¡¡¥Ö¥·¥íー¥É¤Ï¡¢1·î12Æü³«ºÅ¤Î¡Ö¥«ー¥É¥Õ¥¡¥¤¥È!! ¥ô¥¡¥ó¥¬ー¥É 15th Anniversary ¥Ö¥·¥íー¥É¿·½ÕÂçÈ¯É½²ñ2026¡×¤Ë¤Æ¡¢TCG¡Ö¥«ー¥É¥Õ¥¡¥¤¥È!! ¥ô¥¡¥ó¥¬ー¥É¡×¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡2026Ç¯¤Ç15¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡Ö¥«ー¥É¥Õ¥¡¥¤¥È!! ¥ô¥¡¥ó¥¬ー¥É¡×¡£º£²ó¤Î¿·½ÕÂçÈ¯É½²ñ¤Ç¤Ï¡¢MAPPA¤¬À©ºî¤·¤¿15¼þÇ¯µÇ°PV¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¿·¾ðÊó¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¿·¾ðÊó¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÎ¶¤¬Ç¡¤¯¡×¥·¥êー¥º¤È¡Ö¥¤¥Ê¥º¥Þ¥¤¥ì¥Ö¥ó ±ÑÍº¤¿¤Á¤Î¥ô¥£¥¯¥È¥êー¥íー¥É¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤â¡£¡ÖÎ¶¤¬Ç¡¤¯¡×¥·¥êー¥º¤Î¥³¥é¥Ü¤Ç¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¡Ö¶ÍÀ¸°ìÇÏ¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡ÖÎ¶¤¬Ç¡¤¯¶Ë¡×¡ÖÎ¶¤¬Ç¡¤¯¶Ë2¡×¡ÖÎ¶¤¬Ç¡¤¯ ¶Ë3 / Î¶¤¬Ç¡¤¯£³³°ÅÁ Dark Ties¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¡Ö¥¤¥Ê¥º¥Þ¥¤¥ì¥Ö¥ó ±ÑÍº¤¿¤Á¤Î¥ô¥£¥¯¥È¥êー¥íー¥É¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤Ç¤Ï¡¢À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤¬¥«ー¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¡£¥¿¥¤¥È¥ë¥È¥é¥¤¥¢¥ë¥Ç¥Ã¥2¼ï¤âÅÐ¾ìÍ½Äê¤À¡£
¡¡¤½¤ÎÂ¾¤ÎÈ¯É½ÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢°Ê²¼¤è¤ê³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£
