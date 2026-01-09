J1町田の日本代表FW相馬勇紀（28）が8日、午（うま）年のW杯イヤーでの大活躍を誓った。この日、練習後に今年初の取材対応。名字由来netによる今年の干支（えと）にちなんだ「午」や「馬」が入った名字の全国人数で「相馬」が2位にランクインしたことを知らされると、ニヤリと笑いながら「活躍するわ。もう、俺の年にする。頑張る！」と誓った。

始動2日目のこの日はインターバル走からミニゲームまで約1時間半、軽快に動いた。日本代表の左サイドは三笘、中村敬らがひしめく激戦区。W杯代表入りを目指し、来月6日の特別大会「百年構想リーグ」開幕節・横浜M戦から百万馬力のフル回転でアピールを狙う。

馬といえば、クラブの藤田晋社長は馬主としても知られ、昨年11月に愛馬フォーエバーヤングが米G1・BCクラシックを日本馬で初制覇。この上ない縁起のいい流れに「今年活躍して、社長に新しい馬の名前を入れてもらう。“ソウマ”って」とちゃめっ気たっぷり。競走馬をおねだり！？するためにも、跳ね馬のようにさらなる飛躍の年にする。

▽フォーエバーヤング 父リアルスティール、母フォエヴァーダーリング（母の父コングラッツ）。21年2月24日生まれ、牡5歳。栗東・矢作厩舎所属。馬主はサイバーエージェント社の藤田晋社長。北海道安平町のノーザンファーム。戦績13戦10勝、総獲得賞金29億9350万4900円。馬名の由来は「曲名より」。25年度JRA年度代表馬。