信頼される訪問看護師になるために、在宅で求められる基本のマナーとは？【訪問看護のアイデア帖】

訪問看護のコミュニケーション「訪問看護師の基本のマナー」

訪問看護師にとってマナーは、療養者や介護者との信頼関係を築き、多職種連携を円滑に進める上で不可欠です。病院とは異なる環境で働く際の、特に意識すべきポイントをまとめました。

療養者・介護者へのマナー

療養者の自宅というプライベートな空間にお邪魔している意識を常に持ち、細やかな配慮を心がけましょう。私たちは、療養者の日常生活の一部にお招きいただいている立場です。

訪問時のあいさつと自己紹介

インターホンを鳴らす際は、相手を驚かせないよう優しく一度だけ鳴らし、返事がない場合は少し待ってからもう一度鳴らすなど配慮しましょう。

玄関先でのあいさつは、明るく、はっきりと、丁寧に。初回訪問時は、必ず所属と氏名を名乗り、訪問の目的を簡潔に伝えましょう。

入室時は「失礼します」と一言添え、靴はきれいにそろえて上がりましょう。スリッパを持参する場合は、清潔なものを用意します。

会話の姿勢

療養者や介護者の話を傾聴する姿勢を大切にしましょう。相手の目を見て、相槌を打ちながら真摯に耳を傾けることで、安心感を与えられます。

・タメ口やなれなれしい言葉遣いは避け、丁寧な言葉遣いを心がけましょう。

・プライベートな情報に踏み込み過ぎず、個人情報保護の意識を常に持ちましょう。

・専門用語の使用は避け、分かりやすい言葉で説明することを心がけましょう。

療養者宅のルールの尊重

療養者の自宅は、その方にとって最も安心できる場所であり、それぞれの家庭には独自のルールや習慣があります。初回訪問時にルールや希望を確認するといいでしょう。私たちは、その家庭のルールや慣習を尊重することが求められます。例えば、「玄関ではなく勝手口から上がってほしい」「この部屋には入らないでほしい」といった、療養者や介護者からの具体的な要望がある場合も考えられます。

これらのルールは、直接伝えられることもあれば、情報共有を通して事前に把握することもあります。訪問前にルールがある場合は把握し、不明な点や気になることがあれば、失礼のない範囲で確認しましょう。

療養者や介護者の意向やライフスタイルを尊重し、それに沿った行動を取ることが、信頼関係を築く上で非常に重要です。

物品の取り扱い

療養者宅の物品を許可なく触れたり、移動させたりすることは避けましょう。使用した物品は元の場所に戻し、汚した場合はすぐに拭き取るなど、常にきれいに保つ意識を持ちましょう。

療養者宅の物品を使用する場合は、コストを意識して使用しましょう。医療機関の経験があるとコスト意識が低くなりがちです。物品は大切に、無駄に使わないように注意しましょう。

遵守と調整

訪問時間は時間厳守が基本ですが、交通事情や前後の訪問状況により、時間が多少前後する可能性があることを療養者や介護者に理解してもらいましょう。

予定時刻より大幅に遅れる場合や、早まる可能性がある場合は、必ず事前に療養者または介護者へ連絡を入れ、理由と到着予定時刻を明確に伝えましょう。到着が早まる場合も、準備の時間を考慮し、一言確認の連絡を入れましょう。

訪問中は、ケアプランに沿った時間でサービスを提供し、効率的にケアを進めましょう。

【出典】『看護技術の「不安」が「自信」に変わる！現場で役立つ！訪問看護のアイデア帖』著：星の砂