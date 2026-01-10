ゲラン新作クッションで叶える♡24Kゴールドの濃蜜ジュエリースキン

ゲランの象徴ともいえるゴールドの輝きをまとい、メイクアップとスキンケアを高次元で融合した新作クッションが誕生します。2026年1月に登場する〈パリュールゴールドスキンメッシュクッション〉は、“濃蜜”のようなリッチなテクスチャーで、内側から発光するようなジュエリースキンを演出。使うたび、肌が潤いとハリで満たされ、日常のメイク時間が特別なひとときへと変わります♡

24Kゴールドが導く贅沢な輝き

〈パリュールゴールド〉シリーズの核となる24Kゴールド1とホワイトピオニーエキス2に、新たにブラックビーハニー3を採用。潤いとバリア機能を支える処方がかつてないレベルへ進化4しました。

スキンケア成分90%5で構成されたフォーミュラが、24時間6潤いと輝きをキープし、内側からふっくらとした“ハリ蜜肌”を育みます。SPF50/PA++++で紫外線対策も万全です。

濃蜜テクスチャー×高カバー力

クリーミーで濃密なテクスチャーは、色ムラや毛穴、凹凸をしっかりカバーしながら、重ねても厚塗り感のない仕上がりに。

ノートランスファー処方で崩れにくく、ウォーター&ヒートレジスタントにより、熱や湿度などの外的ストレスから肌を守ります。

ひと塗りでみずみずしさとハリを実感でき、肌悩みの86%*10が改善されるという頼もしさも魅力です。

日本人肌に寄り添うシェード設計

シェードは全4色。クールトーンのB00Cブライトロージー、00Cロージー、ニュートラルトーンの★00Nベージュ、01Nペールベージュを展開。

アジア人の肌色に合わせて設計され、24時間13ロングウェアで均一な美肌印象をキープします。ノンコメドジェニック処方14で、敏感肌を含むすべての肌タイプに対応。

付属の専用パフで細部まで美しく仕上げられます。

〈パリュールゴールドスキンメッシュクッション〉



価格:11,660円（税込）

全4色・SPF50/PA++++

〈パリュールゴールドスキンメッシュクッションリフィル〉



価格:9,020円（税込）

全4色・SPF50/PA++++

1金（メイクアップ効果）2シャクヤクエキス（保湿成分）3ハチミツ（整肌成分）4ゲランにおいて5顔料として配合している成分を除く6女性30人を対象とした試験の結果7表皮内での作用8成分に対するインビトロ（試験管内）テスト9テクスチャーの上に張られた繊細なメッシュ構造10女性25人を対象とした試験の結果11エイジングサイン:毛穴やシワ、肌の色ムラやくすみ、乾燥・栄養不足、たるみ、敏感肌1233人の女性を対象とした臨床試験。1ヶ月間、素肌に1日1回、日中は化粧直しとして使用。1325人の女性による機器測定テスト14全ての方にコメド（ニキビのもと）が発生しないということではありません。*15ゲラン独自の開発

毎日の肌を宝石のように

〈パリュールゴールドスキンメッシュクッション〉は、メイクするたびに肌そのものを美しく整える次世代クッション。

ゲランならではのゴールドの輝きと先進スキンケア処方が、素肌に自信を与えてくれます。朝のひと塗りから夜まで続くツヤと潤いで、日常を格上げするジュエリースキンを体感してみてください♪