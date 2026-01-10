ÂçÃ«¸µÆ±Î½¤Ë´Ú¹ñÂåÉ½Æþ¤ê¤Î²ÄÇ½À¡¡¥¨·³28ºÐ¤¬Ç®Ë¾¡Ä´ÆÆÄ¤â´üÂÔ¡Ö¤È¤Æ¤âÀÑ¶ËÅª¡×
¥¸¥ç¡¼¥ó¥º¤Ïºòµ¨72»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ê¤¬¤éOPS.937¤ò¥Þ¡¼¥¯
¡¡2020Ç¯¤Ë¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢¸½¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Î¥¸¥ã¥Þ¥¤¡¦¥¸¥ç¡¼¥ó¥º³°Ìî¼ê¤¬3·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤Î´Ú¹ñÂåÉ½Æþ¤ê¤òÇ®Ë¾¤·¤¿¡£Êì¤¬´Ú¹ñ½Ð¿È¤Î28ºÐ¤¬¡¢Âç²ñÏ¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎÆñÅ¨¤È¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡´Ú¹ñÊüÁ÷¶É¡Ö´Ú¹ñÊüÁ÷¸ø¼Ò¡ÊKBS¡Ë¡×¤¬¡¢WBC¤Ë¸þ¤±¡ÖÌÜÉ¸¤ÏºÇÄã8¶¯¡×¤ÈÂê¤·¤¿µ»ö¤ò¸ø³«¡£¡Ö¼«Âº¿´¤Î²óÉü¤òÁÀ¤¦´Ú¹ñ¤¬¡¢2026Ç¯¤Î»Ï¤Þ¤ê¤òÀ¾ÂÀÊ¿ÍÎ¤Î¾®¤µ¤ÊÅç¥µ¥¤¥Ñ¥ó¤Ç¥¥ã¥ó¥×¤ò³«¤¯¡£¥ê¥å¡¦¥¸¥Ò¥ç¥ó´ÆÆÄ¤¬Î¨¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¤Ï9Æü¡¢¿ÎÀî¹ñºÝ¶õ¹Á¤«¤éWBC1¼¡¥¥ã¥ó¥×¤¬³«¤«¤ì¤ë¥µ¥¤¥Ñ¥ó¤ËÈô¤ÓÎ©¤Ã¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡´Ú¹ñÂåÉ½¤Ï2006Ç¯¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Âè1²óÂç²ñ¤Ç3°Ì¡¢2009Ç¯Âè2²óÂç²ñ¤Ç½àÍ¥¾¡¤·¡¢¡Ö´Ú¹ñÌîµå¤ÎÃÏ°Ì¤òÁ´À¤³¦¤ËÃÎ¤é¤»¤¿¡×¡£¤·¤«¤·2013Ç¯¤È2017Ç¯¡¢2023Ç¯¤Ï3Âç²ñÏ¢Â³¤Ç¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°¤ÇÇÔÂà¤·¤¿¡£
¡¡Éü¸¢¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö´Ø¿´¤ò½¸¤á¤ë´Ú¹ñ·Ï¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤Î»²²Ã¤âºÇ¸åÃÊ³¬¤À¡£ÆÃ¤Ë¥é¥¤¥ê¡¼¡¦¥ª¥Ö¥é¥¤¥¨¥óÅê¼ê¡Ê¥«¡¼¥Ç¥£¥Ê¥ë¥¹¡Ë¤È¥¸¥ã¥Þ¥¤¡¦¥¸¥ç¡¼¥ó¥º³°Ìî¼ê¡Ê¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¡Ë¤Ï´Ú¹ñÂåÉ½¥Á¡¼¥à¹çÎ®¤ËÀÄ¿®¹æ¤ò¼¨º¶¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£¥¸¥ç¡¼¥ó¥º¤ÏÊì¿Æ¤¬´Ú¹ñ½Ð¿È¤Ç¡¢ºòµ¨¤Ï72»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ê¤¬¤éOPS.937¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥ê¥å´ÆÆÄ¤â¡Ö¥ª¥Ö¥é¥¤¥¨¥ó¤È¥¸¥ç¡¼¥ó¥º¤ÏºòÇ¯¤«¤é»ä¤¿¤Á¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê»²²Ã¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ë¤È¤Æ¤âÀÑ¶ËÅª¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤·¡ÖÂç¤¤ÊÌäÂê¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¹çÎ®¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È´üÂÔ¤·¤¿¡£
¡¡MLB¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Î¥¸¥ç¥ó¡¦¥â¥í¥·µ¼Ô¤ÏºòÇ¯9·î¡¢¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¡Ö»ä¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Î¥¸¥ã¥Þ¥¤¡¦¥¸¥ç¡¼¥ó¥º³°Ìî¼ê¤ÏWBC´Ú¹ñÂåÉ½¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¤¤ÈÅú¤¨¤¿¡£¥¸¥ç¡¼¥ó¥º¤ÎÊì¥ß¥·¥§¥ë¤Ï´Ú¹ñ½Ð¿È¤À¡£¥¸¥ç¡¼¥ó¥º¤Ï¡Ø¹Í¤¨¤ì¤Ð¹Í¤¨¤ë¤Û¤É¡¢Àµ¤·¤¯¤³¤ì¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤È¼Â´¶¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£´Ú¹ñ¤Î¤¿¤á¤Ë¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¿ÍÀ¸ºÇ¹â¤Î½Ö´Ö¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¡Ù¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£Àµ¼°¤Ë»²Àï¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¶¼°Ò¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë