ブリヂストンは、2026年1月9〜11日に開催されている『東京オートサロン2026』において、『10年後、20年後にも走るわくわくを提供し続ける』をテーマに出展している。

【画像】ポルシェ959がお出迎え！東京オートサロン2026のブリヂストン・ブース 全12枚

今回のブリヂストン・ブースでは、2026年2月に発売予定の新商品『ポテンザRE-71RZ』を中心に、リアルスポーツタイヤの系譜であるポテンザの『71系統』の歴代モデルとその進化の過程が展示されている。



ブリヂストンの東京オートサロン2026ブースに登場したポルシェ959。 山田真人

ブースでは、ポテンザ・ブランドの進化と価値を象徴する多彩な車両の展示も行われ、1985年に輸入車として初めてRE71が新車装着された『ポルシェ959』が、最新のRE-71RZを装着して登場し、ランボルギーニのフラッグシップモデル『レヴエルト』や、著名チューナーのトップシークレットが手掛けた『R35型日産 GT-R』なども展示されている。

モータースポーツにかける情熱を紹介

また、ブリヂストンがモータースポーツにかける情熱を紹介する展示としては、スーパーGT300クラスで2025年のシリーズチャンピオンを獲得した『メルセデスAMG GT3』や、開発ドライバーの佐々木雅弘氏が、ポテンザRE-71RZを装着して筑波タイムアタックを実施した『トヨタGR86』などの車両を展示。

さらには、スーパー耐久に投入された再生資源・再生可能資源を用いたサステナブルなタイヤ技術や、世界最高峰のソーラーカーレース『2025ブリヂストン・ワールド・ソーラー・チャレンジ』で優勝を支えたタイヤなども紹介されている。



2026年2月に発売予定の新商品『ポテンザRE-71RZ』を展示した。 山田真人

会期中にはスーパーGT参戦チームの監督・ドライバーやポテンザの開発ドライバーなどのゲストを招き、ブリヂストンのタイヤ開発やモータースポーツの将来を語り合うトークショーも開催されたほか、ランボルギーニ・レヴエルトやトップシークレットR35 GT-Rなどへ乗車して記念撮影できるイベントも実施された。