「障がい者は子ども作るな」は許されない…高須幹弥氏がネットにはびこる“優生思想”に怒り
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
美容外科医の高須幹弥氏が、自身のYouTubeチャンネルで「発達障害、境界知能、精神疾患、障がい者は子ども作るな」と言ってはいけない理由と題する動画を公開。ネット上で散見される過激な言説に対し、医学的、倫理的な観点からその危険性を強く訴えた。
動画の冒頭で高須氏は、SNSなどで「発達障害は子どもを作るな」「境界知能は子どもを作るな」といった投稿が見られることに言及。こうした意見に「子どもが可哀想」「親ガチャ失敗だ」と同調する声がある一方で、これを否定する意見も存在すると現状を説明した。その上で、自身は「そういったことは言ってはいけない」という立場であると明確にした。
高須氏は、現代が「頭脳労働がメイン」の社会であるため、発達障害や境界知能を持つ人々が生きづらさを感じやすい構造になっていると分析。その原因の多くは遺伝的なものであり、本人に責任はないと指摘する。続けて、なぜこのような過激な発言が生まれるのかという問いに対し、「その考え方はナチスだから」と断言。一部の人間を劣っているとみなし、排除しようとする「優生思想」そのものであり、これがエスカレートすれば民族浄化や大量殺りくにつながりかねない、極めて危険な思想だと警鐘を鳴らした。
さらに、かつて日本にも「優生保護法」という同様の思想に基づいた法律が存在した歴史に触れ、この思想がいかに恐ろしいものであるかを強調。結論として、「現代の豊かな社会では、助け合って生きていくことができるはず」と述べ、安易に他者を傷つける言説を戒めるよう呼びかけた。
動画の冒頭で高須氏は、SNSなどで「発達障害は子どもを作るな」「境界知能は子どもを作るな」といった投稿が見られることに言及。こうした意見に「子どもが可哀想」「親ガチャ失敗だ」と同調する声がある一方で、これを否定する意見も存在すると現状を説明した。その上で、自身は「そういったことは言ってはいけない」という立場であると明確にした。
高須氏は、現代が「頭脳労働がメイン」の社会であるため、発達障害や境界知能を持つ人々が生きづらさを感じやすい構造になっていると分析。その原因の多くは遺伝的なものであり、本人に責任はないと指摘する。続けて、なぜこのような過激な発言が生まれるのかという問いに対し、「その考え方はナチスだから」と断言。一部の人間を劣っているとみなし、排除しようとする「優生思想」そのものであり、これがエスカレートすれば民族浄化や大量殺りくにつながりかねない、極めて危険な思想だと警鐘を鳴らした。
さらに、かつて日本にも「優生保護法」という同様の思想に基づいた法律が存在した歴史に触れ、この思想がいかに恐ろしいものであるかを強調。結論として、「現代の豊かな社会では、助け合って生きていくことができるはず」と述べ、安易に他者を傷つける言説を戒めるよう呼びかけた。
関連記事
意外と知らない？緑茶、コーヒー…美容外科医が明かす「本当に健康にいい飲み物」
高須幹弥氏「単なるいじめではなく暴行・傷害」栃木の高校生暴行動画に怒りあらわ
美容外科医・高須幹弥氏、aespa紅白出演に苦言「狂気を感じた」ニンニン“インフルエンザ辞退”と原爆連想曲の背景
チャンネル情報
美容外科医 高須幹弥氏が運営するYouTubeアカウント。 本業の美容整形に関する話以外に、筋トレ、政治・経済、芸能など様々な時事問題に関して高須幹弥医師視点の意見を配信しています。
youtube.com/@takasumikiya YouTube