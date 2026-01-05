¡Ö¥¥ã¥ó¥×¾ì¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥Ð¥é¥Ð¥é°äÂÎ¡×Îø¿Í¤â¤í¤È¤â¥¯¥Þ¤Î±Â¿©¤Ë¡Ä¥¯¥Þ¤òçÓ¤á¤¹¤®¤¿¡È¼«Á³·Ï¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¡ÊµýÇ¯46¡Ë¡É¤ÎºÇ´ü¡Ê³¤³°¤Î·§»ö·ï¡¦Ê¿À®15Ç¯¡Ë
¡Ö·§¤È¶¦À¸¤Ç¤¤ë¡×¤È¿®¤¸¡¢´í¸±¤Êµ÷Î¥¤Þ¤ÇÆ§¤ß¹þ¤ó¤ÀÃË¤¬¤¤¤¿¡£ÀìÌçÅª¤Ê·±Îý¤â°ÂÁ´ÂÐºö¤â¸Ü¤ß¤º¡¢¥¯¥Þ¤È¿¨¤ì¹ç¤¦»Ñ¤òÈ¯¿®¤·Â³¤±¤¿¡È¼«Á³·Ï¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¡É¤Ï¡¢2003Ç¯½©¡¢¥¢¥é¥¹¥«¤Î¥¥ã¥ó¥×ÃÏ¤ÇÎø¿Í¤È¤È¤â¤ËÌ¿¤òÍî¤È¤¹¡£¼«Á³¤Ø¤Î·É°Õ¤È²á¿®¤Î¶³¦Àþ¤Ï¡¢¤É¤³¤ÇÆ§¤ß±Û¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤«¡£ÊõÅç¼Ò¥à¥Ã¥¯¡Ø¥¢¡¼¥Ð¥ó·§¤Î¶¼°Ò¡Ù¤è¤ê¡¢¤½¤ÎºÇ´ü¤òÃ©¤ë¡£¡ÊÁ´2²ó¤Î1²óÌÜ¡¿¸åÊÔ¤òÆÉ¤à¡Ë
¡Ú¾×·â¼Ì¿¿¡ÛÎø¿Í¤â¤í¤È¤â¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ë¡Ä¥¯¥Þ¤òçÓ¤á¤¹¤®¤¿¡Ö46ºÐ¡¦¼«Á³·Ï¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¡×¡Ú·§¤Ë¶ô¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤ÏÌÀ¤é¤«¡Ä¡Û
¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¡¡©getty
¢¡¢¡¢¡
¥¯¥Þ¤òçÓ¤á¤¹¤®¤¿ÃË
¡¡¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯À¸¤Þ¤ì¤Î¥Æ¥£¥â¥·¡¼¡¦¥È¥ì¥Ã¥É¥¦¥§¥ë¤ÏÂç³Ø»þÂå¡¢¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤äÌôÊª¤Î°ÍÂ¸¾É¤È¤Ê¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢Í§¿Í¤Î´«¤á¤Ç¥¢¥é¥¹¥«¤ØÅÏ¤ë¤È¡¢Âç¼«Á³¤Î¤Ê¤«¤Ç»Ò¶¡¤Îº¢¤«¤é¹¥¤¤À¤Ã¤¿Æ°Êª¤¿¤Á¤ÈÀÜ¤¹¤ë¤¦¤Á¤Ë°ÍÂ¸¾É¤ò¹îÉþ¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤ì¤«¤éÇ®¿´¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤À¤Î¤¬¥Ï¥¤¥¤¥í¥°¥Þ¤Î¸¦µæ¤À¤Ã¤¿¡£¤È¤Ï¤¤¤¨ÀìÌçÅª¤ÊÊÙ¶¯¤òÀÑ¤ó¤À¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¥È¥ì¥Ã¥É¥¦¥§¥ë¤Î·§¤Ø¤ÎÀÜ¤·Êý¤ÏÈó¾ï¤Ë´í¤¦¤¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£°ì»þ´ü¶¦Æ±¤Ç»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¥í¥·¥¢¤Î¸¦µæ¼Ô¤Ï¡¢¥È¥ì¥Ã¥É¥¦¥§¥ë¤¬´ðËÜÅª¤Ê°ÂÁ´ÂÐºö¤¹¤é¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤òÈãÈ½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥È¥ì¥Ã¥É¥¦¥§¥ë¤Ï¤Þ¤ë¤Ç·§¤ò¶²¤ì¤Ê¤¤¤«¤Î¤è¤¦¤ËÀÜ¶á¤·¡¢»þ¤Ë¤Ï·§¤ÎÂÎ¤ËÄ¾ÀÜ¿¨¤ì¤¿¤ê¡¢»Ò·§¤ÈÍ·¤ó¤À¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥È¥ì¥Ã¥É¥¦¥§¥ë¤Ï¡¢2001Ç¯º¢¤«¤é¥Æ¥ì¥Ó¤Ø¤Î½Ð±éµ¡²ñ¤òÆÀ¤Æ¡¢¤½¤Î¤¿¤Ó¤ËÆ°ÊªÊÝ¸î¤òÁÊ¤¨¤¿¡£¤½¤Î¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ç¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ÎÈªÀµ·û¡Ê¥à¥Ä¥´¥í¥¦¤µ¤ó¡Ë¤Î¤è¤¦¤ÊÆ°Êª°¦¹¥²È¡¢´Ä¶±¿Æ°²È¤È¤·¤Æ¡¢ËÌÊÆ¤Ç¤½¤ÎÌ¾¤òÃÎ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¥¥ã¥ó¥×¾ì¶á¤¯¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¥Ð¥é¥Ð¥é°äÂÎ
