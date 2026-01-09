この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

茂木健一郎氏が断言「日本は中国から学ぶべき」 AI・ロボット技術で先行される現状に危機感

脳科学者の茂木健一郎氏が、自身のYouTubeチャンネル「茂木健一郎の脳の教養チャンネル」で「日本は中国から学ぶべきだと、私が今、本気で思う理由」と題した動画を公開。日本の中国に対する情緒的な反発やデカップリング論に警鐘を鳴らし、今こそ科学技術や戦略的なしたたかさを学ぶべきだと力強く提言した。



動画で茂木氏は、中国の科学技術がヒューマノイドロボットやAIの分野で急速に進展している現状を紹介。その上で、日本の中国に対する反応が「デカップリング論のような極端なものになりがちだ」と指摘し、「情緒的な反応が日本のリスクを高めている」と懸念を示した。茂木氏は、こうした反応を「マイルドヤンキー的」と表現し、理知的ではないと批判する。



学ぶべき具体例として、中国出身の起業家が創業し、後にMeta社に約2000億円で買収されたAIエージェント企業「Manus」を挙げる。創業者が国際的な資本や人材を活用するために本社をシンガポールに移した戦略に触れ、このようなしたたかさこそ日本が見習うべき点だと語った。また、米国のトランプ前大統領でさえ、TikTokを全面禁止せず、中国人留学生の受け入れを促すなど、現実的なアプローチを取っている点を比較対象として示した。



茂木氏は、中国共産党の統治の正当性が「経済発展という結果」によって担保されていると分析。日本が中国の発展に貢献する形で関わることは、彼らの統治の正当性を裏付けることになり、結果として日本にとっても有益な関係を築ける可能性があると論じる。台湾問題についても、武力統一が中国経済の発展を損なうのであれば、中国共産党はそれをためらうはずだとし、情緒論ではなく、相手の論理に基づいたしたたかな戦略の必要性を訴え、動画を締めくくった。