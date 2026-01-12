¡ÚÀ®¿Í¤ÎÆü¡ÛÆ±À¤Âå500¿Í¤¬´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡È¿·20ºÐ¡É·ÝÇ½¿Í¥é¥ó¥¥ó¥°¡ª3°Ì¤µ¤¯¤é¡¢2°Ì»³ùõÅ·¤òÍÞ¤¨¤¿1°Ì¤Ï¡©
º£Ç¯¤ÎÀ®¿Í¤ÎÆü¤Ï1·î12Æü¡£³ÆÃÏ¤ÇÀ®¿Í¼°¤ä¡Ö¤Ï¤¿¤Á¤Î½¸¤¤¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢20ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿¿Í¡¹¤¬ÀáÌÜ¤ò½Ë¤¦¡£·ÝÇ½³¦¤Ç¤â¾ÍèÍË¾¤Ê¡È¿·20ºÐ¡É¤Î·ÝÇ½¿Í¤¿¤Á¤¬Â³¡¹¤ÈÂæÆ¬¤·»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
Îã¤¨¤Ð¾åºä¼ùÎ¤¡Ê20¡Ë¤Ï¡¢»°¾å°¦¡Ê25¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¼¡´üÄ«¥É¥é¡ØÉ÷¡¢·°¤ë¡Ù¡ÊNHK¡Ë¤Ë½Ð±éÍ½Äê¤À¡£ÇµÌÚºä46¤Î¸ÞÉ´¾ëçý±û¡Ê20¡Ë¤Ï¡¢ºòÇ¯¡ØMADDER¤½¤Î»ö·ï¡¢¥ï¥¿¥·¤¬ÈÈ¿Í¤Ç¤¹¡Ù¡Ê¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ÇÃÏ¾åÇÈÏ¢Â³¥É¥é¥Þ½é¼ç±é¤òÃ´¤¦¤Ê¤É¡¢³èÌö¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤³¤ÇËÜ»ï¤ÏWEB¥¢¥ó¥±¡¼¥È¥Ä¡¼¥ë¡ÖFreeasy¡×¤Ë¤Æ¡¢18¡Á20ºÐ¤ÎÃË½÷500¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡Ö´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡È¿·20ºÐ¡É·ÝÇ½¿Í¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¡£¤Ê¤ª¡¢ËÜ¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï2005Ç¯4·î2Æü¡Á2006Ç¯4·î1ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î·ÝÇ½¿Í¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¡£
Âè3°Ì¤Ï¥«¥ê¥¹¥Þ¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Î¤µ¤¯¤é¡Ê20¡Ë¡£
¤µ¤¯¤é¤ÏYouTube¤äTikTok¤Ê¤É¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Æü¾ï¤äÈþÍÆ¤Ë´Ø¤¹¤ëÈ¯¿®¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Áí¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô530Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¡¢ZÀ¤Âå¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤À¡£2019Ç¯¤«¤é½÷»Ò¾®Ãæ¹âÀ¸¸þ¤±YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¤á¤ë¤×¤Á¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¡¢2021Ç¯¤ËÂ´¶È¤·¤¿¡£
Ãæ³ØÀ¸¤Î¤³¤í¤«¤é³èÌö¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¥Õ¥¡¥ó¤¬Â¿¤¯¡¢º£¸å¤Î³èÌö¤Ë¤â´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤µ¤¯¤é¡£Æ±Ç¯Âå¤«¤é¤Ï¡¢Åù¿ÈÂç¤Ç°ì½ï¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¿ÍÄÆëÀ÷¤ß¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡ÔYouTube¤â½çÄ´¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ÆÀä¹¥Ä´¤À¤È»×¤Ã¤¿¤«¤é¡Õ
¡Ô²Ä°¦¤¯¤ÆÂç¹¥¤¤Ê¿Í¤À¤«¤é °¦ÕÈ¤â¥¨¥ó¥¿¥áÀ¤â¤¢¤Ã¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤«¤é¹¥¤«¤ì¤ëÂ¸ºß¤À¤È»×¤¦¡Õ
¡Ô¾®¤µ¤¤º¢¤«¤éSNS³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¤¤¿¤«¤é¡Õ
¡Ô¤á¤ë¤×¤Á¤Î»þÂå¤«¤é±þ±ç¤·¤Æ¤ë¤«¤é¡Õ
Âè2°Ì¤ÏÝ¯ºä46¤Î¥¨¡¼¥¹¡¦»³粼Å·¡Ê20¡Ë¡£
