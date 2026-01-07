ANGEL CHAMPAGNE（エンジェル シャンパン）から、『ANGEL CHAMPAGNE NV Brut Rose White -VALENTINE EDITION-』が発売されます。

毎年バレンタインの期間限定で展開されるこの商品。

2026年1月22日(木)より、この時期だけの特別なコレクションが登場します。

ANGEL CHAMPAGNE「NV Brut Rose White -VALENTINE EDITION-」

発売日：2026年1月22日(木)

価格：74,800円(税込)

内容量：750ml

原産国：フランス

品種：シャルドネ、ピノ・ノワール、ムニエ

アルコール度数：12.5％

販売場所：公式オンラインショップ、ANGEL CHAMPAGNE銀座店

NV Rose Whiteをベースにした限定コレクションがラインナップ。

艶やかなバレンタインカラーが圧倒的な存在感を放ち、高級感のあるVALENTINE EDITIONとして仕上げられています。

パッケージは、肩掛けもできるベルトが付いたバニティタイプの特製BOX入り。

自分へのご褒美にはもちろん、恋人や友人、家族など大切な方へのギフトとしても活用できるシャンパーニュです。

NV Brut Rose White -VALENTINE EDITION

ベースとなるRose Whiteは、誘うようなストロベリーとカスタードのような甘い香りが特徴。

「べル・エポック＝良き時代」を連想させる、魅力的で贅沢な味わいです。

甘くて新鮮なレッドベリーの風味が口いっぱいに広がり、バランスが良くなめらかな口当たり。

イチゴの風味が後を引くように残ります。

ANGEL CHAMPAGNEの強みである「長期熟成」により生まれる、きめ細やかな泡と上質な口当たりを堪能できます。

バレンタインシーズンを彩る、期間限定の特別なデザインと味わい。

ANGEL CHAMPAGNE「NV Brut Rose White -VALENTINE EDITION-」の紹介でした。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 恋人や友人、家族など大切な方へのギフトに！ANGEL CHAMPAGNE「NV Brut Rose White -VALENTINE EDITION-」 appeared first on Dtimes.