¡¡¥¢¥é¥¹¥«¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¤«¤é13Ç¯ÌÜ¤Ë¤Ê¤ë2003Ç¯10·î¡¢¥È¥ì¥Ã¥É¥¦¥§¥ë¤ÏÎø¿Í¤È¤È¤â¤Ë¥«¥È¥Þ¥¤¹ñÎ©¸ø±à¤òË¬¤ì¤Æ¡¢½©¤Ë¤Ê¤ë¤È·§¤¬¥µ¥±¤ò¿©¤Ù¤ë¤¿¤á¤Ë¸½¤ì¤ë¾®Àî¤Î¶á¤¯¤Ç¥¥ã¥ó¥×¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¤³¤ÎÇ¯¤Ï¥µ¥±¤ÎÁÌ¾å¤¬ÎãÇ¯¤Û¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤»¤¤¤Ç·§¤Î½Ð¸½¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢Í½Äê¤ò1½µ´Ö¤Û¤É±äÄ¹¡£¤½¤Î¸å¡¢±ÒÀ±ÅÅÏÃ¤ò»È¤Ã¤Æµ¢Âð¤Î¤¿¤á¤Ë·Þ¤¨¤Î¾®·¿Èô¹Ôµ¡¤ò¥Á¥ã¡¼¥¿¡¼¤·¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬ÍâÆü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢·Þ¤¨¤ËÍè¤¿Èô¹Ôµ¡¤Î¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤¬¥¥ã¥ó¥×ÃÏ¤Þ¤ÇÉë¤¯¤È¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï1Æ¬¤Î·§¤¬¤¤¤ë¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡£Êó¹ð¤ò¼õ¤±¤¿¸ø±à´ÉÍý¼Ô¤¬ÁÜº÷¤¹¤ë¤È¡¢¥È¥ì¥Ã¥É¥¦¥§¥ë¤ÎÆ¬¤äÏÓ¡¢ÇØ¹ü¤Î°ìÉô¤Ê¤É¤¬¥¥ã¥ó¥×ÃÏ¤«¤é¾¯¤·Î¥¤ì¤¿¤È¤³¤í¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥È¥ì¥Ã¥É¥¦¥§¥ë¤ÎÎø¿Í¤Ï¡¢°ú¤Îö¤«¤ì¤ÆÄÙ¤ì¤¿¥Æ¥ó¥È¤Î²£¤Ç¡¢°ìÉô¤¬ÅÚ¤ËËä¤á¤é¤ì¤¿¾õÂÖ¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥¥ã¥ó¥×ÃÏ¤Ë¤¤¤¿·§¤Ï·ÙÈ÷°÷¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼Í»¦¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¸½¾ì¤Î¾õ¶·¤«¤é¡¢¥È¥ì¥Ã¥É¥¦¥§¥ë¤¿¤Á¤¬·§¤Ë¶ô¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤ÏÌÀ¤é¤«¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥µ¥±¤ÎÉÔµù¤Ë¤è¤ë±ÂÉÔÂ¤¬·§½±·â¤Î¸¶°ø¤Î°ì¤Ä¤À¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥È¥ì¥Ã¥É¥¦¥§¥ë¤ÎÉÔÍÑ°Õ¤Ê·§¤È¤ÎÀÜ¤·Êý¤«¤é¡ÖÈà¤Î»à¤ÏÈá·à¤À¤¬¡¢ÍÆ°×¤ËÁÛÁü¤Ç¤¤¿¤³¤È¤À¡×¤È¤ÎÀ¼¤âÊ¹¤«¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤Î»à¤«¤é2Ç¯¸å¤Î2005Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¥È¥ì¥Ã¥É¥¦¥§¥ë¤¬À¸Á°¤«¤éÀ©ºî¤Ë´Ø¤ï¤ê¡¢¼«¿È¤ÎÈ¾À¸¤òÉÁ¤¤¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥È±Ç²è¡Ø¥°¥ê¥º¥ê¡¼¥Þ¥ó¡Ù¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ò¤À¤«¤é¥Ò¥°¥Þ¤ÏÆüËÜ¿Í¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤ò½±¤Ã¤¿¡ÄÃÏ¸µ¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Î±Â¤Å¤±¤¬È¯³Ð¡ÔÀ±ÌîÆ»É×¥Ò¥°¥Þ½±·â»ö·ï¡Õ¤Î¾×·â¤Î¿¿¼Â¡ÊÆüËÜ¤Î·§»ö·ï¡¦Ê¿À®8Ç¯¡Ë¡Ó¤ØÂ³¤¯
¡ÊÊÌºýÊõÅçÊÔ½¸Éô¡¿Web¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡Ê³°ÉôÅ¾ºÜ¡Ë¡Ë