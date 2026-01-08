日本はレアアースの70％以上を中国からの輸入に頼っていて、輸出が制限されれば、産業への影響は甚大です。

そんな中、動き出しているのが、国内でレアアースを採るプロジェクト。

内閣府プログラムディレクター 石井正一さん

「ここに南鳥島のレアアース泥の本物があります」

レアアースを多く含む、この泥。東京からおよそ2000キロ離れた「日本の最東端」、南鳥島周辺の海で発見されたものです。

そして、いま、6000メートルの海底からそのレアアース泥を連続で引き上げるという「世界初」の試みが始まろうとしてます。

内閣府プログラムディレクター 石井正一さん

「希望の光だという考え方でいる」

こう話すのは、プログラムディレクターの石井正一氏。

それにしても、いったいなぜ、絶海の孤島にレアアースがあるのでしょうか？

内閣府プログラムディレクター 石井正一さん

「地殻的には地震もほとんどなく、安定した地質構造のところでレアアースの集体が存在している」

南鳥島が位置する太平洋プレートは海底が穏やかなため、レアアースなど鉱物が堆積しやすいのです。

2018年にそれが判明し、日本は調査をしてきましたが、去年、そこに中国の影が…

内閣府プログラムディレクター 石井正一さん

「中国海軍の空母『遼寧』が南鳥島の排他的経済水域に侵入してきた。私どもに対する威嚇行動なのかなと」

中国がさまざまな圧力をかけるなか、レアアースを日本独自で獲得できるのか。“希望の光”の探査船は、1月11日に出港します。