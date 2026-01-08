「ミトマがシティを痛めつけた」強豪マンCを粉砕！鮮烈ゴラッソの三笘薫を英国メディアが絶賛！「美しいシュート」「まさに洗練されたプレーだ」
三笘薫が所属するブライトンは現地１月７日に開催されたプレミアリーグの第21節で、マンチェスター・シティと対戦。敵地エティハドで１−１のドローに持ち込んだ。
この一戦に左サイドハーフで先発した三笘は、圧巻の同点ゴールを叩き込む。
１点を先制されて迎えた60分、左サイドでボールを受けると、カットインから右足を一振り。ニコ・ゴンサレスの股を抜くシュートで、ネットを揺らしてみせた。
ゴラッソを決めた日本代表アタッカーを、現地メディアも絶賛。ブライトンの地元メディア『Sussex Express』はチーム最高タイの８点をつけ、こう称えた。
「まさに洗練されたプレーをする選手だ。前半はラストパスが物足りなかったが、後半に入るとペナルティエリアの端からゴール下隅へ美しいシュートを決め、違いを生み出した」
また、『The Guardian』紙は「ブライトンのミトマがマンチェスター・シティを痛めつけた。タイトル獲得の望みは再び失速」と報じている。
強豪を沈めた約４か月ぶりの一撃に、現地も沸いているようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】三笘がシティ相手に決めた圧巻のスーパーゴール
