¤âÇä¤ì¤ë¤ª¤Ë¤®¤ê¡¦ÊÆÈÓÎà¤ÏÁ´ÂÎ¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤ò²¡¤·¾å¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢¶áÇ¯¤Ç¤â2022Ç¯9·î¤«¤éµ¶ÁõÈ¯³ÐÁ°¤Þ¤Ç¡¢Å¹ÆâÄ´Íý¾¦ÉÊ¤Ï30¥«·î°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡ÖÁ°Ç¯ÈæÇä¤ê¾å¤²Áý¡×¤ò¥¡¼¥×¤¹¤ë¸¶Æ°ÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¥³¥ó¥Ó¥Ë¤È¤·¤Æ¾å°Ì3¼Ò¤ËÇä¤ê¾å¤²¤ÇÉé¤±Â³¤±¤¿¥ß¥Ë¥¹¥È¥Ã¥×¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥Ñ¥Õ¥§¡¦¥Ï¥Ã¥È¥°¡¦¤ª¤Ë¤®¤ê¤Ê¤É¤ÎÅ¹ÆâÄ´Íý¾¦ÉÊ¤¬¡ÖÍø±×³ÍÆÀ¤Î¤¿¤á¤ÎÌ¿¹Ë¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡×¡£¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢¥ß¥Ë¥¹¥È¥Ã¥×¤Î¶¯¤ß¤Ç¤¢¤ëÅ¹Æâ¿ßË¼¡¢¤Ê¤é¤Ó¤ËÅ¹ÆâÄ´Íý¾¦ÉÊ¤Ï¡¢Æ±»þ¤Ë¼å¤ß¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¤Þ¤º¡¢Äó¶¡¤ËÉ¬Í×¤Ê¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¥ß¥Ë¥¹¥È¥Ã¥×¤ÎÅ¹Æâ¿ßË¼¤ÏÈó¸úÎ¨¤À¡£¥Á¥¥ó¤ä¥³¥í¥Ã¥±¤Ê¤É¤òÄó¶¡¤È¤¹¤ëÄÌ¾ï¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¤¬¡Ö¥Õ¥é¥¤¥ä¡¼¡ÜÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¡×¤Ç1¡Á2ÄÚ¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤·¤«É¬Í×¤È¤·¤Ê¤¤¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥ß¥Ë¥¹¥È¥Ã¥×¤À¤ÈÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡Ö¤ª¤Ë¤®¤ê¡¦ÊÛÅö¤ÎÀ½Â¤¥¹¥Ú¡¼¥¹¡×¡Ö¥ª¡¼¥Ö¥ó¡×¡Ö¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¡¼¥à¤Îµ¡´ï¡×¡Ö¥Ñ¥Õ¥§¤ÎÄ´Íý¥¹¥Ú¡¼¥¹¡×¤Ê¤É¡£¿©ºà¤ò¥¹¥È¥Ã¥¯¤¹¤ëµðÂçÎäÅà¸Ë¤â´Þ¤á¤ë¤È¡¢É®¼Ô¤¬¿ôÅ¹¤ò½ä¤Ã¤ÆÌÜ»ë¤·¤¿¸Â¤ê¤À¤¬¡¢¿ßË¼¤Ë5¡Á10ÄÚÄøÅÙ¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤òÈñ¤ä¤·¤Æ¤¤¤ëÅ¹ÊÞ¤â¤¢¤ë¡£
