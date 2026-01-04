恋愛や性行為を伴わず、相互扶助などを目的とする結婚の形、「友情結婚」が少しずつ広がっている。中には子どもを育てている夫婦もおり、たびたびメディアへの出演を行っている40代男性のカイトさんと30代女性のメイコさん（ともに仮名）も、そんな夫婦の一つだ。カイトさんはゲイ、メイコさんは他人に対する性的欲求をほとんど持たないアセクシャルを自認する。

「カイトとメイコ」名義で、Xやnoteで自身の結婚観や生活をつづっている2人が結婚にいたったなれそめから、恋愛感情のない結婚生活や子育て、両親との関係まで知られざる友情結婚のリアルを聞いた。



お互い30代で友情結婚したメイコさん（左）とカイトさん（共に仮名、写真提供＝本人、以下同）

「人とは違う」自分の性的指向を意識したきっかけ

――自身の「性的指向」を意識されたのは、いつ頃だったのですか。

カイトさん（以下、カイト） 「人とは違う」と気付いたのは、中学生の頃です。恋愛感情を抱く対象は女の子が多かったのですが、性的な欲求を持つ対象は男の子でした。当初は男女の両方に魅力を感じるバイセクシャルなのかなと考えていたのですが、女の子に性的欲求を持たないことを考えていくと「自分はゲイなのかもしれない」と。

漠然とそう思いながら生きてきたのですが、最近になって、それが「クロス・オリエンテーション」と呼ばれるのだと知りました。恋愛対象と性的対象が異なる指向で、ゲイかつクロス・オリエンテーションというのが近いのかなと考えています。

メイコさん（以下、メイコ） 私も性的指向に気付くようになったのは、中学生時代でした。仲が良かった同性の友だちに恋愛感情のようなものを抱いたんです。同性と初めてお付き合いしたのは高校生のときで、部活の後輩と恋人関係になって。そこで、自分はどちらかというとレズビアンなのかもしれないと認識するようになりました。

過去に知識が豊富な男性に惹かれたことはあるんですが、性的欲求は湧かなくて……。私が性的欲求を抱くのは、深い信頼関係を築いた相手だけなんです。こうした性的指向は「デミセクシャル」と呼ばれます。

なので、私の場合は「レズビアン寄りのデミセクシャル」というのが正確かなぁと。とはいえ、ここ十数年は深いつながりを築いた女性がいないので、性的指向を自覚する場面がなくて、今は、他者に対して性的欲求を抱かない「アセクシャル」と言えるかなと思います。

――デミセクシャルやクロス・オリエンテーションという性的指向を知らない人も多いかもしれません。周囲の人に自身の性的指向を伝えることは？

メイコ 10年以上の付き合いがある大学の友人とか、ごく親しい間柄の数人には伝えましたね。「結婚したんだけど、実はね……」と日常会話の流れで、サラッと話しました。

カイト 雰囲気で察知されたのか、姉には「男の人が好きなんじゃない？」と聞かれたので、正直に伝えました。秘密を漏らすような人じゃないので。ただ、秘密を守る責任が発生してしまうので、今後も継続して付き合う人には話さないようにしています。ちなみに弟もいますが、彼には話していません。

両親へのカミングアウトは……

――おふたりとも両親には、明かしていないと。

メイコ 私はもともと両親と折り合いがよくなくて、一緒に住んでいたときは、お互いにぶつかって大変だったんです。一人っ子なので、全ての矛先が私に向けられるというか。

「いい学校に行って、いい会社に就職しろ。そして、いい男を見つけろ」みたいな。私を使って自慢したいタイプの人たちで、いわゆる「毒親」ですよね。そんな両親に、本音を明かそうとは思えず……。両親は、私が友情結婚をしているなんて夢にも思っていないはずです。結婚報告も、「アプリで知り合った人と結婚するよ」ぐらいでした。

