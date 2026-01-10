天井で群れ、底で拾えない…群集心理から離れるだけで勝ちが近い

テレビ・ネットで「日本のウォーレン・バフェット」と話題！ 1936年（昭和11年）、兵庫県の貧しい農家に4人兄弟の末っ子として生まれた。高校を出してもらってから、ペットショップに就職。そこでお客だった証券会社の役員と株の話をするようになったことがきっかけで、19歳のとき、4つの銘柄を買ったのが株式投資の始まりだった。バブル崩壊では10億円あった資産が2億円にまで激減。しかしあれから70年、89歳になった今、資産は24億円以上に増え、月6億円を売買しながら、デイトレーダーとして日々相場に挑んでいる。隠しごとなしに日常生活から投資法まで全部書いた話題の書『87歳、現役トレーダー シゲルさんの教え 資産18億円を築いた「投資術」』（ダイヤモンド社）より一部を抜粋・編集したものをお送りする。資産24億円に増えた今刊行した“小説形式”だからスラスラ読めて、プロの儲かる知識がドンドンわかる待望の続編は、『89歳、現役トレーダー 大富豪シゲルさんの教え』（ダイヤモンド社）。

シゲルさんが大切にする相場の格言

「相場師は孤独を愛す」

――株は1人でも楽しめる

利益を上げられる投資家ほど、人の話に左右されず、孤独な状態で投資をしているという格言です。インターネットを使えば簡単に情報が得られ、人脈もつくれてしまう時代ですが、その情報や人脈は本当に意味のあるものでしょうか。自分の力でとことん株と向き合うからこそ、自分の頭で考えられるようになるのです。

【解説】「孤独」こそが、投資家を守る最強の防具

「孤独」と聞くと、寂しくネガティブなイメージを持つかもしれません。しかし、投資の世界において、孤独はあなたの資産を守り、増やすための最強の防具となります。

なぜなら、相場の世界では「多数派が常に正しい」とは限らないからです。

群集心理という「魔物」から距離を置く

SNSや掲示板には、常に誰かの意見や推奨銘柄があふれています。「みんなが買っているから」「有名なインフルエンサーが推奨したから」という理由で投資をするのは、非常に心地よいものです。安心感があるからです。

しかし、大衆が熱狂している時こそが天井（高値）であり、みんなが悲観して投げ売りしている時こそが底（安値）であることは往々にしてあります。あえて群れから離れ、静かな場所で市場を観察することで初めて、過熱感や割安なチャンスに気づくことができるのです。

「借り物の根拠」では、暴落を乗り越えられない

また、自分の頭で考え抜くことは、握力（保有し続ける力）に直結します。誰かの受け売りで買った株は、株価が下がった瞬間に「あの人が嘘をついた」「もうダメだ」と不安になり、すぐに手放してしまいがちです。

それは、その株を買った根拠が「他人の意見」という脆いものだからです。一方で、自分で財務諸表を読み、納得して買った株なら、一時的な下落は「安く買い増すチャンス」に見えるはずです。

自分自身との対話を楽しむ

投資は、画面の向こうの誰かと競争するものではありません。自分自身の欲望や恐怖、そして市場の歪みと向き合う、知的なゲームともいえます。

ノイズを遮断し、自分自身と対話する「孤独な時間」を持ってみてください。その静寂の中で下した決断こそが、将来、あなたに本当の利益をもたらしてくれるはずです。

※本稿は、『87歳、現役トレーダー シゲルさんの教え 資産18億円を築いた「投資術」』（ダイヤモンド社）より一部を抜粋・編集したものです。