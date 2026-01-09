モデル・レースクイーンの片瀬亜乃が8日、自身のX（旧ツイッター）を更新。自身の年齢が、40歳であることを公表した。



【写真】本当に40歳!?レースクイーン姿の片瀬亜乃

片瀬は「40歳の最年長レースクイーンです！今まで仕事の関係で年齢非公表にしてきました」と突如年齢を公開。これまで非公開にしていた理由について「レースクイーンやキャンギャル、モデルなど見られる仕事は年齢に縛られる事も多く、年齢を公表することで仕事の幅が狭まりお仕事が少なくなる事を恐れて非公表として活動してきました」と説明した。



年齢を公表したきっかけについては「いくつになってもやりたいことをして、着たい服を着れて、そしてこれから歳を重ねる女の子に40歳になってもまだまだずっと楽しく生きていけるよって言う事を伝えたかったからです」と説明。契約中のクライアントやスポンサーに対しても「本当は40歳なのですが公表した際に企業のイメージ的に大丈夫なのか許可をとりました」と許可済みであることも記した。



最後には「ガッカリされた方も中にはいるかと思いますが、ありのままの自分を好きでいて今後の人生も楽しみ、これから歳を重ねることをネガティブに捉えてしまっている女の子達に少しでも楽しみになってもらえるようにお仕事以外でも今後も努力と挑戦をし続けていきたいなと思います」と決意表明し、「これからも、悪魔であーのですので2026年もよろしくお願いいたします」と記した。



このカミングアウトにネットでも「ずっと20代だと思ってました」「本当に綺麗で可愛いので助かる」「40でそのプロポーションを維持されているの尊敬」「年齢に縛られず活動する姿かっこいいです」と驚きと賞賛の声が集まっていた。



（よろず～ニュース編集部）