220人中160人が退職！「ボーナス0.1カ月」に絶句…友人も「お年玉？」と疑う驚きの社内事情【作者に聞く】
「実は、こんな会社って多いのでは？」と思わされる、リアルな会社あるある漫画が注目を集めている。かっぱ子さん(@kappacooooo)が新卒で入社したのは、古い体制が色濃く残る中小企業だった。
ホワイト企業とは程遠い世界で、ボーナスはわずか0.1カ月分、みなし残業込みの無茶なノルマや理不尽な納期に追われる日々。「キィー！」と憤り、「ヒー！」と嘆きながらも奮闘する姿を描いた「220人の会社に5年居て160人辞めた話」の内容を深掘りする。
かっぱ子さんが配属されたのは企画部。しかし、そこでの教育は「一度しか言わないから」「仕事は自分で見つけてくるもの」というネコ美先輩の厳しい指導から始まった。
「取りあえず、どの部署がやればいいのかわからない仕事は全部やらされ…、あ、いえ、やらせていただきましたね。企画っぽいことだと、400人規模のイベントの司会をしたり…。知的っぽいことだと、月毎の損益計算書作成や特許関連の管理…。アホっぽいことだと、ノコギリで木を切って机を作りました」(かっぱ子さん)。
企画という枠にとらわれず、あまりに多様な業務をこなしたかっぱ子さんは、入社1年目にして強靭なメンタルを鍛えられることになった。
企画部には、バリバリ働くネコ美先輩、仕事内容を把握していない温厚なイカ課長、メンタルを病んでしまった同僚など、曲者ぞろいのメンバーがそろう。かっぱ子さんは「独りよがりにならないよう元同僚にも協力してもらって、客観的な視点を心がけています」と、実録ならではのこだわりを語る。
■「お年玉？」とツッコまれる賞与の現実
数あるエピソードの中でも最も反響が大きいのが、友人から「お年玉では？」と失笑された「ボーナス0.1カ月」の話だ。当初は入社1年目だからかと考えたが、現実はさらに厳しかった。
「業績悪化のため年々減っていきましたね」と、かっぱ子さんはさらなる衝撃の事実を明かす。ノルマや納期第一主義で徹夜や残業は日常茶飯事。「早く帰りたい」と言い出せない空気が漂う、旧態依然とした組織のなかで、かっぱ子さんは懸命に走り続けた。
5年間で220人の社員のうち半数以上が去ってしまったという、このノンフィクション奮闘コメディ。過酷な環境を生き抜くヒントが、そこにはあるのかもしれない。
取材協力：かっぱ子@ゆるブラック企業漫画(@kappacooooo)
