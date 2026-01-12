■これまでのあらすじ

ハンドメイド作品をめぐり、真希子はママ友たちとドラブルを起こしてしまう。夫から「くだらない趣味のために」と責められ、夫は自分に関心がないのだと涙する真希子。しかし、夫は「だからといって他人に迷惑をかけていいわけじゃない」と指摘。そこへ娘が起きてきて…。



夫と言い合いになって涙を流していた私を見て、娘は「ママをだいじょうぶ？」と心配してくれました。そして「またお姫さまのヘアゴムで結んでね」「ママのごはんもすごくおいしい」と私を褒める言葉を並べてくれたのです。

そうだ…、娘はずっと私を認めてくれていたのに…。いつの間にか、私は誰かに褒められることばかりを求めてしまっていた…。承認欲求に飲み込まれてしまっていたのだと思います。その結果、たくさんの人に迷惑をかけてしまいました。夫は「一番そばにいたのにわかってあげられなくて…ごめん」と謝ってくれました。そして、私もまたママ友たちに謝罪をして、お金を返金することにしました。私の抱える家庭での寂しさは、これから夫婦でしっかり解決していきたいと思います。何より、私を好きでいてくれる娘のために、私はもう間違わないと誓います。

※この漫画は実話を元に編集しています

