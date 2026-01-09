【義母…コソコソ月2万】夫婦で話し合い、義母に「ごめんなさい」しよう！＜第14話＞#4コマ母道場
夫婦のお小遣い事情は、家庭によってさまざまです。毎月決まった額をお小遣いにするご家庭もあれば、収入から一定額を家計に入れ、残りを自由に使うというご家庭もあるでしょう。お小遣いのかたちは本当にそれぞれ。今回は、そんな「夫婦のお小遣い」をめぐるお話です。主人公は、夫がお小遣いとは別に受けている“ある援助”がどうしても気に入らないようで……！？
第14話 そしてこれから
【編集部コメント】
アカネさんとユウノスケさん、無事仲直りすることができてよかったですね！ そして週末は家族3人で実家へ行ったそう。お義母さんは怒ることなく、「夫婦でちゃんと話し合いができたのね」と喜んでいたのだとか。その後アカネさんの提案により昼食と嗜好品代が減ったユウノスケさん。お付き合いの食事があっても3万円で“やりくり”ができるようになったそうです。帰宅時の喧嘩もなくなったことで夫婦の会話も増え、ユウノスケさんのストレスも減り、全てが好循環。やはり話し合いって大事ですね、そしてこれからもお幸せに！
原案・ママスタ 脚本・ふみまる 編集・横内みか
第14話 そしてこれから
【編集部コメント】
アカネさんとユウノスケさん、無事仲直りすることができてよかったですね！ そして週末は家族3人で実家へ行ったそう。お義母さんは怒ることなく、「夫婦でちゃんと話し合いができたのね」と喜んでいたのだとか。その後アカネさんの提案により昼食と嗜好品代が減ったユウノスケさん。お付き合いの食事があっても3万円で“やりくり”ができるようになったそうです。帰宅時の喧嘩もなくなったことで夫婦の会話も増え、ユウノスケさんのストレスも減り、全てが好循環。やはり話し合いって大事ですね、そしてこれからもお幸せに！
原案・ママスタ 脚本・ふみまる 編集・横内みか