◆第１０４回全国高校サッカー選手権 準々決勝 鹿島学園（茨城）３―１興国（大阪）（４日、Ｕ等々力）

初の８強入りで準々決勝を戦った興国は鹿島学園に３点を先行される苦しい展開。前半１７分にＰＫ献上から鹿島学園・清水に決められると、後半６分、同２３分にも失点した。後半３５分、途中出場のＦＷ徳原天仁（１年）の得点で一矢報いたが、反撃もここまで。準決勝進出を逃した。

試合後、興国・六車拓也監督は「前半は自分たちらしく良さが出たが、失点してから気落ちしてしまったところがあったのが、もったいなかった。コンディション（疲れの面で）もピークで、なかなか自分たちのゲームができなかった中、勇気を持ってやってくれた。自分たちらしく戦えた。要所要所での失点が最後まで響いた」と総括し、敗戦を受け止めた。

同校は、大阪府大会後に部員数人による飲酒騒動があり、当該生徒は大会終了まで対外試合出場停止処分となっていた。

指揮官は今選手権に出場した選手たちを思いながら、「本当に彼らのピュアな姿勢や、サッカーに対する（まじめな）姿勢を間近で見させてもらった。そこにかける思いに関しては、本当にいろんな（難しい）判断をしてくれた学校、サポートしてくれた保護者、大会関係者の方に改めてありがたいなと思う」と感謝を述べた。