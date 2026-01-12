この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「単身で年金10万円だと79歳で貯金が尽きる」老後破綻のリアルな危機と、FPが教える唯一の対策

元教員のファイナンシャルプランナー（FP）である秋山ひろ氏が、自身のYouTubeチャンネル「おかまもch | おかんのお金守るチャンネル」で「【不安ゼロ化計画】貯金＋年金で何歳まで暮らせる？／老後の暮らしをリアルシミュレーション」と題した動画を公開。具体的なデータに基づき、貯金と年金だけで老後何歳まで生活できるのかをシミュレーションした。



秋山氏はまず、60代の貯蓄額に関するデータを提示。J-FLEC（金融広報中央委員会）の2024年の調査によると、60代の2人以上世帯の平均貯蓄額は2,581万円、中央値は1,140万円である。



一方、単身世帯では平均2,363万円、中央値960万円となっており、多くの人が「約1000万～2000万円の貯金と年金で暮らしていく必要がある」と氏は指摘する。



続いて、厚生労働省の2025年のデータから、平均的な年金受給額は月額約15万4,043円（男性17万円、女性13万円）であることを紹介。

しかし、現状では年金だけで生活できている人は少なく、「60代の約61%が貯金を取り崩して生活している」という厳しい現実を明らかにした。



動画の核心となるのが、具体的なシミュレーションである。例えば「単身・貯金1000万円・年金13万円/月」の場合、最低生活費16万円を差し引くと毎月3万円の赤字となり、92歳で貯金が尽きる計算になる。



さらに厳しいケースとして「単身・貯金1000万円・年金10万円/月」の場合、毎月6万円の赤字が発生し、わずか14年後の「79歳で貯金が底をつく」という衝撃的な結果が示された。



女性の平均寿命が約87歳であることを踏まえ、氏は「かなり危険」と警鐘を鳴らす。



では、どうすればよいのか。秋山氏は対策として「インデックス投資」による資産運用を挙げる。氏は、元手1000万円を年利5%で運用しながら毎月6万円を取り崩した場合、資産寿命は23年延びて88歳まで、より保守的に年利3%で見ても17年延びて82歳まで生活できると試算。



何もしなければ79歳で資金が尽きてしまう現実に対し、「リスクを承知の上で投資していくのがお勧め」と語り、資産を長持ちさせる重要性を説いた。