　1月8日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは3006銘柄。東証終値比で上昇は1579銘柄、下落は1345銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが100銘柄、値下がりは117銘柄と売りが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は515円高と大幅高に買われている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の8日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。


△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <2871>　ニチレイ　　　　　 2050 +228.0（ +12.5%）
2位 <7450>　サンデー　　　　　 1276　 +126（ +11.0%）
3位 <148A>　ハッチワーク　　　 2300　 +204（　+9.7%）
4位 <2342>　トランスＧＧ　　　　305　　+25（　+8.9%）
5位 <6469>　放電精密　　　　　 3100　 +179（　+6.1%）
6位 <4912>　ライオン　　　　　 1750　+75.5（　+4.5%）
7位 <4579>　ラクオリア　　　　 1045　　+40（　+4.0%）
8位 <3825>　リミックス　　　　287.8　+10.8（　+3.9%）
9位 <7649>　スギＨＤ　　　　　 3639 +111.0（　+3.1%）
10位 <9983>　ファストリ　　　　58400　+1700（　+3.0%）


▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <4598>　デルタフライ　　　　443　 -108（ -19.6%）
2位 <7564>　ワークマン　　　　 5301　 -889（ -14.4%）
3位 <2743>　ピクセル　　　　　　3.5　 -0.5（ -12.5%）
4位 <9369>　キユソ流通　　　　 2890　 -103（　-3.4%）
5位 <6840>　ＡＫＩＢＡ　　　　435.1　-14.9（　-3.3%）
6位 <8938>　グロームＨＤ　　　410.1　-12.9（　-3.0%）
7位 <4814>　ネクスウェア　　　　236　　 -7（　-2.9%）
8位 <7067>　ブランドＴ　　　　 1230　　-35（　-2.8%）
9位 <2341>　アルバイトＴ　　　189.9　 -5.1（　-2.6%）
10位 <4564>　ＯＴＳ　　　　　　 22.4　 -0.6（　-2.6%）


△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <2871>　ニチレイ　　　　　 2050 +228.0（ +12.5%）
2位 <9983>　ファストリ　　　　58400　+1700（　+3.0%）
3位 <3382>　セブン＆アイ　　　 2283　+42.5（　+1.9%）
4位 <6701>　ＮＥＣ　　　　　 5708.6　+66.6（　+1.2%）
5位 <5214>　日電硝　　　　　 6234.9　+70.9（　+1.2%）
6位 <5333>　ガイシ　　　　　 3569.8　+34.8（　+1.0%）
7位 <6841>　横河電　　　　　 5089.8　+47.8（　+0.9%）
8位 <8233>　高島屋　　　　　 1846.9　+16.9（　+0.9%）
9位 <9531>　東ガス　　　　　 6288.4　+56.4（　+0.9%）
10位 <4061>　デンカ　　　　　　 2899　+24.5（　+0.9%）


▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <9101>　郵船　　　　　　 5177.7　-54.3（　-1.0%）
2位 <1332>　ニッスイ　　　　 1129.1　-11.4（　-1.0%）
3位 <9001>　東武　　　　　　 2647.1　-26.4（　-1.0%）
4位 <1963>　日揮ＨＤ　　　　 2026.6　-18.4（　-0.9%）
5位 <3289>　東急不ＨＤ　　　 1452.5　-13.0（　-0.9%）
6位 <6526>　ソシオネクス　　 2247.3　-19.7（　-0.9%）
7位 <6723>　ルネサス　　　　 2261.1　-19.4（　-0.9%）
8位 <7201>　日産自　　　　　　395.1　 -3.1（　-0.8%）
9位 <4507>　塩野義　　　　　　 2902　-22.5（　-0.8%）
10位 <5801>　古河電　　　　　 9862.9　-62.1（　-0.6%）



※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

