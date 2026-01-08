必ず行うナイトルーティンとは？【M!LK・佐野勇斗】のストイックな一面をネホハホ♡

老若男女問わず愛されるM!LK・佐野勇斗さんがRayに登場！今回は、そんな佐野さんのストイックな一面についてたっぷり教えてもらいました。お仕事が重なったときの乗り越え方や、必ず行うナイトルーティンのお話など、ファンが気になるトークは必見です♡

ストイックなところ♡ 俳優の佐野勇斗としても、M!LKの佐野勇斗としても妥協を許さない。 そこには常にまわりへの愛とリスペクトがあふれているからこそ、推す側も誇らしくなるってワケです♡

俳優のときとアーティストのとき、向きあい方は明確に違いますか？ 「関わる人間が違うので、現場によって僕のテンション感は全然違うと思います。ただ、向きあい方の芯にある“感情を届ける”ということに変わりはないです。 その場にいる人や空気にあわせて自分をちょっとずつ変化させているだけの話ですね」

お仕事がいろいろ重なったときの乗り越え方は？ 「結局は、負けねぇという気持ちですね（笑）。とはいえ眠れていないとイライラもするし、疲れてまわりとうまくしゃべれないこともあって、負けそうになることは全然あるんですけど。 だから毎日、反省とトライの繰り返しです。ただ僕の根底には、M!LKとして高みを目指したいという目標があるので頑張れています」

自分のストイックな部分をひとつあげるとしたら？ 「家に帰ると必ずホワイトボードに寝るまでのスケジュールを書いて、実行していること。 風呂に入る、台本を読む、筋トレする、のどのケアをする……とか、いろんなナイトルーティンがあって、たとえ夜の1時に帰ってきて、次の日が早朝だろうと書いたことは絶対にやっています。 もちろん日によって分量の増減はあるんですけど、ちゃんとやらないと気持ち悪いんですよ。これってストイックですよね？（笑）」

2026年の抱負を教えてください。 「11月にM!LKが11周年を迎えたんですけど、2025年はありがたいことに世間に知ってもらえた1年だったと思うんです。 だから2026年は第2フェーズというか、最終目標でもある“日本を元気にするグループといえばM!LKだよね”とみなさんに思っていただけるようになるためのすごく大事な年になると考えています。 個人的にも、1月から新ドラマが始まるんですけど、僕が演じるのは国税局で働く東大卒の優秀な役。 みんなの前では人当たりがいいけど、松嶋菜々子さん演じる主人公・米田の前ではすごい静か……という二重人格的なキャラが僕っぽくて演じるのが楽しみです（笑）。 なので、佐野勇斗としてもM!LKとしてもこれまで以上にギアを入れて頑張っていく1年にしたいです！」 ジャンプスーツ 58,300円／ニードルズ（ネペンテス）Tシャツ 35,090円／ヴィンテージ（ジャンピンジャップフラッシュ）メガネ 63,800円／アイヴァン 7285（アイヴァン 7285 トウキョウ）その他／スタイリスト私物

『おコメの女ー国税局資料調査課・雑国室ー』 2026年1月8日より毎週木曜夜9時〜放送予定〈テレビ朝日系〉 東京国税局・資料調査課――《税務調査最後の砦》といわれる組織、通称《コメ》。 主演・松嶋菜々子が演じる米田が《コメ》のなかに、なかなか手を出せない“厄介な”事案を扱う《ザッコク》を創設し、個性あふれる面々で悪徳脱税者を成敗していく社会派エンタメドラマ。 佐野さんが演じるのは資料調査課に所属する東大卒の財務省キャリア・笹野。ひょんなことから引き抜かれて《ザッコク》のメンバーに。情報処理・計算能力に優れたスペシャリスト。米田とも以前から知りあいのようで……！？ Profile 佐野勇斗 さの・はやと●1998年3月23日生まれ、愛知県出身。5人組ボーカルダンスユニットM!LKのメンバー。2015年に俳優デビュー。 代表作には日本テレビ「ESCAPEそれは誘拐のはずだった」（2025）、NHK「ひとりでしにたい」（2025）、NHK連続テレビ小説『おむすび』（2024）、映画『六人の嘘つきな大学生』（2024）など。 撮影／tAiki スタイリング／伊藤省吾 ヘア＆メイク／望月光（LEIMAY）取材・文／アンドウヨーコ

Ray編集部 編集長 山本八重