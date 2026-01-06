この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

旅行系YouTuberのおのだ氏が「【失敗国家】ジンバブエ旅行記！ハイパーインフレを起こしたアフリカの国・・」と題した動画を公開しました。世界一周航空券の旅で、ハイパーインフレで知られるアフリカの国ジンバブエを訪れ、eSIMが繋がらないというトラブルに見舞われながらも、かつて流通していた高額紙幣を探し求める様子を紹介しています。



動画は、ジンバブエの首都ハラレの空港に到着した場面から始まります。おのだ氏は、ハイパーインフレのイメージから街の治安悪化などを想像していましたが、空港は意外にも綺麗で落ち着いており、そのギャップに驚きを見せます。しかし、到着早々eSIMが繋がらないというトラブルが発生。現地のキャリアショップで確認すると、「eSIMのシステム自体がダウンしている」という衝撃の事実が判明します。物理SIMスロットのないiPhoneを使用しているおのだ氏は、インターネットが使えない状況に陥ってしまいました。



Wi-Fiが使える空港のうちに配車アプリでホテルへ移動し、今回の旅の目的の一つである旧ジンバブエドル札を探しに街へ繰り出します。お土産屋や露店を巡るもなかなか見つかりませんでしたが、親切な現地の人々の助けを借り、ついに旧紙幣のコレクションを持つ人物にたどり着きました。おのだ氏は、お目当ての「100兆ドル札」ではなかったものの、50ビリオン（500億）ドル札など、複数の高額紙幣一式を100ドルで購入しました。



動画では、現在のジンバブエでは米ドルでの支払いが主流であることや、現地のレストランで食事を楽しむ様子も紹介されています。予期せぬ通信トラブルに見舞われながらも、現地の人々との交流を通じて目的を達成していく旅の様子は、ジンバブエのリアルな現状を知る上で貴重な記録となりそうです。