カイト 私も言えませんね。友情結婚なんて想像もしていないでしょうね（笑）。

――性的指向が原因で、嫌な思いをしたことは？

メイコ 特にないですね。そもそも性的指向を人に明かすことがないので。

カイト 男性同士で「好きなAV女優や芸能人は？」「好きな人は？」みたいな会話になったときに、その場しのぎでやり過ごすぐらいですね。

友情結婚を知ったきっかけは？

――お2人は、掲示板で出会ったそうですね。

カイト もともと、ずっと独身でいるつもりでしたが、世間体や両親からの「孫の顔が見たい」という声から、結婚を考え始めて。職業が保育士なので、結婚していると保護者に安心してもらいやすいという考えも、少しありました。それで、女性との性行為ができない自分でも結婚できる方法がないか調べたところ、ネットで「友情結婚」のワードを見つけたんです。

メイコ 私も似たような感じで、一人っ子なので両親からの「孫の顔が見たい」というプレッシャーがすごくて。「両親を喜ばせたい」というより、「子どもを持てば、もう私の人生に口出ししてこないだろう」と思ったんです。両親が亡くなったら私は1人になってしまうという心配もありました。

でも、男性との性行為ができない私には、普通の恋愛や結婚は難しい。そんな自分でも結婚できる方法がないかと考え始めました。そんなとき、契約結婚をテーマにしたドラマ『逃げるは恥だが役に立つ』を見て、「ドラマがあるぐらいなら、他にも同じようなことを思っている人がいるのでは？」と思ったんです。ネットで探してみたら「友情結婚」の掲示板が見つかって、そこでカイトさんと知り合いました。

――そこで声をかけた。

メイコ はい、カイトさんが書いていた条件に当てはまっていたので、私も「性的マイノリティで友情結婚を考えている」とメッセージを送りました。

カイト 2019年の年末からやり取りを始めて、2020年の年明けに初めて会いました。当時、僕が30代中盤、メイコさんが30代前半でした。何度か会って話し合いをして、数カ月間の同居を経て2021年の秋に入籍しました。

――対面して、どんな話をされたんですか。

カイト 同居前は2カ月に1回のペースで会って、食事をしながら、結婚生活で求めることをいろいろと話しました。子どものこと、生活で譲れないこと、老後のこと、両親との関係性まで。「打ち合わせ」という感じです。「じゃあ、結婚できそうだね」とお互いに思えるまで話し合いを重ねました。

メイコ 3回目ぐらいの対面で、「入籍しようか」って話していたよね。「まず一緒に住んでみよう」となって、2021年の春に同居を始めました。

――話し合いや同居の過程で、友情関係を育んでいったのですか。

カイト 聞こえがいいので「友情結婚」というワードを使っていますが、実態としては「契約結婚」に近いかなと思います。友情関係を築いて結婚にいたったというより、「結婚生活の条件が合う」ことが優先でした。

メイコ 結婚における価値観が必ずしも一致していたわけではないのですが、お互いにすり合わせができたんですよね。どちらかに重い負担がかかることがなさそうだったので、「それならやっていけるかな」と思いました。

――とはいえ、お互いの人間性に惹かれた部分もあった？

カイト 初対面のときから、フランクで話しやすいなぁと思っていました。結婚相手と認識したうえで、あまり人に明かさない性的指向も話すので、まぁナーバスな状態で会うわけですよね。でも、メイコさんとは緊張感なく話せたので、良い印象を持ちました。メイコさんの前に掲示板経由で3人の女性とお会いしましたが、彼女たちとはギクシャクしてましたね。

メイコ 第一印象は「声が高い、声がでかい」ぐらい（笑）。楽しそうに生きている人だなって。私も緊張感なく、いつも通り会話ができたので、結果として相性が良かったのかもしれません。

カイト 結婚の条件が一致して友情結婚をしても、人間性が合わなくて結局離婚してしまうという人は少なくありません。僕らの場合は、フィーリングが合ったので運が良かったなと思います。

――結婚における具体的な条件は何でしたか。

カイト 僕は「子どもを持つ」、「寝室を分ける」、などが絶対条件でした。メイコさんは、「お互いのパートナーについて口出ししない」とも言ってなかったっけ？

メイコ それもあったかな。私はもう恋愛のパートナーを作るつもりはないので、今となってはどっちでもいいのですが。私も絶対条件は同じで、もう一つ「最低限の実家との付き合いをしてほしい」がありました。お互い住んでいる場所が近かったので、絶対条件さえ合えば、それ以外の障害はあまりなかったんですよね。

