[PTS]デイタイムセッション終了 15時30分以降の上昇1579銘柄・下落1345銘柄（東証終値比）
1月8日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは3006銘柄。東証終値比で上昇は1579銘柄、下落は1345銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが100銘柄、値下がりは117銘柄と売りが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は515円高と大幅高に買われている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の8日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <2871> ニチレイ 2050 +228.0（ +12.5%）
2位 <7450> サンデー 1276 +126（ +11.0%）
3位 <148A> ハッチワーク 2300 +204（ +9.7%）
4位 <2342> トランスＧＧ 305 +25（ +8.9%）
5位 <6469> 放電精密 3100 +179（ +6.1%）
6位 <4912> ライオン 1750 +75.5（ +4.5%）
7位 <4579> ラクオリア 1045 +40（ +4.0%）
8位 <3825> リミックス 287.8 +10.8（ +3.9%）
9位 <7649> スギＨＤ 3639 +111.0（ +3.1%）
10位 <9983> ファストリ 58400 +1700（ +3.0%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4598> デルタフライ 443 -108（ -19.6%）
2位 <7564> ワークマン 5301 -889（ -14.4%）
3位 <2743> ピクセル 3.5 -0.5（ -12.5%）
4位 <9369> キユソ流通 2890 -103（ -3.4%）
5位 <6840> ＡＫＩＢＡ 435.1 -14.9（ -3.3%）
6位 <8938> グロームＨＤ 410.1 -12.9（ -3.0%）
7位 <4814> ネクスウェア 236 -7（ -2.9%）
8位 <7067> ブランドＴ 1230 -35（ -2.8%）
9位 <2341> アルバイトＴ 189.9 -5.1（ -2.6%）
10位 <4564> ＯＴＳ 22.4 -0.6（ -2.6%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <2871> ニチレイ 2050 +228.0（ +12.5%）
2位 <9983> ファストリ 58400 +1700（ +3.0%）
3位 <3382> セブン＆アイ 2283 +42.5（ +1.9%）
4位 <6701> ＮＥＣ 5708.6 +66.6（ +1.2%）
5位 <5214> 日電硝 6234.9 +70.9（ +1.2%）
6位 <5333> ガイシ 3569.8 +34.8（ +1.0%）
7位 <6841> 横河電 5089.8 +47.8（ +0.9%）
8位 <8233> 高島屋 1846.9 +16.9（ +0.9%）
9位 <9531> 東ガス 6288.4 +56.4（ +0.9%）
10位 <4061> デンカ 2899 +24.5（ +0.9%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <9101> 郵船 5177.7 -54.3（ -1.0%）
2位 <1332> ニッスイ 1129.1 -11.4（ -1.0%）
3位 <9001> 東武 2647.1 -26.4（ -1.0%）
4位 <1963> 日揮ＨＤ 2026.6 -18.4（ -0.9%）
5位 <3289> 東急不ＨＤ 1452.5 -13.0（ -0.9%）
6位 <6526> ソシオネクス 2247.3 -19.7（ -0.9%）
7位 <6723> ルネサス 2261.1 -19.4（ -0.9%）
8位 <7201> 日産自 395.1 -3.1（ -0.8%）
9位 <4507> 塩野義 2902 -22.5（ -0.8%）
10位 <5801> 古河電 9862.9 -62.1（ -0.6%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
