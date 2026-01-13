この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「木村先生には歯が立たない!!【あなたの歯にプラスする】」が、「老後を考えたらブリッジと入れ歯どちらを選ぶべき？歯医者が老後の口の健康を考えてブリッジと入れ歯の治療の選択肢について選び方をご紹介させていただきます」と題した動画を公開。歯を失った際の選択肢として一般的な「ブリッジ」と「入れ歯」について、老後の健康という観点からどちらが優れているかを専門家が解説している。



動画で解説を行う歯科医師の木村隆寛氏は、結論として「ブリッジで済むんでしたらブリッジがいい」と断言。その理由として、ブリッジの方が「クオリティーオブライフが高い」「噛めるものも多い」「日常生活も楽」である点を挙げた。



一方で、入れ歯を選択した場合のリスクについても言及。入れ歯は支えとなる歯に負担をかけるため、その歯が次々と抜けていき、結果として入れ歯がどんどん大型化するという悪循環に陥りやすいと指摘する。木村氏によれば、最終的に噛み合わせが崩壊し、全ての歯を失って総入れ歯になるケースも少なくないという。



特に食事の満足度において、両者には大きな差が生まれる場合がある。奥歯がなくブリッジができない「遊離端欠損」のケースで入れ歯を選択すると、噛んだ際にたわみが生じ、硬いものが食べにくくなる。これにより、食事の楽しみが大きく損なわれる可能性があると木村氏は警鐘を鳴らす。



また、噛み合わせの安定性も重要な比較ポイントだ。歯の根でしっかりと力を支えるブリッジに対し、歯茎の上に乗せるだけの入れ歯では、体重ほどの力がかかる噛み合わせを支えきれない。木村氏は「ブリッジを入れられなくなって入れ歯になると、老後が加速する」と述べ、安定した噛み合わせを維持することが、健康寿命を延ばす上で極めて重要であると強調した。



以上の点から、老後の生活の質を考えた場合、可能な限りブリッジで対応することが望ましいと結論付けられる。安易な選択が将来の健康を大きく左右する可能性があるため、長期的な視点での治療計画が不可欠である。