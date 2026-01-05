É×ÉØ2¿Í»àË´¤Î¥µ¥¦¥ÊÅ¹¤Ë¹Á¶è¤ä¾ÃËÉ¤¬Î©¤ÁÆþ¤ê¸¡ºº¡ÄÅ¹Â¦´Ø·¸¼Ô¤¬ÃÙ¤ì¤ë¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤â¡¡Åìµþ¡¦ÀÖºä
µîÇ¯12·î¡¢Åìµþ¡¦ÀÖºä¤Î¸Ä¼¼¥µ¥¦¥Ê¤Ç30Âå¤ÎÉ×ÉØ¤¬»àË´¤·¤¿²Ð»ö¤Ç¡¢¤¤ç¤¦¹Á¶è¤È¾ÃËÉ¤Ê¤É¤¬Å¹¤Î´Ø·¸¼ÔÎ©¤Á²ñ¤¤¤Î²¼¡¢Î©¤ÁÆþ¤ê¸¡ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
5Æü¸áÁ°11»þÈ¾¤¹¤®¡¢¹Á¶è¤ÈÊÝ·ò½ê¡¢¾ÃËÉ¤¬¡¢É×ÉØ¤¬»àË´¤¹¤ë»ö¸Î¤¬µ¯¤¤¿¸Ä¼¼¥µ¥¦¥Ê¤ËÎ©¤ÁÆþ¤ê¸¡ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅ¹¤Ç¤Ï2025Ç¯12·î¡¢ÈþÍÆ¼¼·Ð±Ä¤Î¾¾ÅÄÀ¯Ìé¤µ¤ó¡Ê36¡Ë¤ÈºÊ¤ÎÍÛ»Ò¤µ¤ó¡Ê37¡Ë¤Î2¿Í¤¬»àË´¡¢¥µ¥¦¥Ê¼¼¤ÎÈâ¤Î¥É¥¢¥Î¥Ö¤¬³°¤ì¤Æ¾²¤ËÍî¤Á¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢2¿Í¤Ï¼¼Æâ¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤ç¤¦¤ÎÎ©¤ÁÆþ¤ê¸¡ºº¤Ç¤Ï¡¢°ÂÁ´´ÉÍý¾å¤Ç¤Î¿Í°÷ÇÛÃÖ¤äÈó¾ï¥Ö¥¶¡¼¤ÎÀßÃÖ¡¦±¿ÍÑ¾õ¶·¤Ê¤É¤òÄ´¤Ù¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Î©¤ÁÆþ¤ê¸¡ºº¤ÏÅö½é¸áÁ°10»þ¤´¤í¤«¤éÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÌóÂ«¤Î»þ´Ö¤Ë¸Ä¼¼¥µ¥¦¥ÊÂ¦¤¬¸½¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤â¤¢¤ê¡¢¼Â»Ü»þ´Ö¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹Á¶è¤Ç¤Ï¡¢Àè·î¶èÆâ¤Ë¤¢¤ë¥µ¥¦¥Ê¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë143»ÜÀß¤ËÂÐ¤·¤Æ°ÂÁ´ÂÐºö¤òÅ°Äì¤¹¤ë¤è¤¦ÄÌÃÎ¤ò½Ð¤·¤¿¤Û¤«Î©¤ÁÆþ¤ê¸¡ºº¤â¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¹Á¶è¤ÎÀ¶²È¶èÄ¹¡Ö¾òÎã²þÀµ¤â´Þ¤á¤¿É¬Í×¤ÊÂÐºö¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£