¤Û¤«Å¹Æâ¿ßË¼¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Á¥§¡¼¥ó¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¥»¥¤¥³¡¼¥Þ¡¼¥È¡ÊHOT CHEF¡Ë¤ä¥í¡¼¥½¥ó¡Ê¤Þ¤Á¤«¤É¿ßË¼¡¦Ìó9000Å¹ÊÞ¤ÇÆ³Æþ¡Ë¤Ï¡¢Ã±²Á¤¬¹â¤¯ºî¤êÃÖ¤¤¬Íø¤¯ÊÛÅö¡¦¥µ¥ó¥ÉÎà¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æü¾ï¿©¤òÄó¶¡¤¹¤ë³ä¹ç¤¬¾¯¤Ê¤¤¥ß¥Ë¥¹¥È¥Ã¥×¤Î¿ßË¼¤Î»È¤¤Êý¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡£
¢£Êø¤ì¤æ¤¯¥ª¥Ú¥ì¡¼¥·¥ç¥ó
¤«¤Ä¡¢¥Ñ¥Õ¥§¤Ê¤É¤ò¤¹¤°¤Ë¿©¤Ù¤ë¥¤¡¼¥È¥¤¥ó¤¬É¬¿Ü¤Ç¤¢¤ê¡¢·Ð±Ä¸úÎ¨¤ò½Å»ë¤¹¤ë¥³¥ó¥Ó¥Ë¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ê¤é¡¢¡Ö¤³¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹Á´ÉôÄÙ¤·¤ÆÊÌ¤Î¾¦ÉÊ¤òÃÖ¤±¤Ð¡¢ÆüÈÎ¤¬¾å¤¬¤ë¡ª¡×¤È»×¤¦Êý¤â¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£
¥ª¥Ú¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ä¿Í¼ê¤ÎÌäÂê¤â¤¢¤ë¡£¼ê¤Å¤¯¤ê¥Ñ¥Õ¥§¤ÎÀ½Â¤¤Ë¤Ï2Ê¬ÄøÅÙ¤òÍ×¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤¿¤È¤¨¥Ô¡¼¥¯»þ¤Ç¤â¥ì¥¸¤Î¿Í¼ê¤ò¤È¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¡£
¤«¤Ä¡¢¾¦ÉÊ¤ÎÀ½Â¤¤ÏÅ¹°÷¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ê¡¢Å¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Ñ¥Õ¥§¤Î½ÐÍè¤¬¥Ð¥é¤Ä¤¯¡£¥Ù¥Æ¥é¥óÅ¹°÷¤¬È´¤±¤ë¤È¥ì¥¸¤Î½èÍýÇ½ÎÏ¤¬ÂçÉý¤ËÍî¤Á¡¢¥ì¥¸¤Î¹ÔÎó¤¬¤µ¤é¤Ë¿¤Ó¤ë¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿»öÂÖ¤òÁÛÄê¤·¤Æ¥»¥ë¥Õ¥ì¥¸Æ³Æþ¤ò¿Ê¤á¤ì¤Ð¤¤¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¤Ê¤¼¤«¥ß¥Ë¥¹¥È¥Ã¥×¤ÏÂ¾¼Ò¤è¤êÆ³Æþ¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¤¤¯¤é¥Ñ¥Õ¥§¤ä¥Û¥Ã¥È¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤ÇÁÆÍø¤¬¼è¤ì¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤ÏÅ¹Æâ¤ÎÍ¸ú³èÍÑ¡¢¥ª¥Ú¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ø¤Î°±Æ¶Á¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Ê¤¤Á°Äó¤À¡£¥ß¥Ë¥¹¥È¥Ã¥×¼«Ëý¤ÎÅ¹Æâ¿ßË¼¡¦¥¤¡¼¥È¥¤¥ó¤â¡¢±¿¼¡Âè¤Ç¤Ï¡¢Âç¼ê3¼Ò¤Èº¹¤¬³«¤¯¡ÖÈó¸úÎ¨·Ð±Ä¡×¤Î¸¶°ø¤È¤â¤Ê¤ê¡¢¡Ö¶¯¤ß¤¬¼å¤ß¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