»³粼¤Ï2018Ç¯¤Ë13ºÐ¤ÇÝ¯ºä46¤ÎÆó´üÀ¸¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¡ØBuddies¡Ù¡Ø¸Þ·î±«¤è¡Ù¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤Î³Ú¶Ê¤Ç¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î´é¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡ØViVi¡Ù¤ÎÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤¿³èÌö¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ç¤âÂ¿ºÌ¤ÊºÍÇ½¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë»³粼¤òÉ¾²Á¤¹¤ëÀ¼¤¬Â¿¤¯½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¤âº£Ç¯4·î11Æü¤È12Æü¤Ë¡¢MUFG¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ê¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ë¤Ç¤Î5¼þÇ¯µÇ°¥é¥¤¥Ö¤ò¹µ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹¤ÎÈôÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ô¤³¤ì¤«¤é¥¢¥¤¥É¥ë³èÆ°¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯É½¸½¼Ô¤È¤·¤ÆÍÍ¡¹¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¦¤«¤é¡Õ
¡Ô¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤â¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¤â¤â¤Ã¤È³èÌö¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¤«¤é¡Õ
¡ÔÃæ³ØÀ¸¤Îº¢¤«¤é¤º¤Ã¤È´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢20ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤Þ¤À¤Þ¤À¥°¥ë¡¼¥×¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤À¤«¤é¡Õ
¡Ô¥À¥ó¥¹¤ä²Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤ÎÁ´¤Æ¤¬°ìÎ®¡£¥°¥ë¡¼¥×¤âº£Ç¯¤Ï¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡Õ
¤½¤·¤Æ¡¢±É¤¨¤¢¤ëÂè1°Ì¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÈë¤á¤ëÎÓ²ê°¡Î¤¡Ê20¡Ë¡£
ÎÓ¤Ï2015Ç¯¤Ë¡¢½÷»Ò¾®³ØÀ¸¸þ¤±¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡Ø¥Ë¥³¡ù¥×¥Á¡ÙÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿¡£ÍâÇ¯¤Ë»¨»ï¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¤Î¤Á¤Ë»ÐËå»¨»ï¤Î¡Ønicola¡Ù¤Ç¤âÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÌö¡£¤µ¤é¤Ë¡¢2024Ç¯¤Ë¤Ï¡ØÀèÀ¸¤µ¤è¤¦¤Ê¤é¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò±é¤¸¡¢ÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤â²Ì¤¿¤·¤¿¡£2025Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¿ä¤·¤Î»¦¿Í¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¶ÛÇ÷´¶¤Î¤¢¤ëÌò¤â±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
20ºÐ¤Ë¤·¤Æº£Ç¯·ÝÎò10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëÎÓ¤Ë¤Ï¡¢ÀÎ¤«¤é¤º¤Ã¤È±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦º¬¶¯¤¤¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÎÉ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£º£¸å¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤Þ¤À¸«¤ÌÌ¥ÎÏ¤¬¼¡¡¹¤ÈÈ¯·¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¤½¤¦¤À¡£
¡Ô¥Ë¥³¥é¤Î»þÂå¤«¤éÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡Õ
¡ÔÃæ³ØÀ¸¤Îº¢¤«¤é»¨»ï¤Ê¤É¤Ç¤è¤¯¸«¤Æ¤¤¤Æ¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¡Õ
¡Ô10ÂåÁ°È¾¤¯¤é¤¤¤«¤é»¨»ï¤Ç¤ß¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤«¤é¡Õ
¡Ô¿ä¤·¤Î»¦¿Í¤È¤¤¤¦¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤Æ°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡Õ