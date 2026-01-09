食洗機はポテチを隠すためにある？ 子どもに”おやつ”見つからないよう徹底、ママの″晩酌スタイル″に共感の声「バレずに食べられる」
子どもたちの夕飯を作りながら、食洗機の中に隠したポテトチップスをつまみに晩酌を楽しむ様子がThreadsに投稿され、話題を集めている。投稿したのはsuzuharada kim（@suzuharadakim4879）さん。102.1万表示、6.1万件のいいねが集まり、「ママーって子どもがキッチンに来たらスーッと閉めるんですね」「今度やるぅぅ！」などのコメントが寄せられた。誰にも気づかれずに晩酌を楽しむ工夫について、投稿主に聞いた。
【別日カット】”ローストビーフ”ともちろん…！必殺技”食洗器ポテチ”で晩酌
――ポテトチップスを食洗機の中に入れるというアイデアは、どのような瞬間に思いついたのでしょうか？
「晩酌をしながら、食洗機の中の洗浄の終わった食器を片付けてる時にちょうどいいスペースを発見したのがきっかけです」（suzuharada kimさん）
――晩酌を秘密で行うことについて、「賢さ」を感じる理由を教えてください。
「子どもたちの夕飯を作りながら晩酌をしてる時に、ポテトチップスをつまみたいけど、食べていると子どもたちも食べたがってしまいます。夕飯前に食べてしまうと夕飯を食べてくれなくなるので、どうしよう…コッソリ食べたい…と思っていたので、見つけた時コレでバレずに食べられる！私賢い！って思いました笑」（suzuharada kimさん）
――食洗機という「隠れ場所」に、どんな安心感や満足感を覚えますか？
「まさかこんなところにポテトチップスがあるわけない！と誰もが思う場所を見つけられた満足度があり、咀嚼音やにおいに気づかれたとしても、そっと膝で食洗機の引き出しを閉めれば見つからないという安心感があります」（suzuharada kimさん）
――お子さんに気づかれそうになった際、どのように表情や声のトーンを工夫されているのでしょうか？
「表情は変えません。決して慌てずいつも通りのフラットな感じで鍋を振りながら一生懸命子どもたちのために美味しい夕飯を作っています」（suzuharada kimさん）
――高級ではないワイングラスを定期的に割ってしまうというエピソードがありましたが、日々の晩酌の「楽しさ」や「解放感」について詳しくお聞かせください。
「飲みすぎて酔っ払いすぎて割る、というより、色々作業しながらワインを嗜んでいるので、手がぶつかってしまったりして割ることが多いです。お酒はそんなに弱くないので正体を無くしたり酔っ払い過ぎることはほとんどないです。一番の目的は、自分で自分のご機嫌を取るためで、好きなワインを好きなポテトチップスと一緒にいただきながらより楽しく家事をするためです」（suzuharada kimさん）
投稿には「そっか、食洗機がこの位置にあるのは、ポテチを隠すためだったのか！」「私の写真かと思ってビックリしました」「ベストマザー賞をあげたいです」などのコメントが寄せられた。
