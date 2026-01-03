ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤¬¥Ç¥Ë¥à¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¡ßMA-1¥³ー¥Ç¤Ç¥¦¥£¥ó¥¯¡ª¡Ø¤µ¤ó¥¿¥¯¡Ù¤Çºî¤Ã¤¿¥Õ¥ë¥ªー¥Àー¥Ç¥Ë¥à¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥³¥ì¤Ï¥¥Ä¤¤¤«¤â¡×
ÌÚÂ¼¤Ï¡ÖÎ®ÀÐ¤ËÀãÍ½Êó¤¬½Ð¤Æ¤ë¤À¤±¤¢¤Ã¤Æ¡¢¶õµ¤¤ÎÎä¤¿¤µ¤¬ËË¤Ë¶Á¤¤Þ¤¹¤Í¡ª ¤Õ¤Èµ¤ÉÕ¤¤¤¿¤é¡¢¤µ¤ó¥¿¥¯¤Çºî¤é¤»¤ÆÌã¤Ã¤¿¥Ç¥Ë¥à¤¬ÆâÂÜ¤òºï¤Ã¤Æ¤ëµ¤ÇÛ¤¬¡Ä¡£¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¤Ï²æËý¡×¤Ã¤Æ¸À¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥³¥ì¤Ï¥¥Ä¤¤¤«¤â¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢1·î1Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¤µ¤ó¥¿¥¯¡Ù¤Çºî¤Ã¤¿¥Õ¥ë¥ªー¥Àー¤Î¥Ç¥Ë¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
ÌÚÂ¼¤Ï¥Ç¥Ë¥à¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë¥«ー¥¤ÎMA-1¤ò±©¿¥¤ê¡¢¥Ç¥Ë¥à¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤òÈäÏª¡£¤ªºÂ¤ê¤¹¤ë°¦¸¤¤Î²£¤Ç¸ý¤ò³«¤±¤Æ¥¦¥£¥ó¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
SNS¤Ë¤Ï¡Ö¤µ¤ó¥¿¥¯¤Î¥Ç¥Ë¥à¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡ª¡×¡Ö¥Ç¥Ë¥à°é¤Æ¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÌµ»ö¤Ë°é¤Á¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¡Ö¾¯¤·ºÙ¤¹¤®¤¿¤Î¤«¤Ê¡©¡×¤Ê¤É¡Ø¤µ¤ó¥¿¥¯¡Ù¤ò¸«¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¸«¤é¤ì¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢ÌÚÂ¼¤Ï¡¢ÆüËÜ¥¸ー¥ó¥º¶¨µÄ²ñ¼çºÅ¤Ç¡ÖºÇ¤â¥¸ー¥ó¥º¤¬»÷¹ç¤¦ÍÌ¾¿Í¡×¤ò·èÄê¤¹¤ë¡Ø¥Ù¥¹¥È¥¸ー¥Ë¥¹¥È¡Ù¤Ç¡¢1994Ç¯¤«¤é1998Ç¯¤Ë5²óÏ¢Â³¤Ç¼õ¾Þ¤ò²Ì¤¿¤·¡È±Êµ×¥Ù¥¹¥È¥¸ー¥Ë¥¹¥È¡É¤È¤·¤ÆÅÂÆ²Æþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£