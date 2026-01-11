この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

IT系現役会社員のネコさや氏が、自身のYouTubeチャンネルで「終了前に急げ！今が史上最高レベルにお得！GMOとくとくBB光が最大167,000円キャッシュバック＆最大6ヶ月間0円！違約金負担最大60,000円や工事費実質0円など併用可能なキャンペーンを一挙紹介」と題した動画を公開。GMOとくとくBB光が、過去最高額となる最大167,000円のキャッシュバックキャンペーンを開始したことを伝えた。この特典は2025年1月19日午前10時までの期間限定である。



キャッシュバックの内訳は、(1)全員対象（最大80,000円）、(2)他社からの乗り換えに伴う違約金負担（最大60,000円）、(3)指定オプション申し込み（最大27,000円）の3つから構成され、全て併用が可能だ。



特に注目すべきは、全員対象のキャッシュバック額である。新規契約の場合、1ギガプランでは戸建て62,000円・マンション52,000円、10ギガプランでは一律80,000円が付与される。さらに10ギガプランでは、最大6ヶ月間の月額料金が0円になる特典も併用できるため、実質的な負担額を大幅に抑えることができる。ネコさや氏は、フレッツ光や光コラボからの乗り換え（転用・事業者変更）であっても「今なら10ギガの方が圧倒的にお得です」と解説した。



この最大額のキャッシュバックを受け取るには、特定の限定リンクからの申し込みと、申し込み時に優待コード「NEKO」を入力することが必須条件である。コードを入力しない場合や期間を過ぎた場合は特典が適用されないため、注意が必要だ。



キャッシュバックの受け取りは、開通月を含む11ヶ月目に届く案内メールから口座情報を登録することで、12ヶ月目に一括で振り込まれる。その他、契約期間の縛りや違約金がなく、新規工事費が実質無料になる特典も併用できる。



今回のキャンペーンは、GMOとくとくBB光史上最高額のキャッシュバックを提供するもので、1月19日午前10時で終了する。乗り換えを検討しているユーザーは、期間内に限定リンク経由で優待コードを入力し、手続きを進める必要がある。