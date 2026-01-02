1月1日、ミュージシャンのIZAMと女優の吉岡美穂が、離婚したことを発表した。長澤まさみや本郷奏多、松井珠理奈らが結婚を発表するなかでの離婚報告は衝撃を与えたが、かねてから “夫婦関係” が心配されていたようだ。

吉岡は、自身のInstagramにIZAMと連名の文書を掲載。《パートナーとして20年という節目を迎えるにあたり残りの人生をお互いに考え話し合った結果、別々の未来に向けて歩き始める事となりました》と、結婚20年の節目での決断を報告。今後、育児に関しては、協力していくことを明かした。

2000年代、吉岡はキャンペーンガールやグラビアアイドルなどで活動し、“癒し系タレント” として人気を博した。私生活では、2006年にIZAMと結婚し、3人の子どもが生まれたことでママタレとしてのイメージが浸透していく。

「IZAMさんがバラエティ番組で、吉岡さんについて『癒し系 家の中では 脅し系』と鬼嫁ぶりを川柳で表現していました。IZAMさんが語るエピソードから、徐々に吉岡さんの “鬼嫁” ぶりが認知されるようになりました。一方で、吉岡さんもたびたび夫の発言に反論するなど、双方の発言が話題を呼ぶことが多かった印象です」（芸能記者）

近年は、子育てもあってか、吉岡のテレビ露出は減っていた。ただ、Instagram投稿は続けており、2025年6月には、ボブカットにした写真をアップし、“激変” ビジュアルが好評だった。それから半年後、今度は離婚を報告することになったが、Xでは

《ずっと仲悪い印象しかなかったから逆にこれまでもってたのが不思議》

《こういっちゃあ何だが、よく20年も続いたよな》

など、納得する声も聞かれている。少し前から、吉岡の夫婦関係が注目されていたようだ。

「2018年3月のバラエティ番組『明日は我がミーティング』（TBS系）で、吉岡さんが『私をこき使ってくる夫に疲れちゃったのですが、どうすればいいでしょうか？』と不満を打ち明けたのです。

吉岡さんによれば、IZAMさんがブログに自らの手料理の写真を載せる際、下ごしらえなどをすべて吉岡さんに任せたり、表情にダメ出しして何度も写真を撮り直ししたりしたそうです。

また、吉岡さんが同年6月の『ダウンタウンDX』（日本テレビ系）に出演した際も、IZAMさんが子育てに必要な生活費を上げてくれないと明かしていました。

“恐妻家” のイメージが強かったIZMAさんの意外な “クセ強” ぶりから、吉岡さんを心配する向きもあったのです」（前出・芸能記者）

離婚後も協力し合うことを強調していた2人だが、はたして今後は──。