2025年もたくさんのニュースがありましたが、僕らの視線は2026年に釘付けです。

「そろそろ何か革命的なこと起きないかな？」なんて思っているあなた。ご安心ください。2026年はガジェット界にとって「大きな転換点」になりそうな気配がプンプンしています。

噂の折りたたみiPhoneから、2億画素のカメラスマホ、さらにはChatGPTの「禁断のモード」まで。現時点で噂されている2026年の注目トピックを、ザクッと一気にまとめました。今年がちょっとでも楽しみになりますように！

iPhone：ついに「パカパカ」するAppleがやってくる

2026年の主役は、間違いなくこれでしょう。折りたたみiPhoneです。

争奪戦は必至：2026年秋に発表されるとの噂ですが、初期の供給台数はかなり限定的になるという説が濃厚。手に入れたいなら、発表直後に光の速さでポチる覚悟が必要かも。

デザインの片鱗：リークされたCAD画像らしきものを見ると、折りたたんだ状態でも通知を確認できる「サブディスプレイ」らしき構造も確認されています。

定番商品も春と秋に：無印iPhone新モデルとなる「iPhone 18」は春の発表。合わせてバジェットモデルとなるiPhone 17eも春のリリースに期待。定番の秋には、iPhone 18 ProとiPhone 18 Pro MaxのProモデルのみがリリースという説。iPhone Airは2026年は飛ばされそう…？

有機EL MacBook Proも？： ちなみに、iPhoneだけでなく、MacBook Proもついに有機ELを搭載してアップデートされる期待大。2026年のApple製品は、これまでとすこし次元が変わるかもしれないですね。

iPad：お風呂のお供に最強の「mini」が？

待望の新型iPad mini。次なる進化のポイントは、なんと「耐水性能」への対応かもしれません。 もし実現すれば、湯船に浸かりながらマンガを読んだり動画を観たりする「お風呂ガジェット」としての地位が不動のものに。これは地味に、いや、かなり嬉しい進化です。

Mac：27インチの「iMac Pro」が復活の兆し

デスクトップ派に朗報。27インチの新型iMac Proが2026年に降臨するという噂があります。 お値段は50万円超えとも言われていますが、プロ仕様のスペックと大画面の美しさを考えれば、クリエイターにとっては「むしろ安い（？）」買い物になる……はず！

スマホ：カメラモンスターと、ゲーム機超えの熱狂

iPhone以外も負けていません。

Google Pixel 10a： 早くもレンダリング画像がリーク。物議を醸した（？）カメラバーのないフラットなデザインを維持しつつ、さらに洗練される模様。

Xperia 1 VIII： ソニーの新型センサー「LYTIA 901」を搭載し、2億画素カメラへ進化するとの噂。スマホで撮ったとは思えない「生」の解像感に期待です。

ゲーミングスマホの進化： 物理ボタンの搭載や冷却技術の向上で、もはや専用ゲーム機との境界線が消えかかっています。「スマホが最高」に変わる年になるかも。

機能：Siriがついに覚醒。ChatGPTは「大人」になる

ハードだけでなく、ソフトも劇的に変わります。

賢すぎるSiri： 長らく「ちょっと抜けてる」存在だったSiriが、2026年にはついに大規模なAIアップデートを経て、僕らの意図を完璧に汲み取る「真の秘書」になるようです。

ChatGPT「アダルトモード」： OpenAIが2026年に導入を認めたという驚きのニュース。性的コンテンツを含む「大人向け」の表現が解禁されることで、AIとのコミュニケーションは新たな次元へ。

周辺機器：翻訳イヤホンやXRグラスが「日常」に？

Googleの翻訳革命：Geminiによって「どんなイヤホン」でもGoogleの超進化AI翻訳が使えるようになる未来が到来か。言語の壁が、ついにイヤホン1つで取り払われます。日本語も対応してくれるといいなぁ。

Google XRグラス： スマートグラスの決定版となるか？ はっきりとディテールがわかる画像が公開されており、ARが「みんなの道具」になる準備が整いつつあります。

ロジクールの「クリックしない」マウス： Pro X2 Superstrikeは、物理的なストロークを排した「クリック感のないクリック」を実現。コンマ数秒を争うゲーマーにとって、指先の革命になる一品です。周辺機器もまだまだ進化します。

2026年も新しいものをどんどんキャッチアップして、僕たちの生活を今よりもっと、思うがままにしていきたいものです。今のうちにしっかり貯金もしておかなきゃなぁ。