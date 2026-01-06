¸µ¥Æ¥ì¥Ó¶É°÷¤¬Ë½¤¯¡¢¥Þ¥°¥í½é¶¥¤ê¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÇØ·Ê¡Ö¹â³ÛÍî»¥¤ÏÁÔÂç¤ÊPRÀïÎ¬¡×
¸µ¥Æ¥ì¥Ó¶É°÷¤Î²¼Ìð°ìÎÉ»á¤¬¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡Ö»ëÄ°¼Ô¤Ïµ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¡£Àµ·î¤ÎÉ÷Êª»í¡Ø½é¶¥¤ê¡Ù¤Ë±£¤µ¤ì¤¿¹ªÌ¯¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹ÀïÎ¬¤ò¶µ¤¨¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¡£¿·Ç¯¤ÎÉ÷Êª»í¤È¤·¤ÆÊó¤¸¤é¤ì¤ë¥Þ¥°¥í¤Î½é¶¥¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÎ¢¤Ë±£¤µ¤ì¤¿¥á¥Ç¥£¥¢¤È´ë¶È¤ÎPRÀïÎ¬¤ò²òÀâ¤·¤¿¡£
Æ°²è¤Ç²¼Ìð»á¤Ï¡¢¥Þ¥°¥í¤Î½é¶¥¤ê¤¬Ã±¤Ê¤ë±ïµ¯Êª¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÀäÂç¤ÊPR¸ú²Ì¡×¤ò»ý¤Ä¥Ó¥¸¥Í¥¹ÀïÎ¬¤Ç¤¢¤ë¤ÈÃÇ¸À¡£²áµî¤Ë¤Ï¡Ö¤¹¤·¤¶¤ó¤Þ¤¤¡×¤È¹á¹Á¤Î¼÷»Ê¥Á¥§¡¼¥ó¡ÖÈÄÁ°¼÷»Ê¡×¤¬ßõÎõ¤Ê²Á³Ê¶¥Áè¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡Ö½é¶¥¤êÀï¹ñ»þÂå¡×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È²òÀâ¡£¤³¤Î¶¥Áè¤¬¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥È¤·¡¢2019Ç¯¤Ë¤ÏÍî»¥²Á³Ê¤¬3²¯±ß¤òÄ¶¤¨¤ë»öÂÖ¤Ë¤Þ¤ÇÈ¯Å¸¤·¤¿Îò»Ë¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¶áÇ¯¤Ï¡¢¹âµé¼÷»ÊÅ¹¡Ö¶äºÂ¤ª¤Î¤Ç¤é¡×¤È¥Þ¥°¥íÃç²·¡Ö¤ä¤Þ¹¬¡×¤Î¥¿¥Ã¥°¤¬»Ô¾ì¤òÀÊ´¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸½¾õ¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤¼¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¤³¤Î½é¶¥¤ê¤òÂç¡¹Åª¤ËÊó¤¸¤ë¤Î¤«¡£²¼Ìð»á¤Ï¸µ¶É°÷¤Î»ëÅÀ¤«¤é¡ÖºÇÂç¤ÎÍýÍ³¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¶É¤¬¡Ø²Ë¡Ù¤À¤«¤é¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£Àµ·îÌÀ¤±¤ÏÂ¿¤¯¤Î´ë¶È¤ä´±¸øÄ£¤¬µÙ¤ß¤Ç¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢ÊüÁ÷»þ´Ö¤òËä¤á¤ë¤Î¤Ë¶ìÏ«¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ÎÅÀ¡¢½é¶¥¤ê¤Ï¡Ö¤ªÀµ·î¤é¤·¤¤¡×±ÇÁü¤¬»£¤ì¡¢¹â³ÛÍî»¥¤È¤¤¤¦ÏÃÂêÀ¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï³Ê¹¥¤Î¥Í¥¿¤Ê¤Î¤À¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤ÎPRÀïÎ¬¤Ï´ë¶È¤ÎºÎÍÑ³èÆ°¤Ë¤âÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¸ì¤ë¡£ÆÃ¤Ë¡¢¥Þ¥°¥íÃç²·¤È¤¤¤¦°ìÈÌ¤Ë¤ÏÆëÀ÷¤ß¤ÎÇö¤¤¶ÈÂÖ¤Î¡Ö¤ä¤Þ¹¬¡×¤¬Ì¾Á°¤ò½Ð¤¹¤Î¤Ï¡¢¡ÖÆüËÜ°ì¤Î¥Þ¥°¥í¤ò°·¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ñ¼Ò¡×¤È¤¤¤¦¥Ö¥é¥ó¥É¥¤¥á¡¼¥¸¤ò³ÎÎ©¤·¡¢Í¥½¨¤Ê¿Íºà¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¡ÖºÎÍÑPR¤¬°ìÈÖ¥á¥¤¥ó¤ÎÌÜÅª¡×¤À¤È¿äÂ¬¡£½é¶¥¤ê¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë·Êµ¤¤ÎÎÉ¤¤ÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´ë¶È¤Î¤·¤¿¤¿¤«¤ÊÀïÎ¬¤È¥á¥Ç¥£¥¢¤Î»ö¾ð¤¬Ê£»¨¤ËÍí¤ß¹ç¤Ã¤¿·ë²Ì¤Ç¤¢¤ë¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
