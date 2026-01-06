この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ドコモラボチャンネル」が、「【なぜ安心？】子どもの初スマホに選ばれるトーンモバイルのメリットとデメリットを解説【ドコモ回線】」と題した動画を公開。子どもにスマートフォンを持たせる際の保護者の不安を解消する選択肢として、ドコモのエコノミーMVNOに含まれる「トーンモバイル」のサービス内容を詳しく解説した。

動画ではまず、子どもにスマホを持たせたい保護者が直面するジレンマについて言及する。スマホ依存やSNSでのトラブルといった懸念がある一方で、子どもの居場所の把握や緊急時の連絡手段としてスマホを持たせたいというニーズも多いのが実情だ。こうした課題に対し、動画では「そんな人に選択肢の1つとなるのがこのトーンモバイル」として、その特徴を紹介した。

トーンモバイルは、株式会社ドリーム・トレイン・インターネット（DTI）が提供する格安SIMサービスである。月額基本料金1,210円で動画視聴とファイル交換以外のインターネットが使い放題になるという、コストパフォーマンスの高さが特徴だ。動画視聴には別途「動画チケット」が必要だが、基本料金内に毎月2GB分が含まれているため、計画的な利用が可能である。

しかし、トーンモバイルが注目される最大の理由は、子どもの安全に特化した豊富なオプション機能にある。月額473円の「TONEファミリー」に加入すると、AIを活用したGPS見守り機能や、アプリの利用時間を制限してスマホ依存を防ぐ機能、不適切な自画撮りを検知して撮影をブロックする「TONEカメラ」など、ネットとリアルの両面から子どもを守るための機能が利用できる。これらの機能は、他の格安SIMにはない独自のサービスとして、保護者からの高い支持を集めているという。

さらに、ドコモのエコノミーMVNOであるため、dポイントを貯めたり使ったりできるほか、全国のドコモショップで契約やサポートを受けられる点も大きなメリットだ。動画の最後には、60歳以上を対象に最大1年間基本料金が無料になるシニア割にも触れ、子どもだけでなくシニア世代のスマホデビューにも適したサービスであることを紹介した。

トーンモバイルは、単に料金が安いだけの格安SIMではなく、子どもの安全を最優先に考える保護者のニーズに応えるために設計されたサービスである。スマホデビューを検討している家庭にとって、安心と価格の両面から有力な選択肢の一つと言えるだろう。

YouTubeの動画内容

00:51

トーンモバイルとは？運営会社とドコモとの関係性
01:37

月額1,210円でネット使い放題？料金体系を徹底解説
03:05

保護者も安心！子どもの安全を守る機能と6つのメリット
09:54

契約前に知っておきたい3つのデメリット

関連記事

新生活に向けて知っておきたいお得な光回線5選！2026年最新ランキングでわかる月額料金とキャッシュバックの最適解

新生活に向けて知っておきたいお得な光回線5選！2026年最新ランキングでわかる月額料金とキャッシュバックの最適解

 ぷらら光ユーザーは要注意！ドコモ光へのサービス統合、「自動移行」を待つと損をする理由とは

ぷらら光ユーザーは要注意！ドコモ光へのサービス統合、「自動移行」を待つと損をする理由とは

 【dカード改悪まとめ】2026年からポイント還元率半減、補償も変更へ。利用者が知るべき3つの変更点

【dカード改悪まとめ】2026年からポイント還元率半減、補償も変更へ。利用者が知るべき3つの変更点
もっと見る

関連動画（外部リンク）

チャンネル情報

ドコモラボチャンネル_icon

ドコモラボチャンネル

YouTube チャンネル登録者数 1.87万人 99 本の動画
ドコモラボチャンネルでは、ドコモサービスを中心に「お得になる話」「ちょっといい話」「知らなかった話」など、ドコモ公式では言ってくれないようなことを忖度なく解説します。少しでも皆様のお役に立てるよう、分かりやすい動画を作っていくので、ぜひご覧ください！
youtube.com/channel/UCd74EZYSp7yx8AuxPTIT3PA YouTube