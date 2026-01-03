この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ポイ活と投資に関する情報を発信するネコ山氏が、自身のYouTubeチャンネルで「きたぞ5万円???ムムッ JCBカードスマリボキャンペーン攻略」と題した動画を公開。多くの人が手数料を懸念するJCBカードの「スマリボ」キャンペーンについて、リスクを最小限に抑えながら2万円のキャッシュバックを確実に得るための具体的な手順を解説した。



動画で紹介されたのは、JCBが定期的に実施している「スマリボ登録＆利用」キャンペーン。今回から最大5万円のキャッシュバックへと内容が変更されたが、ネコ山氏によると、このうち3万円は抽選であり、誰でも確実に得られるのは20万円以上の利用で2万円のキャッシュバックだという。



キャンペーン攻略の鍵となる「スマリボ」とは、登録すると1回払いの利用分が自動的にリボ払いになるサービス。便利な反面、意図せず手数料が発生するリスクがあるため、同氏は「キャンペーン以外で（利用するのは）やっちゃだめ」と注意を促す。この手数料発生の仕組みを逆手に取り、ごく少額の手数料（約50円）を意図的に発生させることで、キャンペーン条件を達成するのが今回の攻略法の肝であると説明した。



ネコ山氏が示した具体的な手順は以下の通り。まずキャンペーンにエントリーし、支払いコースを「ゆとりコース」に設定してスマリボに登録。次に、キャンペーン用に用意したカードで合計20万円以上を利用する。同氏はチャージでの利用を推奨しており、まず19万5000円をチャージし、利用明細に反映されたらすぐに全額を繰り上げ返済。その後、改めて5001円をチャージすることで、手数料の発生を最低限に抑えつつリボ払いの実績を作ることができると解説した。最後に、特典が付与されるまでそのカードは使わずに「寝かせておく」ことが重要だと述べた。



また、今回のキャンペーンから対象カードが「JCBが発行するカードのみ」から「JCBグループのカード発行会社」へと拡大された点も大きな変更点として挙げた。これにより、以前は対象外だったカードでも攻略できる可能性が広がったという。リボ払いに抵抗がある人でも、この手順を踏めばリスクを抑えつつ大きなリターンが期待できる。お得なキャンペーンを賢く利用してみてはいかがだろうか。