「5枚目の写真ヤバい！」Dream Ami、超ハイレグ水着姿を披露！ 「Tバックの後ろ前みたい」「生脚たまらん」
歌手のDream Amiさんは1月12日、自身のInstagramを更新。水着姿を披露し、反響を呼んでいます。
【写真】Dream Amiの超ハイレグ水着姿
ファンからは「チョーハイレグ!!」「5枚目の写真ヤバい！ドキッとした」「もう写真集出すしかないでしょう」「おみ足素敵」「こんなTバックの後ろ前みたいなの可愛く着こなせるって、本当に本当にAmiちゃんって可愛くてスタイルいいんだなー」「生脚たまらん」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「チョーハイレグ!!」Amiさんは6枚のソロショットを投稿。ハイレグの黄色い水着を着用した姿です。美しい脚が付け根ギリギリまで見えており、スタイルの良さが際立っています。
水着姿はほかにも！11日の投稿でも「水着もいっぱい着たから、いっぱい投稿する」とつづり、水着を着用した姿を披露していたAmiさん。ワンショルダーの変則的なデザインの水着で、ぴったりとタイトな質感です。おなかがざっくりと開いており、ウエストが引き締まっていることが分かります。気になった人はチェックしてみてくださいね。
