¡¡ÄÌÊó¤Ç¶î¤±¤Ä¤±¤¿·Ù»¡´±¤ò²¥¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢°¦É²¸©·Ù¾¾»³Åì½ð¤Ï£µÆü¡¢°¦É²¸©¾¾»³»ÔÅìÀÐ°æ¡¢ÁíÌ³¾Ê»Í¹ñÁí¹çÄÌ¿®¶É¿¦°÷¤ÎÍÆµ¿¼Ô¤ÎÃË¡Ê£²£³¡Ë¤ò¸øÌ³¼¹¹ÔË¸³²¤Îµ¿¤¤¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤·¤¿¡£
¡¡ÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡È¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÍÆµ¿¼Ô¤Ï£µÆü¸áÁ°£±»þ£´£°Ê¬º¢¡¢¾¾»³»Ô»°ÈÖÄ®¤ÎÊâÆ»¤Ç¡¢½÷À¤«¤é¤Î¡ÖÃË¤ËÊú¤¤Ä¤«¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¦£±£±£°ÈÖ¤ò¼õ¤±¤ÆÎ×¾ì¤·¤¿Æ±½ð°÷¤Îº¸ËË¤ò±¦¼ê¤Ç²¥¤Ã¤¿µ¿¤¤¡£Åö»þ¼ò¤Ë¿ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡»Í¹ñÁí¹çÄÌ¿®¶É¤Ï¡Ö»ö¼Â´Ø·¸¤ò³ÎÇ§¤Î¾å¡¢Å¬ÀÚ¤ËÂÐ½è¤·¤¿¤¤¡×¤È¤·¤¿¡£
