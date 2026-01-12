12月29日にプロレスラーとして再デビューを果たしたフワちゃん。’24年8月にXで投稿したお笑い芸人・やす子（27）への不適切な内容が原因で芸能界を退いていたが、ようやく再スタートに踏み切り、試合では惜しくも敗れたが、堂々とした内容に称賛の声が並んだ。

フワちゃんの新たなキャリアの評価が上々ないっぽう、いま苦境に立たされているのが、騒動では“被害者”だったやす子だ。フワちゃんの騒動が起こった当初こそ多くの同情が寄せられていたものの、近ごろのメディアでの言動によって、SNSではやす子に逆風が吹いている。

「きっかけは昨年12月8日に放送されたバラエティ『呼び出し先生タナカ』（フジテレビ系）で、ディズニーに関するクイズが出題された場面でした。番組ではやす子さんの他に、大のディズニー好きを公言するアイドルグループ『KEY TO LIT』の猪狩蒼弥（23）さんが出演。猪狩さんはクイズに不正解となってしまうのですが、問題とは全く関係のない豆知識を披露し、スタジオの笑いを誘ったんです。

すると、やす子さんが『猪狩くん、だからデビューできないんだよ』とヤジり、猪狩さんは『やめてくれ！』と反応。ただ、やす子さんは『だからデビューできないんだよ〜』と繰り返し、猪狩さんも『“だから”なワケねぇだろ』とすかさず反撃したのですが、その後もやす子さんは同様のイジリをやめず……。スタジオは和気あいあいとした雰囲気でしたが、SNSでは猪狩さんのファンを中心に怒りを買う事態となってしまいました」（テレビ誌ライター）

番組内でのイジリをめぐる出演者の応酬は、バラエティにおける一つの“お約束”のようなものではあるが、結果的に炎上を招いてしまったやす子。さらに、騒動はこれでは終わらなかった。

やす子は1月10日放送の『逃走中 〜トリプルミッションインポッシブル〜』（フジテレビ系）で、再び共演した猪狩について、こう漏らしたのだ。

「猪狩くんは、全部の仕事で爪痕残そうとしてるところが、ちょっとキツイかな」

そして、放送終了間近になると、やす子は批判的な反応をけん制するように、Xでこう綴った。

《喧嘩芸、4年前くらいからずっとタナカ先生でやってるんです 技術も芸もない私が言うのも恐れ多いですが 猪狩さんは賢いし面白いし多才で心から尊敬してます。全力で行くとそれ以上に全力で返してくださります。いつも本当に感謝してます バラエティ温かい目で見てね》

ただ、やす子の呼びかけに反し、一部からはこんな疑問の声が起こった。

《こうしてSNSで弁明しないといけない時点でお笑い・芸として成り立ってないと思う》

《喧嘩芸がバラエティ的にウケるの分かるけど、別のベクトルでできませんか デビューに関する事や仕事に対する姿勢をわざわざネタにされるのは応援してる身が辛いです》

《いじり方が面白くないから炎上してるのに あたたかくみてねはきつい 面白くいじって笑いを取ればいい》

こうした声を受けてか、やす子は先の投稿から約20分後、たった6文字でこんな心境を打ち明けた。

《心疲れました》

メディア出演時と同様、SNSでも天真爛漫で快活なイメージを崩さないやす子にしては珍しい“本音”のような一連の投稿。実は9日にも《最近のやす子は 面白くなさすぎて炎上 声が気持ち悪いで炎上》などと投稿するなど、視聴者の反応を気にしている様子だったが、やす子自身も世間とギャップに悩むことは多いようだ。

「’19年に芸人デビューしたやす子さんですが、日頃の番組での礼儀正しい振る舞いに加え、元自衛官という経歴や、児童養護施設で過ごした過去など、視聴者の間では“真面目”“苦労人”といったイメージを抱いている人が多く、好感度が高い芸人として浸透していたかと思います。ただ、やす子さんは、プライベートでも“いい人”であることに努めるあまり、外出することすら疲れてしまうと昨年10月に出演した『酒のツマミになる話』（フジテレビ系）で話していました。

そのほか、やす子さんはテレビに映る自分と、本来の自分とではギャップがあるといい、最近では従来のイメージを変えようとしていることも明かしていました。ただ、12月18日放送の『見取り図じゃん』（テレビ朝日系）では、“いい人”イメージが強すぎるあまり、『少し言い返しただけで炎上する』とも告白しています。粗品さんもかつてやす子さんの好感度が高すぎることを危惧していたように、思うように振舞いたくてもそれが“許されない”ので、やす子さんとしては苦しい状況が続いているようにうかがえます。猪狩さんに対する“イジリ”も、あくまで芸人としては一般的なものですが、やす子さんが抱かれているイメージがゆえにより批判を招いてしまった側面は否めません」（前出・テレビ誌ライター）

今回の一連の投稿に対し、一部からは心配や同情の声も寄せられていた。

《急にどうしたの？大丈夫？休める時にしっかり休んで心のリセットをしよう》

《大丈夫かな？一旦ネット見ないようにした方がいいかもしれやいよどうか自分の心を守ってね》

《やす子さん、たまに毒づいてるのがキャラだと思ってます。それを見て面白いと思ってます。心が疲れてしまわないように》