Å¹ÆâÄ´Íý¤À¤«¤é¤³¤½È¯À¸¤¹¤ë¡Ö¾ÃÈñ´ü¸Â¤Î¥é¥Ù¥ëÅ½¤êÄ¾¤·¡×¤Ç¡¢µ¶Áõ¤¬È¯³Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£Â¾¼Ò¤è¤êÇä¤ê¾å¤²¤¬Äã¤¤¥ß¥Ë¥¹¥È¥Ã¥×¤Îµ®½Å¤ÊÉð´ï¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿Å¹ÆâÀ½Â¤¤Ç¡¢ÉÔÀµ¤¬È¯À¸¤·¤¿¤È¤¤¤¦±Æ¶Á¤ÎÂç¤¤µ¤¬¡¢¤ª¤ï¤«¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
¢£Àä¹¥¤Î¾¦µ¡¤â¿®Íê¤âÆ¨¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿
¥ß¥Ë¥¹¥È¥Ã¥×¤Î¾ÃÈñ´ü¸Âµ¶Áõ¤Ë¤è¤ëÄË¼ê¤Ï¡¢¤³¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Ä¾¶á¤Î¾õ¶·¤ò¸«¤ë¸Â¤ê¡¢ºÇ½ªÀÖ»ú¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢·Ð±ÄºÆ·ú¤Î·ë²Ì¤¬¸«¤¨¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡Ö¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÎÉÔÌ£¤µ¡×¤â¤¢¤ë¡£
¤Þ¤º¡¢2025Ç¯2·î´ü¤ÎÀÖ»ú¡Ê67²¯±ß¡Ë¤Ï¥Ù¥È¥Ê¥à»Ò²ñ¼Ò¤ÎÉ¾²Á¸«Ä¾¤·¤Ë¤è¤ëÆÃÊÌÂ»¼º¡ÊÌó40²¯±ß¡Ë¤Î·ë²Ì¤Ç¤¢¤ê¡¢´ûÂ¸Å¹¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤ÏÂçÉý¤Ë¥À¥¦¥ó¤»¤ºÆ§¤ß¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤«¤ÄÅ¹ÊÞ¤ÎÀ°Íý¤äÄ¾±Ä²½¡¢ÎÏÎÌ¤Î¤¢¤ë¥ª¡¼¥Ê¡¼¤¬¿ôÅ¹¤ò»ý¤Ä¡Ö¥á¥¬¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º²½¡×¤Ê¤É¤ÇÇä¤ê¾å¤²¥¢¥Ã¥×¡¦ºÎ»»²þÁ±¤Î¼ÂÀÓ¤ò¾å¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢·Ð±Ä¾å¤ÎÇ¿¤ò½Ð¤·¤¿¤¦¤¨¤ÇºÎ»»¤ò²þÁ±¤¹¤ëºî¶È¤Ï¡¢´û¤Ë¤Ò¤ÈÃÊÍî¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢À¸Á¯¿©ÉÊ¤ÈÅ¹ÆâÄ´Íý¤ÎÎ¾ÎØ¤ò¶¯²½¤·¤¿¡Önew¥³¥ó¥Ü¥¹¥È¥¢¡×1¹æÅ¹¡Ê¿ÀÅÄ¶ÓÄ®Å¹¡Ë¤¬¡¢²þÁõÁ°¤«¤éÇä¤ê¾å¤²4³äÁý¤òµÏ¿¡£2025Ç¯5·î¤Ë2¹æÅ¹¤ò½ÐÅ¹¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÅ¾´¹¤Ç¶ÈÀÓ¤Î²þÁ±¤¬¸«¹þ¤á¤¿¤À¤í¤¦¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¡Ö¥¸¥ç¥Ö¥Á¥å¡¼¥ó¡×8·î9ÆüÊüÁ÷Ê¬¤Ç¤Ï¡¢³»ÄÍ½ÓÉ§»á¡¦ÄÔ¸ýÇî·¼»á¤Ê¤É¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Î°ìÎ®¥·¥§¥Õ¤¬