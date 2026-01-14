中国が主導、世界トップレベルの学術誌「Vita」が間もなく創刊へ―中国メディア

高等教育出版社が主催し、西湖大学が中心となり、生命科学開放連盟の各機関と共同で構築した生命科学・生物医学分野の世界トップレベルの学術誌「Vita」が、2026年春に正式に創刊されることが、西湖大学への取材で分かった。科技日報が伝えた。

同誌編集長の李党生（リー・ダンション）氏は、「『Vita』はラテン語の『生命』に由来し、学問分野の特性を的確に表すと同時に、国境を越え、多様性を包容する学術的志向を内包している。現在、Vita創刊に向けた準備は順調に進んでおり、国際標準逐次刊行物番号（ISSN）はすでに正式承認を取得した。国内外のトップ科学者100人近くからなる専門家諮問委員会も設立された。本誌最初のオリジナル論文は最終審査段階に入っており、26年第1四半期にオンライン公開され、紙媒体は同年6月に正式出版される予定だ」と説明した。

Vitaの創刊は、中国の科学技術発展が現実的ニーズに応えた結果だ。過去10数年にわたり、中国の生命科学分野における研究力は世界トップクラスに躍進したものの、国内のトップ学術誌の発展は遅れていた。西湖大学学長で生命科学開放連盟副理事長の施一公氏は、「そのため、中国主導で国際的に認められる世界一流の科学技術ジャーナルの創設は必然的なものだ」と率直に語る。

さらに、深セン医学科学院が中心となり、深セン湾実験室、清華大学、西湖大学などが共同で構築した「浪淘沙プレプリント・プラットフォーム」もすでに正式にリリースされている。

学術誌とプラットフォームの連携により、生命科学・生物医学分野の科学者は研究成果を迅速に共有できる事前公開の場を得るとともに、トップレベルの学術交流と発信の中核拠点が構築され、科学者にとって最高峰の発信プラットフォームが提供されることになる。

西湖大学を含む中国本土および香港の15の大学・研究機関は25年8月、共同で生命科学開放連盟を発足させ、生命科学・生物医学分野の世界トップレベル学術誌Vitaの創刊を発表した。同年12月には生命科学開放連盟25年年次総会が開催され、加盟機関は33に拡大し、Vita生命科学シリーズ誌専門委員会が設立された。尚思自然科学研究院の最高科学責任者である李氏がVita編集長を務め、専門委員会の招集人である施氏が全面的な支援と協力を行い、共同編集長を務めている。

運営モデルにおいて、Vitaは専門性の高い編集チームを体系的に構築し、厳格な学術基準によって研究成果の革新性と権威性を保証する方針だ。また、オープンアクセスを堅持し、著者からOA費（オープンアクセス関連費用）や掲載料は一切請求しない。さらに、学術の原点に立ち返り、「論文でジャーナルを評価する」という新たなパラダイムを模索する。

Vitaの旗艦誌に加え、専門委員会は今後、Vitaのサブジャーナル創設を段階的に進め、Vitaシリーズ誌の包括的な体系構築を目指す。サブジャーナルの申請作業も今年年初に適宜開始される予定だ。

国際的視野を備えたトップレベル学術誌としてのVitaは、中国における生命科学分野の最先端学術誌の空白を補うだけでなく、世界の生命科学分野におけるイノベーションと学術交流を結ぶ重要な懸け橋となる見通しだ。（提供/人民網日本語版・編集/YF）