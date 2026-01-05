「ストレンジャー・シングス」モンチッチとコラボ、キーチェーンが登場

2026年1月1日に完結をを迎えた人気ドラマシリーズ「ストレンジャー・シングス 未知の世界」と、モンチッチのコラボレーション商品が2026年1月12日（月・祝）より全国のモンチッチオフィシャルショップやEC・キャラクター専門店にて発売される。

作品のダークでミステリアスな世界観を黒×赤のツートーンで表現し、「Stranger Things」ロゴのスタイが引き立つデザイン。ボールチェーン付きだから、バッグに付けて一緒にお出かけできる。

モンチッチ×ストレンジャー・シングス モンチッチ キーチェーン（ヘルファイア・クラブ）

手のひらに収まるキーチェーンサイズ。ボールチェーン付き。モンチッチの男の子です。右手のおしゃぶりは口にはめられます。帽子とトランシーバーは糸止め仕様。背中にはスペシャルコラボロゴのラベルが縫い込まれています。



ダスティン愛用の“THINKING CAP”は、“MONCHHICHI CAP”としてロゴをオマージュ。さらにヘルファイア・クラブのロゴプリントは、細部までこだわり再現性を重視しています。ディテールにまでこだわったお洋服は、作品ファン必見のポイントです。3,850円（税込）。

モンチッチ×ストレンジャー・シングス モンチッチ キーチェーン（スタイ）

手のひらに収まるキーチェーンサイズ。リボンネーム付きのボールチェーンが取り付けられています。モンチッチのツインテールの女の子です。右手のおしゃぶりは口にはめられます。スタイのロゴはプリント仕様。背中にはスペシャルコラボロゴのラベルが縫い込まれています。



「Stranger Things」のロゴを引き立たせ、作品のダークでミステリアスな世界観を黒×赤のツートーンで表現しました。モンチッチの象徴であるスタイルックをベースに、シンプルながらも存在感のあるデザインに仕上げています。ツインテールを立たせるとまるでエルのようなパワーが（？）世界観のコントラストが際立つ、特別感あふれるアイテムです。3,300円（税込）。