¡¢¥ß¥Ë¥¹¥È¥Ã¥×¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ë¡Ö10ÉÊÃæ8ÉÊ¹ç³Ê¡¢Ëþ¾ì°ìÃ×3ÉÊ¡×¤Î¹âÉ¾²Á¤ò¤Ä¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢Àä¹¥¤Î¾¦µ¡¤¬Ë¬¤ì¤¿¡Ä¡Ä¤È¤³¤í¤Ç¡¢8·î18Æü¤Ë¾ÃÈñ´ü¸Âµ¶Áõ¤¬È¯³Ð¤·¤¿¤Î¤À¡£È¯³Ð¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¡¢Æó½Å¤Ë¤â»°½Å¤Ë¤â¤è¤¯¤Ê¤¤¡£
Åö½é¡ÖÉ½¼¨¸í¤ê¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¿ôÆü¸å¤Ë¡ÖÉÔÀµ¡×¤ËÄûÀµ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¥ß¥Ë¥¹¥È¥Ã¥×¡×ËÜÉô¤Î¿®Íê¤âÄã²¼¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¢£Æ±·ÏÎó¡Ö¤Þ¤¤¤Ð¤¹¤±¤Ã¤È²½¡×¤Î²ÄÇ½À
¸¡ººÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¤¿¾å¤Ç¤Î¡Ö¼ê¤Å¤¯¤ê¤ª¤Ë¤®¤ê¡×ÈÎÇäºÆ³«¤ÏÁ´ÂÎ¤Î4³äÄøÅÙ¡¢700Å¹¤Û¤É¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¤Ç¤âÅ¹ÆâÄ´Íý¾¦ÉÊ¤ò¸µ¤Î¿®Íê¡¦¸µ¤ÎÇä¤ê¾å¤²¿å½à¤ËÌá¤¹°Ê³°¡¢¥ß¥Ë¥¹¥È¥Ã¥×¤¬À¸¤»Ä¤ëÊýË¡¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤Ê¤Ë¤Ö¤ó¡¢¤³¤Î¶¯¤ß°Ê³°¤Ç¡¢¥ß¥Ë¥¹¥È¥Ã¥×¤¬¥³¥ó¥Ó¥Ë¾å°Ì3¼Ò¤ò¾å²ó¤ì¤ëÍ×ÁÇ¤Ï¤Ê¤¤¡£
¥ß¥Ë¥¹¥È¥Ã¥×¤¬°ÂÄê·Ð±Ä¤ò²óÉü¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÆ»¤Î¤ê¤Ï¡¢º£²ó¤Î¾ÃÈñ´ü¸Âµ¶Áõ¤Ç¤ä¤ä±ó¤Î¤¤¤¿¡£¤³¤³¤ÇÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤ËÓñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¤ª¤Ê¤¸¥¤¥ª¥ó¥°¥ë¡¼¥×¤Î¡Ö¤Þ¤¤¤Ð¤¹¤±¤Ã¤È¡×¤Ø¤ÎÅ¹ÊÞÅ¾´¹¤Î²ÄÇ½À¤òÃµ¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
¥³¥ó¥Ó¥Ë¤È¤·¤ÆÌó3000¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò°·¤¦¥ß¥Ë¥¹¥È¥Ã¥×¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥ß¥Ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¤¢¤ë¡Ö¤Þ¤¤¤Ð¤¹¤±¤Ã¤È¡×¤¬°·¤¦¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï2¡Á3³äÂ¿¤¤¡£¤«¤ÄÀ¸Á¯¿©ÉÊ¤ÎÉÊ¤¾¤í¤¨¤¬°µÅÝÅª¤ËÂ¿¤¯¡¢¥É¥ê¥ó¥¯¤â¥Ñ¥ó¤â¡¢¤³¤È¤´¤È¤¯°Â¤¤¡£¥ß¥Ë¥¹¥È¥Ã¥×´üÂÔ¤Î¿·¶ÈÂÖ¡Önew¥³¥ó¥Ü¥¹¥È¥¢¡×¤è¤ê¤âÀ¸Á¯¿©ÉÊ¤¬½¼¼Â¡¢¤«¤ÄÂ¾¤Î¾¦ÉÊ¤â°Â¤¤¤È¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¶á½ê¤ËÎ¾¼Ò¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡Ö¤Þ¤¤¤Ð¤¹¤±¤Ã¤È¡×°µ¾¡¤À¤í¤¦¡£
