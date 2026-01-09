Image: Smiley Partner LLC

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

ゲームセンターでレバーとボタンを連打していたあの頃の興奮を、自宅で再現できたら…。

そんな懐かしくも新しい体験を提供してくれるのが、本格的なアーケードコントローラー「Retro Arcade Dock（レトロアーケードドック）」です。

今回は、この遊び心たっぷりのゲーミングギアの魅力をご紹介します。

アーケードゲームを再現した本格的なレバーとボタン

ゲームセンターのアーケードゲームといえば、レバーとボタンの操作感が命です。コントローラーのスティックでは、あの「カチッ」という反応や、ボタンを連打する快感は味わえません。

「Retro Arcade Dock」の赤、青、黄、緑のカラフルなボタン配置とレバーは、あのレトロアーケードの雰囲気をそのまま。

また、連写をサポートする「TURBOボタン」もあり、ゲーム体験がより快適になります。

特に試してほしいのが格闘ゲーム。レバー操作で技を繰り出せば、ゲームセンターで遊んだ爽快感を自宅で楽しめます。

他にも、レーシングゲームやシューティングゲーム、昔ながらのレトロゲーム、みんなで遊べるパーティーゲームで使用するのもおすすめです。

差し込むだけで完成。複雑な設定は不要、電源いらず

この手のガジェットで面倒なのが、セットアップの煩雑さ。ケーブルを繋いで、設定画面を開いて、ペアリングして…という手間がストレスになりがちです。

その点、「Retro Arcade Dock」は複雑な設定が一切いりません。

最初に左右からプレートをはめ込み、背面のプレート、上部のプレートを差し込めば組み立てが完成。

最後にSwitchの本体を上部からセットして使用します。面倒な初期設定なしで、箱から出してすぐに使えるのはうれしいですよね。

最大12枚のゲームカードを収納

さらには最大12枚のゲームカードを収納できる専用スペースが用意されています。よく遊ぶタイトルをドック本体にまとめておけば「あのソフトどこだっけ？」と探し回る煩わしさから解放されるでしょう。

レトロ感溢れる本格派アーケードコントローラー「Retro Arcade Dock」は、machi-yaでプロジェクトを実施中です。気になる方はぜひ以下から詳細をチェックしてください。

自宅がゲームセンターに！Switch/Switch2対応のアーケードスティック 11,880円 【限定350個】40%OFF

>>自宅がゲームセンターに！Switch/Switch2対応のアーケードスティック

