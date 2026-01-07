「お年玉もらった？ 何に使う？」4899人に聞いてみた！ 新成人世代の使い道3位はファッション、2位は推し活・エンタメ、1位は…？

Z世代はお年玉で「複利」を狙う？金融リテラシー向上と「推し活」消費のリアル

「貯金」だけではない、新成人の堅実かつ情熱的なお金の使い道が浮き彫りになりました。

1月7日公開の調査によると、お年玉の使い道として「貯蓄」に次ぎ“推し活”が2位に浮上。

特筆すべきは「運用し、得た複利で欲しいものを買う」「投資について学ぶ」といった金融リテラシーの高さを感じる声が10代から挙がっている点です。

単なる消費ではなく、資産形成や精神的充足（推し活）への投資という、若年層の新たな価値観を詳しく解説します。

【2026年お年玉調査】新成人、貯蓄に次ぐ2位は「推し活・エンタメ」

〜 お年玉の「現金一強」に異変、「現金渡し」は昨年の99.1%から92.3%へ低下 〜

ナッジ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：沖田 貴史）は、次世代クレジットカード「Nudge（ナッジ、以下「ナッジカード」）ユーザーを対象に「お年玉に関する実態調査」を実施いたしました。

本調査では、新成人世代（18歳・20歳）におけるお年玉の受給実態やその使い道に加え、受け取り方にキャッシュレスの波が押し寄せている変化が明らかになりました。

調査結果サマリー

新成人世代のお年玉の使い道は「貯蓄」が1位。続いて「推し活・エンタメ」が2位にランクイン。

お年玉の受け取り方法は「現金」が92.3%。昨年の99.1%（※）と比較して『現金ほぼ一択』の状態から1年で約7%低下しており、お年玉文化にもキャッシュレスの波が押し寄せていると考えられます。

【受取実態】18歳と20歳、「新成人」のお年玉事情に違いが

2022年4月に成人年齢が18歳に引き下げられましたが、「18歳」と「20歳」で明確な差が見られました。

18歳の受給率が75.4%（4人に3人）であるのに対し、20歳では58.9%にとどまっています。

高校生も含まれる18歳と、式典などの節目を迎える20歳の間で、お年玉事情には違いがあるようです。

金額については、両年齢ともに「1万円〜3万円」がボリュームゾーンとなり、期待との比較では「期待通りだった」という回答が中心でした。

なお、お年玉の受給状況について全年代を通してみると、年齢が上がるにつれてお年玉を受け取る人の割合は減少。

それでも、30代では11.4%の人が「お年玉をもらった」と回答しており、一定数がお年玉を受け取っていることが分かりました。

【使い道】新成人の「推し活」、ファッション・美容より優先度高く

使い道に関しては、両年齢ともに「貯蓄」が1位。続く2位には「推し活・エンタメ」がランクインしました。

ファッションや美容よりも優先度が高く、堅実な将来への備えと「推し活」を両立させる新成人の姿が浮き彫りになりました。

【受取方法】「現金一強」に異変。キャッシュレス化が進む

受け取り方法は、依然として現金が主流ではありますが、昨年の調査データ（※）と比較すると現金比率は99.1%から92.3%へと約7%低下しています。

【番外編】数字の裏にあるZ世代のリアルな声

今回の調査では、設問への回答に加え、自由回答からもZ世代のお金に対する価値観が垣間見えました。

そこからは、資産形成への関心の高まりや、「推し活」を軸とした情緒的な支出意識など、数字だけでは捉えきれない若者のリアルな姿が浮かび上がっています。以下では、その一部をご紹介します。

【「運用派」の声】

Z世代の一部には、お年玉を単なるお小遣いではなく「将来に向けた資金」として捉える層が一定数存在します。

10代から投資や運用を前提としたコメントが寄せられるなど、金融リテラシーの高さがうかがえる結果となりました。

「運用し、得た複利で欲しいものを買いたいから」（19歳）

「自己投資のみならず、投資について深く学ぶ必要があったから」（19歳）

「円安の影響で物価が上がり、以前のように気軽に物を買えなくなってきている」（18歳）

【「推し活派」の声】

使い道ランキングでも上位となった「推し活」を選んだ層からは、推しの存在が日常に深く結びついている様子がうかがえるコメントが寄せられました。

お年玉という一時的な収入を、自分にとって意味のある対象に使いたいという意識が背景にあると考えられます。

「推し活が幸せだから」（22歳）

「旅行は趣味、推し活は生きがい」（19歳）

「基本的に貯金にまわして、貯金と同じくらい大事な今しかできない推し活の足しにしたい」（21歳）

調査概要

実施期間：2026年1月1日〜1月4日

対象者：次世代クレジットカード「Nudge」カード会員

実施方法：Nudgeアプリを通じて実施

回答者数：4,899名（18歳〜90歳）

