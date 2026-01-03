ネギを収納するために冷蔵庫を改造してみた！ やたらと高度な工具で開けた穴がまるで純正品のような美しさ

今回紹介するのは、ニコニコ動画に投稿された『冷蔵庫のドアにネギを装備する動画』というユウタさんの動画です。

冷蔵庫のドアにネギを装備する動画

長ネギを冷蔵庫にしまうとき、入らなくて困ることはないでしょうか。ニコニコ技術部で動画を投稿しているユウタさんが、ものすごくていねいな力技でスペースを作り出しました。

ドアの内側の収納スペースにネギを入れようと試みますが、ネギが長すぎてどうしても入りません。ここで、ユウタさんは何かをひらめきます。

上段の収納ボックスを取り外し、底板にネギがちょうど通るくらいの穴を開けていきます。縁はていねいにヤスリがけ。本格的な工具が次々と登場します。

さらに、輪っかパーツを3Dプリンターで自作。作ったパーツを穴にはめてみると、ぴったりと収まりました。収納ボックスを洗剤できっちり洗います。

いよいよ改造した収納ボックスを冷蔵庫に戻し、ネギをセットしてみます。すると見事収まりました。気持ちいい瞬間です。

まるで元からそうであったかのような仕上がりになりました。簡単なアイデアですが、結構便利かもしれません。作業風景をもっと詳しく見たい方は、ぜひ動画を視聴してみてください。

視聴者コメント

タイトル通りとは恐れ入った

良いなこれ…

ごぼうもいけるぞ！

こういう実のない動画大好き

謎の感動