¤«¤Ä¡¢¡ÖÈ¾·Â500mÆâ¤Î¾¦·÷¡×¡ÖÌÌÀÑ¤Ï60ÄÚ´ðËÜ¡¢40ÄÚ¡Á80ÄÚÄøÅÙ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡Ö¤Þ¤¤¤Ð¤¹¤±¤Ã¤È¡×¤Î½ÐÅ¹¾ò·ï¤â¡¢¥ß¥Ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡¦¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç¤Û¤Ü»÷ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²¿¤è¤ê¡¢¤¤¤Þ¤É¤¼óÅÔ·÷¤ÇÊª·ï¤ò¼êÊü¤¹¤È¡Ö¥È¥é¥¤¥¢¥ëGO¡×¤Ê¤É¤Î¥ß¥Ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ä¾å°Ì3¼Ò¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ËÊª·ï¤ò¤µ¤é¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¡¢¤ª¤Ê¤¸¥¤¥ª¥ó·ÏÎó¤Î¡Ö¤Þ¤¤¤Ð¤¹¤±¤Ã¤È¡×¤ËÌÀ¤±ÅÏ¤·¤¿Êý¤¬ÎÉ¤¤¡¢¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¤¬Æ¯¤¤½¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¡£
¢£¡Ö¥È¥é¥¤¥¢¥ëGO¡×¤Ë¤Ê¤ë¤è¤ê¥Þ¥·
¸½¼Â¤Ë¡¢³ë¾þ¶è¶âÄ®¡¦ËÅç¶èËÌÂçÄÍ¤Ê¤É¤Ç¥ß¥Ë¥¹¥È¥Ã¥×Å¹ÊÞÀ×ÃÏ¤Ø¤Î¡Ö¤Þ¤¤¤Ð¤¹¤±¤Ã¤È¡×½ÐÅ¹¤¬¡¢¸½¼Â¤Î¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¤Þ¤¤¤Ð¤¹¤±¤Ã¤È¡×Å¾´¹¤Ï¡¢½½Ê¬¤Ë¤¢¤êÆÀ¤ë¥·¥Ê¥ê¥ª¤À¡£¡ÈÅÔÌ±¤ÎÈ³¡É¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Û¤ÉÌ£µ¤¤Ê¤¤¡Ö¤Þ¤¤¤Ð¤¹¤±¤Ã¤È¡×¤Ç¤â¡¢Å¹ÆâÄ´Íý¤È¤¤¤¦ÆÈ¼«À¤À¤±¤¬ÀèÎ©¤Á¡¢ÉÊ¤¾¤í¤¨¤¬ÉÏ¼å¤Ê¥ß¥Ë¥¹¥È¥Ã¥×¤è¤ê¤Ï¡¢¤è¤Û¤ÉÍ¤êÆñ¤¤Â¸ºß¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
¤¿¤À¤·¡¢±½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡Ö¥ß¥Ë¥¹¥È¥Ã¥×¢ª¤Þ¤¤¤Ð¤¹¤±¤Ã¤È¡×°ìÀÆÅ¾´¹¤Î²ÄÇ½À¤Ï¡¢¤¤ï¤á¤ÆÄã¤¤¡£¤½¤â¤½¤â¥ß¥Ë¥¹¥È¥Ã¥×¤ÏÅ¹ÊÞ¤Î9³ä¤¬¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥ºÅ¹ÊÞ¤Ç¤¢¤ê¡¢2026Ç¯¸½ºß¤ÇÄ¾±ÄÅ¹¼çµÁ¤ò´Ó¤¯¡Ö¤Þ¤¤¤Ð¤¹¤±¤Ã¤È¡×¤Ë´ÇÈÄ¤òÊÑ¤¨¤ëÊýË¡¼«ÂÎ¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¡£
