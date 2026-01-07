1月7日、辻希美がブログを更新した。

【写真】会場に詰めかけたファンと撮影した記念SHOTも公開

1月6日、EX THEATER ROPPONGIにて『辻ちゃんネル登録者数200万人突破！？記念トークイベント〜辻ちゃん家で語りましょ 〜』を開催した辻。

今回の投稿では、イベントの際に客席をバックに撮影した写真を公開すると、「沢山の方がお忙しい中会いに来てくれて 本当に幸せなイベントになりました」「質問コーナーやビンゴ大会や借り物競争… 皆さん楽しんでもらえましたか？」などとコメントし、充実した時間を過ごしたことをうかがわせた。

また、「イベント内でもお話しましたが 正直200万人突破はまだしておらずまだ 後1.1万人の所でございました…」と、自身のYouTubeチャンネル『辻ちゃんネル』は登録者数200万人目前だと補足した上で、「このイベントを励みに今後も200万人突破を目指して日々頑張って行きますので、是非お時間のある方は遊びにきて頂けたら嬉しいです」とも綴った。

そして、改めて、「昨日は最高のイベントを 本当にありがとうございました」と感謝を伝え、ステージ上のバルーンで作られた飾りの横で撮影した写真も複数掲載し、投稿を締めくくった。

モーニング娘。の人気メンバーとして活躍し、2007年に杉浦太陽と結婚した辻。現在は、18歳の長女・15歳の長男・12歳の次男・7歳の三男・昨年8月に誕生した0歳の次女を育てる5児の母で、SNSでは飾らない等身大のリアルな日常をたびたび発信している。

画像出典：辻希美オフィシャルブログより