（NY時間09:54）（日本時間23:54）

インテル＜INTC＞ 46.61（+2.55 +5.79%）

ＡＭＤ＜AMD＞ 221.78（+14.09 +6.78%）



アナリストがサーバー向けＣＰＵ需要の強さを背景に、インテル＜INTC＞とＡＭＤ＜AMD＞の投資判断を「買い」に引き上げた。両社とも２０２６年分のサーバーＣＰＵがほぼ完売状態にあると指摘している。



インテルについては、「１８Ａ」プロセスの歩留まりが６０％超に改善するなど、ファウンドリー事業で大きな進展が見られると評価。インテル・ファウンドリー・サービスは、アップル＜AAPL＞のＭシリーズ向け１８Ａプロセスで初の大型受注を獲得し、アイフォーン向けＡシリーズ用１４Ａプロセスについても協議中だという。１８Ａ技術は、競合がまだ提供できない優位性を持つとインテルは説明している。目標株価は６０ドルで、前日終値から３６％高い水準。次回決算発表は１月２２日。



一方、ＡＭＤについては、「ＭＩ３５５」の需要と「ＭＩ４５５」の供給が今年のＡＩ関連売上高１４０－１５０億ドルを支える見通しだとしている。



サプライチェーン調査によれば、ハイパースケーラー需要の急増により、ＡＭＤの２０２６年分サーバーＣＰＵはほぼ完売状態で、２０２６年１－３月期に１０－１５％の値上げを検討している可能性もあるという。目標株価は２７０ドルで、前日終値から約３０％の上昇余地を見込んでいる。



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

外部サイト