¤¿¤À¡Ö¤Þ¤¤¤Ð¤¹¤±¤Ã¤È¡×¤â¸½¾õ¤ÇÌó1200Å¹¡¢¡Ö2030Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë2500¸®¡×¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¡¢¥ß¥Ë¥¹¥È¥Ã¥×¤Ë¸Â¤é¤º¥³¥ó¥Ó¥ËÀ×ÃÏ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢Êª·ï³ÎÊÝ¤ËËÛÁö¤¹¤ë¤Ï¤º¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¡¢¥¤¥ª¥ó·ÐºÑ·÷¤ÎÃç´Ö¡Ö¤Þ¤¤¤Ð¤¹¤±¤Ã¤È¡×¡Ö¥ß¥Ë¥¹¥È¥Ã¥×¡×¤Î¶¦ÄÌ¤ÎÅ¨¤Ç¤¢¤ë¥ß¥Ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡Ö¥È¥é¥¤¥¢¥ëGO¡×¡Ê¥È¥é¥¤¥¢¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤ËÊª·ï¤òÚ¼¤ï¤ì¤ë¤è¤êÍ¾Äø¥Þ¥·¤À¤í¤¦¡£
¥ß¥Ë¥¹¥È¥Ã¥×¤¬¡Ö¤Þ¤¤¤Ð¤¹¤±¤Ã¤È¡×¤ËÊÑ¤ï¤ë²ÄÇ½À¤Ï¡¢Ìµ¤¤Ë¤·¤âÈó¤º¡£¤¿¤À¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¤ÎÉÔ¿¶Å¹¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¥ß¥Ë¥¹¥È¥Ã¥×¤â¥×¥é¥¤¥É¤òÅÒ¤±¤Æ¡¢¿®Íê²óÉü¤È°ÂÁ´¤Ê¾¦ÉÊ¤ÎÄó¶¡¤ËÅØ¤á¤ë¤À¤í¤¦¡£
¤Þ¤º¤Ï¡¢¥ß¥Ë¥¹¥È¥Ã¥×¤¬¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç·Ð±Ä´Ä¶¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡£¤â¤Ï¤ä¡¢ÃÏÆ»¤Ê±Ä¶È¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤·¤«¤Ê¤¤¡Ä¡ÄÌ¾Êª¤Î¡ÖX¥Õ¥é¥¤¥É¥Ý¥Æ¥È¡×¤òóö(¤«¤¸)¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¹Ô¤¯Ëö¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
µÜÉð ÏÂÂ¿ºÈ¡Ê¤ß¤ä¤¿¤±¡¦¤ï¤¿¤ä¡Ë
¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼
Âçºå¡¦²£ÉÍ¡¦»Í¹ñ¤Î3µòÅÀ¤Ç³èÆ°¤¹¤ë¥é¥¤¥¿¡¼¡£¼¹É®ÈÏ°Ï¤Ï³°¿©¡¦Î®ÄÌ´ë¶È¤«¤é¸òÄÌÌäÂê¤Þ¤Ç¡¢¸µ¡¦Ãæ¾®´ë¶È¤Î²ñ¼ÒÌò°÷¤ÎÌÜÀþ¤Ç·¡¤ê²¼¤²¤Æ¤¤¤¯¡£³Æ¼ï¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼µ»ö¤âÂ¿¿ô¼¹É®¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï8¿Í²ÈÂ²¤Ç²ð¸î¡¦°é»ùÌäÂê¤Ê¤É¤ÈÂÐÖµÃæ¡£
¡Ê¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼ µÜÉð ÏÂÂ¿ºÈ¡Ë