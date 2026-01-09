プロ野球・日本ハムの杉浦稔大投手の妻で「モーニング娘。」のメンバーとしても活躍した、元テレビ東京アナウンサーの紺野あさ美さんが、身長と体重を明かした。

９日までにＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新し、視聴者からの質問に答える動画を投稿。「１００％本音」「ＮＧなし」で赤裸々に語った。

自己紹介も兼ねて、まずは“基本情報”に関する質問に返答。「身長体重は？」という質問で、紺野は「１５５センチ、４６キロです」と数字を明かした。「今回ＮＧなし質問コーナーということなので、今は別に抵抗もないしね」とあっけらかん。しかし「昔はすごいダイエッターだった時期もあって。だから自分としてはちょっと重い方なんだけども」と４６キロについて言及。「妊娠でね、それなりにこういうの（体重の波）も経験したし、今はもう健康体一番って。本当に体重を気にしない生活になれたので、まぁ、言っちゃいます。これ昔だったら言えなかったかも」と初公表のようだ。

動画の投稿欄では「体重に関しては昔すごくこだわりがあって、もっと軽かった時期もあったけど、いろいろあった中今は健康１番、今のありのままの身体も好きになれるようになってきました」とつづった。コメント欄には「体重に好感度しかない！けどもっと細く見えました」「さっき３年前の動画みてたけど、今の方がビジュいいのはなんでなんですかー！かわいいです」などの感想が寄せられた。

紺野さんは２０１７年に、現・日本ハムの杉浦稔大投手と結婚。同年９月に第１子長女、１９年２月に第２子長男、２１年８月に第３子次男、２４年８月に第４子次女の出産を発表している。